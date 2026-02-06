English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • Samudrik Shastra: बोटे आणि नखे सांगतात तुमचा स्वभाव? जाणून घ्या सामुद्रिक शास्त्राचे संकेत

Samudrik Shastra: बोटे आणि नखे सांगतात तुमचा स्वभाव? जाणून घ्या सामुद्रिक शास्त्राचे संकेत

Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्रानुसार मानवी शरीराची रचना, बोटांची ठेवण आणि नखांवर दिसणारी चिन्हे यामधून व्यक्तीच्या स्वभावापासून ते यश, करिअर आणि जीवनातील संधींबाबत संकेत मिळतात. विशेषतः बोटांची लांबी, जाडी, वाकडेपणा आणि नखांवरील डाग यांना महत्त्व दिले जाते. सविस्तर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Feb 6, 2026, 05:15 PM IST
Samudrik Shastra: बोटे आणि नखे सांगतात तुमचा स्वभाव? जाणून घ्या सामुद्रिक शास्त्राचे संकेत

Samudrik Shastra about Finger and Nails:  हे शास्त्र भविष्य सांगण्यापेक्षा व्यक्तीच्या प्रवृत्ती, विचारसरणी आणि जीवनातील संभाव्य दिशा समजून घेण्याचा एक पारंपरिक मार्ग मानले जाते. या लेखात आपण बोटे आणि नखे यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या संकेतांचा सोप्या मराठी भाषेत आढावा घेणार आहोत, जो वेब पेजसाठी उपयुक्त आणि वाचायला सहज असेल.

बोटांची रचना आणि स्वभाव
गठीले आणि गुळगुळीत बोटे असलेली व्यक्ती समजूतदार आणि बुद्धिमान मानली जाते. अशी माणसे समाजकार्य आणि जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यात पुढे असतात.

चिकट आणि नाजूक बोटे
अशा बोटांची माणसे नैसर्गिकपणे काम करणारी असतात, पण अनेकदा सुरू केलेली कामे अर्धवट सोडतात. घाईघाईने निर्णय घेतल्यामुळे आत्मविश्वास कमी राहतो.

तर्जनी बोटाचे संकेत
तर्जनी लांब असेल तर व्यक्तीला अधिकार, नेतृत्व आणि मोठे पद मिळवण्याची इच्छा असते. तर्जनी लहान किंवा वाकडी असल्यास जबाबदाऱ्यांपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती दिसते.

मध्यमा बोटाचे अर्थ
मध्यमा लांब असल्यास व्यक्ती एकांतप्रिय आणि गूढ विषयांत रस घेणारी असते. लहान मध्यमा विचारांमध्ये अस्थिरता आणि आरोग्याशी संबंधित अडचणी दर्शवते.

अनामिका बोट आणि यश
अनामिका लांब असल्यास यश, प्रतिष्ठा आणि कला क्षेत्राची आवड दिसते. खूपच लांब असल्यास धनलालसा वाढलेली असते.

लहान बोटा जरा लांब असल्यास...
कनिष्ठा लांब असल्यास व्यक्ती चतुर, बुद्धिमान आणि संवादकुशल असते. खूप लहान असल्यास कामांमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता असते.

नखांवरील पांढरे डाग
पांढरे डाग सामान्यतः लाभ, विश्वास आणि सकारात्मक संधींचे संकेत देतात. प्रत्येक बोटावर त्याचा अर्थ थोडा वेगळा असतो.

नखांवरील काळे डाग
काळे डाग अडचणी, भीती किंवा नुकसान दर्शवतात. अशा वेळी निर्णय घेताना अधिक सावध राहणे उपयुक्त ठरते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

