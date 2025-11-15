वर्षाचा शेवट काही लोकांसाठी भाग्यशाली; 500 वर्षांनंतर शनि - बुध यांच्या हालचालीमुळे अनपेक्षित देणार आर्थिक लाभ

Shani Budh Margi 2025 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह आणि नक्षत्र यांची स्थिती मानवी जीवनावर परिणाम करतात. ग्रहांची ही हालचाल काही राशीसाठी सकारात्मक तर काही राशींसाठी नकारात्मक ठरते. हे वर्ष संपायला अवघ्या दीड महिना उरला आहे. त्यानंतर 2026 या वर्षाला सुरुवात होणार आहे. पण त्यापूर्वी हे वर्ष संपण्यापूर्वी शनि आणि बुध यांची हालचाल काही राशींसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. 28 नोव्हेंबरला कर्माचा दाता शनि आणि 30 नोव्हेंबरला व्यवसायाचा कर्ता बुध यांची हालचाल होणार आहे. काही राशीच्या लोकांसाठी हा हालचाल अनपेक्षित आर्थिक लाभाचा आहे. त्यांचं मनं आनंदी राहणार आहे. सरता सरता हे वर्ष कोणाला मालामाल करणार जाणून घ्या.
शनी आणि बुध ग्रहाची थेट हालचाल या लोकांसाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. शनी तुमच्या राशीपासून तिसऱ्या घरात थेट असणार आहे, तर बुध तुमच्या राशीच्या उत्पन्न आणि नफा घरात थेट राहणार आहे. त्यामुळे या काळात तुमचे धाडस आणि शौर्य वाढणार आहे. उत्पन्नात वाढ होणार असून गुंतवणुकीमुळे नफा मिळणार आहे. व्यावसायिक मोठा व्यवसाय करार करणार आहेत. त्यांच्या करिअरमध्ये नवीन योजना आणि संधी उघडणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. व्यवसायात नफा आणि नोकरीत पदोन्नतीचे योग आहेत. शेअर बाजारात, सट्टेबाजीत आणि लॉटरीमध्ये नफा मिळणार आहे.
शनी आणि बुध यांची थेट हालचाल या राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार आहे. शनी तुमच्या राशीच्या धन घरात असणार आहे, तर बुध तुमच्या कर्म घरात राहिल. त्यामुळे, या काळात तुम्हाला वेळोवेळी अनपेक्षित आर्थिक लाभ होणार आहे. तुमच्या कामात आणि व्यवसायातही तुम्हाला प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. बेरोजगार लोकांना नोकऱ्याच्या संधी चालून येणार आहेत. व्यावसायिकांनाही लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुमचे सामाजिक आणि व्यावसायिक संबंध मजबूत होणार आहे. प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडणार आहेत. तुमचा मानसिक आत्मविश्वास वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळणार असून, तुमची प्रतिष्ठा वाढणार आहे. जुन्या प्रकल्पांमध्येही यश मिळणार आहे.
शनि आणि बुध यांची थेट हालचाल तुमच्यासाठी शुभ राहणार आहे. शनि तुमच्या राशीच्या कर्मभावात तर बुध सहाव्या घरात राहणार आहे. त्यामुळे या काळात तुमच्या कामात आणि व्यवसायात प्रगती होणार आहे. वैयक्तिक संबंधांमध्ये समजूतदारपणा आणि सहकार्य प्रबळ राहणार आहे. या काळात नवीन कौशल्ये शिकणे आणि स्वतःला अपडेट करणे फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या आरोग्याची काळजी घेतल्याने तुमची ऊर्जा आणि उत्साह टिकून राहणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही तुम्हाला यश मिळणार आहे. व्यावसायिकांनाही लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार आहेत.