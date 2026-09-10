/शुक्रवारी 11 सप्टेंबरला शनि - चंद्राचा विष योग! 3 राशीच्या लोकांसाठी असणार अग्निपरीक्षा

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार नऊ ग्रह वेळोवेळी आपली स्थिती बदलतात. त्यामुळे कधी शुभ योग घडतात आणि तर अशुभ योग जुळून येतात. याचा परिणाम राशीच्या लोकांवर होतात. शुक्रवारी 11 सप्टेंबरला शनि - चंद्राच्या संयोगातून अशुभ विष योग तयार होणार आहे. शनी - चंद्र विष योग हा तीन राशीच्या लोकांसाठी अशुभ ठरणार आहे. या तीन राशीच्या लोकांसाठी युती विनाशकारी ठरणार आहे. पाहूयात कोणत्या आहेत त्या तीन राशी जाणून घेऊयात.
मिथुन रास
या लोकांसाठी हा काळ थोडा आव्हानात्मक असणार आहे. एखाद्या गोष्टीवरून कुटुंबातील सदस्यांसोबत तणाव निर्माण होणार आहे. इतरांसोबत मतभेद आणि वाद वाढणार आहेत. इतरांशी बोलताना आपल्या शब्दांबाबत विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. लहानसहान गोष्टीचे मोठे भांडण होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. एखाद्या विषयावर चर्चा करताना संयमाने परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करा.
उपाय: शनिवारी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीचे तेल आणि काळे तीळ घालून दिवा लावा.
धनु रास
या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी मानसिक दबाव जाणवणार आहे. कामाचा बोजा आणि अंतिम मुदतीमुळे तणाव वाढणार आहे. आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करा अन्यथा मोठ्या संकटात सापडाल. आपली कामे पूर्ण करण्यासाठी संयम आणि समर्पण ठेवलं नाही तर प्रॉब्लेम होईल.
उपाय: शनिदेवांच्या मंत्रांचा जप करा आणि त्यांच्याशी संबंधित वस्तूंचे दान करा.
मीन रास
या लोकाच्या मनावर थेट परिणाम पाहिला मिळणार आहे. शनी तुमच्या राशीत आधीच वक्री असणार आहे. परिणामी, चंद्राच्या प्रवेशाचा तुमच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होणार आहे. या काळात अनावश्यक अतिविचार तुमच्यासाठी नकारात्मक ठरणार आहे. अतिविचारामुळे तुमच्या समस्या वाढणार आहे. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या नाहीतर समस्या निर्माण होईल. अनावश्यक विचारांमध्ये मन गुंतवणारे ठरणार आहे.
उपाय: शनिवारी, एका भांड्यात मोहरीचे तेल दान करून ते छायाला अर्पण करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)