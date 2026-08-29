/सप्टेंबर महिना हा 4 राशींच्या लोकांसाठी कठीण काळ, ज्योतिष तज्ज्ञांनी सांगितलं उपाय; नाहीतर...

प्रत्येकाला चिंता असते की, पुढच्या क्षणी आपल्या वाटेला काय वाढलेलं असेल. आयुष्यातील गाडा सांभाळताना अनेक चढ - उताराचा सामना करावा लागतो. त्यात नात्यांची साथ मिळाली की, तो प्रवास सोपा होतो. या वर्षातील 8 महिने संपले असून आता सप्टेंबर महिना सुरुवात होणार आहे. येणारा हा सप्टेंबर महिना हा चार राशींच्या लोकांसाठी सर्वाधिक कठीण असणार आहे. ज्योतिषी आनंद भारद्वाज यांनी त्या राशींबद्दल सांगितलं आहे. पण त्यासोबत त्यांनी या राशीच्या लोकांना काही उपाय पण सांगितले आहे, ज्यामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
वृषभ रास
या लोकांसाठी सप्टेंबर महिना हा चढ उतारांनी भरलेला असणार आहे. या लोकांना अनावश्यक वाद घालू नये. त्यासोबतच या लोकांना अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे, खास करून वाहन आणि आरोग्यावर हा खर्च होणार आहे. तर पालकांशी मतभेदाचे संकेत आहेत. व्यवसायिकांनी नवीन प्रकल्प पुढे ढकलणे योग्य ठरणार आहे. भावनिक होऊन घेतलेल्या निर्णयामुळे नात्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होईल.
कर्क रास
या राशीच्या लोकांनी सप्टेंबर महिन्यात सावध राहायचं आहे. कामात अडथळे येणार आहेत. अचानक चालू प्रकल्पाला ब्रेक लागणार आहे. या लोकांनी खास करून प्रवास करताना किंवा गाडी चालवताना काळजी घ्यायची आहे. शिवाय मालमत्तेबद्द वाद निर्माण होऊ शकतात. आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील तफावतमुळे बँक बॅलेन्स गडबडणार होणार आहे.
तूळ रास
या राशीच्या लोकांसाठी सप्टेंबर महिना हा असंतोष निर्माण करणारा असणार आहे. या लोकांची अनेक कामं किंवा गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे होणार नाही. कोर्टाच प्रकरण किंवा जमीन - मालमत्ता वादाचे संकेत आहेत. या लोकांनी आरोग्याची विशेष काळजी घ्यायची आहे. कौटुंबिक जीवनात काही आव्हान निर्माण होणार आहेत. तुम्हाला या महिन्यात खास करुन मुलांची चिंता वाटणार आहे.
कुंभ रास
या लोकांसाठी सप्टेंबर महिना आव्हानाने भरलेला असणार आहे. अनावश्यक खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे तुमच्या बजेटवर परिणाम होणार आहे. पालकांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे. या काळात वाणीनवर नियंत्रण ठेवा. व्यावसायिकांसाठी सप्टेंबर महिना चढ उतारांनी भरलेला असणार आहे.
उपाय - या चार राशीच्या लोकांनी दररोज आपल्या आवडत्या देवतेच्या मंत्रांचा जप करावा. शिवाय दैनंदिन प्रार्थना केल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये. शक्य तितके पाणी दान करा आणि गायींची सेवा करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)