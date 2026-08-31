/जन्माष्टमी, दहीहंडी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका कधी? जाणून घ्या सप्टेंबर महिन्यातील सणवार आणि व्रत

Vrat and Festivals in September : सप्टेंबर महिना हा धार्मिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. सप्टेंबर महिना हा अनेक उपवास आणि सण- उत्सवाने भरलेला असणार आहे. या महिन्याची सुरुवात श्रीकृष्ण जन्माष्टमीसोबत सुरु होतोय. तर त्यानंतर पोळा, गणेशाचे आगमन आणि सांगता पितृपक्षाने होणार आहे. सणासोबत अनेक व्रत उपवासही या महिन्यात असणार आहे. सप्टेंबरमधील सर्व उपवास आणि सणांच्या तारखा जाणून घ्या.
श्री कृष्ण जन्माष्टमी ४ सप्टेंबर, शुक्रवार
दहीहंडी - ५ सप्टेंबर शनिवार
अजा एकादशी ७ सप्टेंबर, सोमवार
पोळा/पिठोरी अमावस्या १० सप्टेंबर, गुरुवार
श्रावण अमावस्या - ११ शुक्रवार
हरतालिका तीज १४ सप्टेंबर, सोमवार
गणेश चतुर्थी १४ सप्टेंबर, सोमवार
ऋषिपंचमी १५ सप्टेंबर, मंगळवार
विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांती 17 सप्टेंबर गुरुवार
श्री महालक्ष्मी व्रत १८ सप्टेंबर, शुक्रवार
राधाअष्टमी 19 सप्टेंबर शनिवार
पद्म एकादशी २२ सप्टेंबर, मंगळवार
वामन जयंती २३ सप्टेंबर, बुधवार
चतुर्दशी, गणेश विसर्जन 25 सप्टेंबर, शुक्रवार
प्रोष्टपदी पौर्णिमा श्रद्धा २६ सप्टेंबर, शनिवार
पितृपक्ष सुरू होतो २७ सप्टेंबर, रविवार
अंगारक संकष्ट चतुर्थी २९ सप्टेंबर, मंगळवार