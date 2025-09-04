English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तब्बल 30 वर्षांनंतर कर्मदाता शनिदेवाचा अद्भूत योग! त्रिदशांश योगामुळे 3 राशीच्या लोकांच्या घरात पैशांचा पाऊस

Tridashansh Yog 2025: वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु आणि शनि एकमेकांपासून 108 अंशांवर असणार असून ज्यामुळे त्रिदशांश योग निर्माण होणार आहे. अशा परिस्थितीत या अद्भूत योगाचा परिणाम खास करुन 3 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 4, 2025, 07:27 AM IST
Tridashansh Yog 2025 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार 9 ग्रह जेव्हा जेव्हा आपली चाल बदतो तेव्हा तेव्हा त्याचा चांगला किंवा वाईट परिणाम हा 12 राशीच्या लोकांवर होत असतात. ग्रहांची ही स्थिती काहींसाठी शुभ तर काहींसाठी अशुभ ठरत असते. या 9 ग्रहांमधील सर्वात शक्तिशाली आणि कर्मदाता, न्यायदेवता तब्बल 30 वर्षांनंतर एक अद्भूत असा योग निर्माण करणार आहे. शनिदेव एकाच राशीत सुमारे अडीच वर्ष राहतो आणि तब्बल 30 वर्षांनंतर तो परत त्याच राशीत येत असतो. 

तसंच वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा गुरु-शनि एकमेकांपासून108 अंशांवर असतात तेव्हा त्रिदशम योग निर्माण होतोय आहे. हा योग अतिशय शुभ  मानला गेला आहे. या योगाचा शुभ परिणाम 3 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. अपार धनसंपदा, आदर आणि यश प्राप्त होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी पाहूयात. (shani guru make tridashansh yog saturn and jupiter combination these zodiac sign will be Rich)

मकर रास

या राशीच्या लोकांसाठी शनि-गुरु ग्रहाचा त्रिदशांश योग खूप अनुकूल सिद्ध होणार आहे. बऱ्याच काळापासून अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहेत. जीवनातील अनेक समस्यांपासून आराम मिळणार आहे. आरोग्य चांगले राहील, ज्यामुळे मानसिक शांती आणि आत्मविश्वास वाढणार आहे. जुन्या आजारांपासून किंवा शारीरिक त्रासांपासून मुक्तता मिळणार आहे. व्यावसायिकांना विशेष नफ्याच्या संधी मिळणार असून कामाचा विस्तार होणार आहे. या काळात, तुम्हाला व्यवसायाच्या कारणास्तव अनेक प्रवास करावे लागणार आहे. जे फायदेशीर ठरणार असून नवीन संधी मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा आदर देखील मिळणार आहे. कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि शांती नांदणार आहे. मुलांशी असलेले मतभेद संपुष्टात येणार आहे.  

मिथुन रास 

या राशीच्या लोकांसाठी, शनि-गुरुचा त्रिदशांश योग खूप फायदेशीर असणार आहे. या राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात आनंदच आनंद असणार आहे. कुटुंबासोबत सुरू असलेल्या समस्या नाहीशा होणार आहेत. तुमच्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला नक्कीच या योगामुळे मिळणार आहे. आयुष्यात आनंद असणार आहे. तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये एक नवीन उबदारपणा, नवीन ऊर्जा तुम्हाला जाणवणार आहे. बऱ्याच काळापासून थांबलेले काम पुन्हा सुरू होणार आहे. व्यवसायातही नफा प्राप्त होईल. तुमचा अध्यात्माकडे अधिक कल असणार आहे. तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात. 

वृषभ रास 

या राशीच्या लोकांसाठी गुरु-शनीचा त्रिदशांश योग अत्यंत शुभ सिद्ध होणार आहे. बऱ्याच काळापासून रखडलेली कामे लवकरच मार्गी लागणार आहे. शनि वक्री असल्याने विशेष लाभ होणार असून गुरुच्या कृपेने अचानक आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. आर्थिक बाबींमधील अडथळे दूर होणार असून उत्पन्नात वेगाने वाढ होणार आहे. तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल आणि परस्पर मतभेद मिटणार आहे. तुमच्या बोलण्याने आणि वागण्यामुळे अनेक क्षेत्रात यश मिळणार आहे. आता कामात सतत येणाऱ्या अडथळ्यांपासून तुम्ही मुक्त होणार आहात. गुंतवणुकीवरही फायदेशीर परिणाम असणार आहे. प्रेमसंबंध सुधारणार असून जुन्या समस्या संपणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप अनुकूल राहणार आहे. या काळात एकाग्रता वाढणार असून तुम्हाला अभ्यासात अधिक रस वाटणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही यश मिळणार आहे. आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहणार आहे. अनपेक्षित आर्थिक लाभ तुम्हाला होणार आहे. सासरच्यांशी संबंध गोड होणार असून समाजात आदर वाढणार आहे. 

FAQ

1. त्रिदशम योग म्हणजे काय?

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा गुरु आणि शनि एकमेकांपासून 108 अंशांच्या अंतरावर असतात, तेव्हा त्रिदशम योग निर्माण होतो. हा योग अतिशय शुभ मानला जातो आणि याचा प्रभाव काही राशींवर सकारात्मक परिणाम करतो.

2. त्रिदशम योग कधी निर्माण होतो?

हा योग शनिदेवाच्या राशी परिवर्तनानंतर आणि गुरु-शनि यांच्या 108 अंशांच्या अंतरामुळे निर्माण होतो. शनिदेव एका राशीत सुमारे अडीच वर्षे राहतो आणि 30 वर्षांनंतर पुन्हा त्याच राशीत परत येतो, ज्यामुळे हा योग दुर्मीळ ठरतो.

3. त्रिदशम योगाचा प्रभाव कोणत्या राशींवर होणार आहे?

हा योग मकर, मिथुन आणि वृषभ या तीन राशींसाठी विशेष शुभ ठरणार आहे.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
shani gochar 2025shani vakri 2025shani margi 2025shani make Tridashansh Rajyogshani gochar Tridashansh Rajyog

