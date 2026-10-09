/सर्वपित्र अमावस्या किंवा शनि अमावस्या या राशींसाठी संकटाचा! जवळच्या व्यक्तीकडून फसवणूक, तर नकारात्मक परिणाम

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार भाद्रपद महिन्यात येणारी अमावस्या ही सर्वपित्री अमावस्या म्हणून ओळखली जाते. यंदा ही सर्वपित्री अमावस्या शनिवारी 10 ऑक्टोबरला असणार आहे. अमावस्या शनिवारी आल्यामुळे शनिवार हा शनिदेवाला समर्पित आहे. त्यामुळे त्याला शनि अमावस्याही म्हटलं जातं. शास्त्रानुसार सर्वपित्री अमावस्येला पितरांची तिथी माहिती नसलेल्या यादिवशी पिंडदान, तर्पण आणि कावळ्याला जेवण दाखवतात. तसंच यादिवशी शनीशी संबंधित वस्तूंचे दान करणे फायदेशीर मानले जाते. यामुळे साडेसाती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळते, तसंच त्यासंबंधित दुःख नाहीसे होते. पण शनि अमावस्याही ही पाच राशीच्या लोकांसाठी घातक ठरणार आहे.
मेष रास
या लोकांना इतरांकडून विश्वासघात होण्याचे संकेत आहेत. तुम्ही विश्वास ठेवलेली व्यक्ती तुमचा गैरफायदा घेण्याची चिन्ह आहेत. तुम्ही इतरांच्या प्रभावाखाली चुकीचे निर्णय घेणे तुमच्यासाठी घातक ठरणार आहे. गुंतवणुकीच्या बाबतीतही, इतरांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःच चौकशी करून निर्णय घ्या.
कर्क रास
या लोकांनी कोणतीही गोष्ट इतरांना सांगताना सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. तुमची गुपिते उघड होण्याचा धोका असल्याने काळजी घ्या. एखादे गुपित उघड झाल्यास, त्यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. धूर्त लोकांपासून सावध रहा.
वृश्चिक रास
या लोकांनी आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे आणि सतर्क राहावे. कामाच्या ठिकाणी कोणीतरी तुमच्या बॉसला तुमच्या विरोधात भडकण्याची शक्यता आहे. इतरांविषयी बोलताना तुम्हाला खूप सावधगिरी बाळगा. वाईट लोकांच्या संगतीमुळे तुमचे नुकसान होण्याची चिन्ह आहेत.
मकर रास
या व्यक्तींना एकटेपणा जाणवणार आहे. आपले मन कमजोर होऊ देऊ नका, अन्यथा तुम्ही नकारात्मकतेत गुरफटण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात मतभेद निर्माण होऊ शकतात. राग आणि चिडचिड वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवा.
मीन रास
या व्यक्तींनी आपल्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर संयम बाळगणे आवश्यक आहे. मानसिक विकार आणि समस्या तुम्हाला त्रास होण्याची चिन्ह आहेत. या काळात कोणतेही नवीन काम हाती घेणे टाळा, कारण त्यात अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)