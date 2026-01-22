English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • Shani Dosh: दुःखाचे दिवस जात नाहीत, कष्ट काही संपत नाही अशा लोकांसाठी ही अंगठी रामबाण उपाय

Shani Dosh And Iron Ring: ज्योतिषशास्त्रात शनीदेवाच्या साडेसातीसंदर्भात बरेच नियम दिले आहेत. शनीच्या प्रभाावाने मानवी जीवनात चढ-उतार येतात, असे सांगितले जाते. त्यानुसार शनीचा नकारात्मक प्रभाव असणाऱ्यांनी एक खास आंगठी घालण्यचा नेम आहे. जाणून घ्या ही अंगठी कोणी आणि कशी घालावी ?

प्रिती वेद | Updated: Jan 22, 2026, 03:46 PM IST
Shani Dosh Upay: प्राचीन काळापासून ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांच्या हालचालींना आणि त्यांचा मानवी जीवनावर होणाऱ्या परिणामांना मोठे महत्त्व दिले जाते. या ग्रहांमध्ये शनी ग्रहाची चर्चा सर्वाधिक केली जाते. शनीचा प्रभाव जीवनात शिस्त, मेहनत आणि न्याय देणारा असतो, पण तो प्रतिकूल असला तर अडचणीही वाढू शकतात. त्यामुळे शनीचा त्रास कमी करण्यासाठी अनेक उपाय सांगितले जातात. त्यापैकी एक लोकप्रिय उपाय म्हणजे लोखंडी अंगठी घालणे.

शनी ग्रहाचे जीवनातील स्थान

शनी ग्रह कर्म, संयम आणि जबाबदारीचे प्रतीक मानला जातो. कुंडलीत शनी योग्य स्थानी असेल तर व्यक्तीला मेहनतीचे फळ, स्थैर्य आणि समाजात मान-सन्मान मिळतो. मात्र शनी कमजोर किंवा अशुभ असेल तर कामात विलंब, आर्थिक ताण, मानसिक अस्वस्थता आणि संघर्ष वाढू शकतो. अशा वेळी शनी शांत करण्यासाठी धार्मिक आणि ज्योतिषीय उपायांचा आधार घेतला जातो.

 शनी आणि लोखंडाचा संबंध

ज्योतिष मतानुसार प्रत्येक ग्रहाशी विशिष्ट धातू जोडलेली असते. शनी ग्रहाचा संबंध थेट लोखंडाशी मानला जातो. त्यामुळे लोखंडी अंगठी घातल्यास शनीची ऊर्जा संतुलित होते, असे सांगितले जाते. ही अंगठी शनीचे नकारात्मक प्रभाव शोषून घेते आणि व्यक्तीला मानसिक शांतता मिळण्यास मदत करते.
कोणासाठी उपयुक्त ठरते ही अंगठी

शनीची साडेसाती किंवा धैय्या सुरू असलेल्या लोकांसाठी लोखंडी अंगठी संरक्षणासारखी काम करते.
कामधंद्यात सतत अडथळे येत असतील किंवा आयुष्यात संघर्ष वाढलेला असेल तर हा उपाय फायदेशीर मानला जातो.
काही ज्योतिषांच्या मते, ही अंगठी राहू-केतूच्या त्रासावरही काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवते.

योग्य बोट आणि योग्य पद्धत

ज्योतिष तज्ज्ञ सांगतात की लोखंडी अंगठी मधल्या बोटात घालावी. या बोटाखाली शनी पर्वत असतो. अंगठी या ठिकाणी आल्याने शनीची सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होते.
अंगठी घालण्याचा योग्य दिवस म्हणजे शनिवार. सूर्यास्तानंतर अंगठी घालणे शुभ मानले जाते.

घालण्यापूर्वी लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी

काळ्या घोड्याच्या नाळीपासून तयार केलेली लोखंडी अंगठी अधिक प्रभावी मानली जाते.
1. अंगठी घालण्यापूर्वी ती कच्च्या दुधाने किंवा गंगाजलाने स्वच्छ करावी.
2. मन शांत ठेवून आणि सकारात्मक भावनेने अंगठी धारण करणे महत्त्वाचे आहे.

लोखंडी अंगठी हा शनीचा त्रास कमी करण्यासाठी एक पारंपरिक उपाय आहे. मात्र कोणताही उपाय करताना श्रद्धेसोबत योग्य मार्गदर्शनही गरजेचे असते. योग्य सल्ला घेऊन आणि सकारात्मक विचार ठेवून केलेला उपायच अधिक परिणामकारक ठरतो.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित असून झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

