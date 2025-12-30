English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भविष्य
2026 मध्ये एकाच महिन्यात 3 चतुर्थी, वर्षभरात कधी असतील चतुर्थी, चंद्रोदय पाहून घ्या

जानेवारी 2026 मध्ये तीन संकष्टी चतुर्थी नसून, त्याऐवजी एकाच महिन्यात विनायक चतुर्थी, गणेश जयंती आणि अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असा दुर्मिळ योग येत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 30, 2025, 07:24 AM IST
2026 मध्ये कोणत्याही एका महिन्यात तीन चतुर्थी असण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जानेवारी 2026 मध्ये, जेव्हा शकट चौथ 6 जानेवारी, गणेश जयंती २२ जानेवारी, आणि कदाचित कृष्ण पक्षाची दुसरी चतुर्थी ७ जानेवारीची सकाळ किंवा शुक्ल पक्ष चतुर्थी या दोन्हीमुळे हे संयोजन निर्माण होऊ शकते. जानेवारी 2026 मध्ये तीन संकष्टी चतुर्थी नसून, त्याऐवजी एकाच महिन्यात विनायक चतुर्थी, गणेश जयंती आणि अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असा दुर्मिळ योग येत आहे. सहसा महिन्यात दोन चतुर्थी असतात आणि जेव्हा अंगारकी किंवा गणेश जयंती संकष्टी किंवा विनायक चतुर्थीशी जुळते तेव्हा जानेवारी आणि मे 2026  प्रमाणे हे संयोजन तयार होते.

जानेवारी 2026 मध्ये तीन चतुर्थींचे संभाव्य संयोजन

6 जानेवारी 2026, मंगळवार: शकट चौथ (माघ कृष्ण चतुर्थी) - हे व्रत 6 जानेवारी रोजी पाळले जाईल, चतुर्थी तिथी 7 जानेवारीच्या सकाळपर्यंत राहील.
7 जानेवारी 2026, बुधवार: माघ कृष्ण चतुर्थी (संकष्टी).
22 जानेवारी 2026, गुरुवार: गणेश जयंती/विनायक चतुर्थी (माघ शुक्ल चतुर्थी).
 
जानेवारी 2026 मध्ये पौष (माघ) महिन्याच्या कृष्ण आणि शुक्ल पक्षांमध्ये दोन चतुर्थी तारखा आहेत आणि काहीवेळा, एकाच महिन्यात दोन चतुर्थी आल्या तर, एक चतुर्थी तारीख पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला किंवा जवळ आली तर एक संयोजन होऊ शकते, जसे की जानेवारीमध्ये शक चौथ आणि गणेश जयंती आहे. 

2026 सालातील विशेष योग

2026 या संपूर्ण वर्षात एकूण तीन वेळा अंगारकी संकष्टी चतुर्थी येत आहे, जो भाविकांसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. 
  • 6 जानेवारी २०२६ (मंगळवार)
  • ५ मे २०२६ (मंगळवार)
  • २९ सप्टेंबर २०२६ (मंगळवार) 
2026 सालात अनेक महत्त्वाचे चतुर्थीचे मुहूर्त आहेत. विशेष म्हणजे या वर्षात 3 अंगारकी संकष्टी चतुर्थी येत आहेत.
2026 मधील संकष्टी आणि विनायक चतुर्थींची संपूर्ण यादी
  • संकष्टी चतुर्थी 2026 (चंद्रोदय वेळ अंदाजे)
  • संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्षात येते. मंगळवारी येणाऱ्या चतुर्थीला 'अंगारकी' म्हटले जाते. 
  • महिना तारीख चतुर्थीचे नाव विशेष
  • जानेवारी 6 जानेवारी (मंगळवार) लंबोदर संकष्टी चतुर्थी अंगारकी संकष्टी
  • फेब्रुवारी 5 फेब्रुवारी (गुरुवार) द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी
  • मार्च 6 मार्च (शुक्रवार) भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी
  • एप्रिल 5 एप्रिल (रविवार) विकट संकष्टी चतुर्थी
  • मे 5 (मंगळवार) एकदंत संकष्टी चतुर्थी अंगारकी संकष्टी 
  • जून 3 जून (बुधवार) कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी
  • जुलै 3 जुलै (शुक्रवार) गजानन संकष्टी चतुर्थी
  • ऑगस्ट 2 ऑगस्ट (रविवार) हेरंब संकष्टी चतुर्थी
  • ऑगस्ट 31 ऑगस्ट (सोमवार) एकदंत संकष्टी चतुर्थी (दुसरी संकष्टी)
  • सप्टेंबर 29 सप्टेंबर (मंगळवार) विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी अंगारकी संकष्टी 
  • ऑक्टोबर 29 ऑक्टोबर (गुरुवार) वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी -
  • नोव्हेंबर 27 नोव्हेंबर (शुक्रवार) गणाधिप संकष्टी चतुर्थी
  • डिसेंबर 26 डिसेंबर (शनिवार) अखुरथ संकष्टी चतुर्थी
About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

