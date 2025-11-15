English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Shani Budh Margi 2025 : हे वर्ष सरतासरता काही राशीच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. त्यांना शनि आणि बुधाच्या युतीमुळे वर्ष संपताना धनलाभाचे योग आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 15, 2025, 11:53 AM IST
वर्षाचा शेवट काही लोकांसाठी भाग्यशाली; 500 वर्षांनंतर शनि - बुध यांच्या हालचालीमुळे अनपेक्षित देणार आर्थिक लाभ

Shani Budh Margi 2025 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह आणि नक्षत्र यांची स्थिती मानवी जीवनावर परिणाम करतात. ग्रहांची ही हालचाल काही राशीसाठी सकारात्मक तर काही राशींसाठी नकारात्मक ठरते. हे वर्ष संपायला अवघ्या दीड महिना उरला आहे. त्यानंतर 2026 या वर्षाला सुरुवात होणार आहे. पण त्यापूर्वी हे वर्ष संपण्यापूर्वी शनि आणि बुध यांची हालचाल काही राशींसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. 28 नोव्हेंबरला कर्माचा दाता शनि आणि 30 नोव्हेंबरला व्यवसायाचा कर्ता बुध यांची हालचाल होणार आहे. काही राशीच्या लोकांसाठी हा हालचाल अनपेक्षित आर्थिक लाभाचा आहे. त्यांचं मनं आनंदी राहणार आहे. सरता सरता हे वर्ष कोणाला मालामाल करणार जाणून घ्या. 

मकर रास 

शनी आणि बुध ग्रहाची थेट हालचाल या लोकांसाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. शनी तुमच्या राशीपासून तिसऱ्या घरात थेट असणार आहे, तर बुध तुमच्या राशीच्या उत्पन्न आणि नफा घरात थेट राहणार आहे. त्यामुळे या काळात तुमचे धाडस आणि शौर्य वाढणार आहे. उत्पन्नात वाढ होणार असून गुंतवणुकीमुळे नफा मिळणार आहे. व्यावसायिक मोठा व्यवसाय करार करणार आहेत. त्यांच्या करिअरमध्ये नवीन योजना आणि संधी उघडणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. व्यवसायात नफा आणि नोकरीत पदोन्नतीचे योग आहेत. शेअर बाजारात, सट्टेबाजीत आणि लॉटरीमध्ये नफा मिळणार आहे. 

कुंभ रास 

शनी आणि बुध यांची थेट हालचाल या राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार आहे. शनी तुमच्या राशीच्या धन घरात असणार आहे, तर बुध तुमच्या कर्म घरात राहिल. त्यामुळे, या काळात तुम्हाला वेळोवेळी अनपेक्षित आर्थिक लाभ होणार आहे. तुमच्या कामात आणि व्यवसायातही तुम्हाला प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. बेरोजगार लोकांना नोकऱ्याच्या संधी चालून येणार आहेत. व्यावसायिकांनाही लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुमचे सामाजिक आणि व्यावसायिक संबंध मजबूत होणार आहे. प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडणार आहेत. तुमचा मानसिक आत्मविश्वास वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळणार असून, तुमची प्रतिष्ठा वाढणार आहे. जुन्या प्रकल्पांमध्येही यश मिळणार आहे. 

मिथुन रास 

शनि आणि बुध यांची थेट हालचाल तुमच्यासाठी शुभ राहणार आहे. शनि तुमच्या राशीच्या कर्मभावात तर बुध सहाव्या घरात राहणार आहे. त्यामुळे या काळात तुमच्या कामात आणि व्यवसायात प्रगती होणार आहे. वैयक्तिक संबंधांमध्ये समजूतदारपणा आणि सहकार्य प्रबळ राहणार आहे. या काळात नवीन कौशल्ये शिकणे आणि स्वतःला अपडेट करणे फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या आरोग्याची काळजी घेतल्याने तुमची ऊर्जा आणि उत्साह टिकून राहणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही तुम्हाला यश मिळणार आहे. व्यावसायिकांनाही लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार आहेत. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

