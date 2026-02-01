Budget 2026 : शेअर बाजारात हाहाकार! अर्थसंकल्प सादर होताच मार्केट कोसळलं

रविवारी 1 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीतील संसदेत देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आणि सुरुवातीच्या चढउतारांनंतर, बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. सेन्सेक्स 800 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला. निफ्टी देखील 250 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला आणि 25100 च्या खाली घसरला.
सरकार भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधा कशा वाढवते, LTCG (दीर्घकालीन भांडवली नफा) बद्दल काही सकारात्मक बातम्या येतील का आणि BSE आणि NSE वर सूचीबद्ध असलेल्या कोणत्या कंपन्यांना सकारात्मक बातम्या दिसू शकतात यावर बाजार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
ट्रिगर्स बाजूला ठेवून, शुक्रवारी तिन्ही प्रमुख अमेरिकन निर्देशांकांमध्ये घसरण दिसून आली. तथापि, डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरीने सलग नवव्या महिन्यात वाढ नोंदवली, जानेवारी २०१८ नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. शुक्रवारी, स्थानिक बाजारातील तीन दिवसांची तेजी थांबली, जोरदार विक्रीसह. एफआयआयकडून विक्री देखील सुरूच आहे. दरम्यान, सोने आणि चांदीमध्ये ऐतिहासिक घसरण दिसून आली.
12.15 च्या सुमारास शेअर बाजाराने त्याची तीव्र घसरण सावरल्याचे दिसून आले. बजेट भाषणादरम्यान सेन्सेक्स 800 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरून 81420 वर पोहोचला होता. निर्देशांक त्याच्या दिवसाच्या उच्चांकापासून 1200 पेक्षा जास्त अंकांनी खाली आला होता. दरम्यान, निफ्टी 300 अंकांनी घसरून 25018 च्या जवळ पोहोचला. बँक निफ्टी देखील 700 अंकांपेक्षा जास्त घसरला. निर्देशांक त्याच्या इंट्राडे उच्चांकापासून 900 अंकांपेक्षा जास्त खाली आला.