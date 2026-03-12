English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भविष्य
  • Surya Gochar 2026: सूर्य - शनिच्या युतीतून धोकादायक षडाष्टक योग; 15 मार्चपासून एक महिना येतंय आणखी एक संकट?

Surya Shani Yuti : लवकरच चार राशीच्या लोकांवर महिनाभर संकटाचं वादळ घोंगावतं आहे. सूर्य आणि शनिच्या युतीतून धोकादायक षडाष्टक योग चीर राशीच्या लोकांसाठी संकटाचा असणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 12, 2026, 04:00 PM IST
Surya Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात सूर्य एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. ग्रहाचा राजा सूर्य गोचरमुळे ज्योतिषशास्त्रानुसार धोकादायक योग निर्माण होणार आहे. रविवारी 15 मार्चला सूर्य मीन राशीत गोचर करणार आहे. मीन राशीत पूर्वीपासूनच शनि आणि शुक्र विराजमान आहे. या काळात सूर्य आणि केतू देखील युती होणार अशून त्यातून षडाष्टक योगाची निर्मिती होणार आहे. सूर्य आणि शनि एकत्र आल्याने काही राशीच्या आयुष्यात आव्हान आणि नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. 

एक महिना चार राशींसाठी संकटाचा!

रविवारी 15 मार्चला दुपारी 1:08 वाजेपासून 16 एप्रिलपर्यंत सूर्य मीन राशीत असणार आहे. त्यामुळे पुढील एक महिना चार राशींच्या आयुष्यात वादळ आणणार आहे. याचा परिणाम कोणत्या चार राशीच्या लोकांवर होणार याबद्दल ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आनंदी वास्तूचे आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे. 

मेष रास (Aries Zodiac) 

या राशीच्या जातकांच्या कुंडलीतील बाराव्या घरात सूर्य भ्रमण करणार आहे. या काळात तुम्हाला खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक राहणार आहे. या काळात तुम्ही तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे, कारण असे दिसते की तुमच्या खर्चाचा मोठा भाग आरोग्याशी संबंधित बाबींवर खर्च होणार आहे. शक्य असल्यास, तुमचा अहंकार महिनाभर दूर ठेवा. 

सिंह रास (Leo Zodiac)

या राशीचा स्वामी सूर्य तुमच्या आठव्या भावात भ्रमण करणार आहे. शिवाय, तो केतुसोबत षडाष्टक योग निर्माण करणार आहे. या स्थितीमुळे तुम्हाला नकारात्मक परिणाम भोगावे लागणार आहे. जर तुम्हाला सरकारी कामात काही अडथळे आले तर अत्यंत सावधगिरीने परिस्थिती हाताळावी लागणार आहे. तुम्हाला काही नुकसान किंवा अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. बँक कर्जासाठी अर्ज करताना, पुढे जाण्यापूर्वी प्रत्येक तपशील काळजीपूर्वक तपासा, अन्यथा अडचणीत सापडाल.

 

हेसुद्धा वाचा - Shani Ast 2026 : पैसा, नोकरी, प्रसिद्धी आणि संपत्ती…; शनी अस्तमुळे पुढील 40 दिवस 4 राशींसाठी सुवर्ण काळ!

 

तूळ रास (Libra Zodiac) 

सूर्य तूळ राशीच्या सहाव्या घरात भ्रमण करणार आहे. परिणामी, कोणतेही काम करताना तुम्हाला संयम बाळगावा लागणार आहे. घाईघाईने घेतलेले निर्णयामुळे तुम्ही संकटांना आमंत्रण देणार आहात. तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये अडचणी किंवा टीका होणार आहे. यामुळे तुम्हाला मानसिक ताण येणार आहे. या काळात तुम्हाला तुमच्या जीवनशैलीत काही बदल करावे लागणार आहेत. तुम्ही तुमच्या आरोग्याची देखील योग्य काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

मीन रास (Pisces Zodiac)  

सूर्य मीन राशीत प्रवेश करणार असल्याने सर्वाधिक परिणाम या जातकांवर होणार आहे. शिवाय, शनि देखील तुमच्या राशीत असल्यामुळे तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये अनेक चढ-उतार येणार आहेत. तुमच्या कारकिर्दीतही आव्हाने येणार आहेत. तुमची आर्थिक परिस्थिती बिघडणार आहे. आर्थिक निर्णय घेताना तुम्हाला खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे. स्वतःवर जास्त लक्ष केंद्रित केल्याने तुमचे कुटुंब अस्वस्थ होईल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

