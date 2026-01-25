English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • रुंद छाती, खोल बेंबी अन् बरंच काही... शरीराच्या या खुणांकडे दुर्लक्ष करू नका; हे असू शकतात राजयोगाचे संकेत...

रुंद छाती, खोल बेंबी अन् बरंच काही... शरीराच्या 'या' खुणांकडे दुर्लक्ष करू नका; हे असू शकतात राजयोगाचे संकेत...

Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र शरीराची रचना, तळवे आणि तरुण वयात संपत्ती, पद आणि ओळख मिळवून देणारे विशेष चिन्ह यांच्या आधारे भाग्याची चिन्हे आणि खुणा प्रकट करते. तुमच्या शरीरावर अशी शुभ चिन्हे आहेत का ते तपासा आणि प्राचीन विश्वासांचा अर्थ जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 25, 2026, 10:19 PM IST
रुंद छाती, खोल बेंबी अन् बरंच काही... शरीराच्या 'या' खुणांकडे दुर्लक्ष करू नका; हे असू शकतात राजयोगाचे संकेत...

सामुद्रिक शास्त्र हे भारतीय संस्कृतीत रुजलेले एक प्राचीन शास्त्र मानले जाते. ते एखाद्या व्यक्तीच्या शरीराची रचना, तळहाताच्या रेषा आणि काही विशेष चिन्हांवर आधारित त्याच्या स्वभावाचे, भाग्याचे आणि भविष्याचे संकेत प्रकट करते. प्राचीन ग्रंथांमध्ये, या शारीरिक वैशिष्ट्यांचे शुभ आणि अशुभ शकुन म्हणून स्पष्टीकरण दिले गेले आहे. असे मानले जाते की शरीरावरील हे चिन्ह जीवनात संधी दर्शवतात. चला जाणून घेऊया की शरीरावरील हे शुभ चिन्ह कोणते आहेत जे तरुण वयात यश आणि संपत्ती आणतात.

रुंद छाती आणि खोल नाभी
सामुद्रिक शास्त्रानुसार, रुंद छाती आणि खोल नाभी असलेल्या व्यक्तीला भाग्यवान मानले जाते. अशा शारीरिक वैशिष्ट्यांसह लोक लहान वयातच जीवनात प्रगती करतात. असे मानले जाते की त्यांना योग्य वेळी चांगल्या संधी मिळतात आणि त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळते.

आर्थिक स्थिरतेचे लक्षण
शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की या गुणांच्या लोकांना आयुष्यात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता कमी असते. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा स्थिर प्रवाह असतो. त्यांची आर्थिक परिस्थिती सामान्यपेक्षा चांगली असते आणि गरजेच्या वेळी त्यांना आधार मिळतो.

आनंदी कौटुंबिक जीवन
सामुद्रिक शास्त्र असेही सूचित करते की असे लोक आनंदी कौटुंबिक जीवनाचा आनंद घेतात. घरात परस्पर समजूतदारपणा आणि सहकार्य असते. सामाजिक वर्तुळात त्यांचा आदर केला जातो आणि त्यांचे नाते मजबूत राहते.

तळव्यावरील शुभ चिन्ह
जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळव्यावर हुक, कॉइल किंवा वर्तुळासारखे चिन्ह असेल तर ते एक शुभ चिन्ह मानले जाते. असे मानले जाते की असे लोक प्रवास, व्यवसाय किंवा नोकरीद्वारे जीवनात प्रगती करतात. कधीकधी, ते नेतृत्व किंवा जबाबदार पदे देखील प्राप्त करू शकतात.

संपत्ती आणि पदाची शक्यता
हे चिन्ह असे मानले जातात की एखाद्या व्यक्तीला जीवनात संपत्ती मिळते. त्याला समाजात मान्यता मिळते आणि तो आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राहतो. तथापि, हे सर्व पारंपारिक समजुतींवर आधारित असल्याचे मानले जाते.

महिलांच्या हातांचा विशेष योग
सामुद्रिक शास्त्रात महिलांसाठी काही चिन्हे देखील दिसून येतात. डाव्या तळहाताच्या मध्यभागी तीळ असलेल्या महिला भाग्यवान मानल्या जातात. असे म्हटले जाते की त्या जिथे जातात तिथे सकारात्मकता आणि समृद्धी येते.

परंपरा आणि आधुनिक विचारसरणी
विद्वानांचा असा विश्वास आहे की या सर्व गोष्टी धार्मिक श्रद्धा आणि सांस्कृतिक परंपरांशी जोडल्या गेल्या आहेत. आजच्या काळात यश हे शिक्षण, कठोर परिश्रम आणि संधींशी जोडलेले आहे. तरीही, सामुद्रिक शास्त्राशी संबंधित या समजुतींची समाजात चर्चा होत राहते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

