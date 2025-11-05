नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी शनीच्या चालीत बदल; अनेक राशींसाठी धोक्याची घंटा! तर 'या' लोकांचा सुवर्णकाळ

Shani Margi 2025 : ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिदेव हा कर्म आणि न्यायदेवता मानला गेला आहे. तो प्रत्येक राशीला त्याच्या कर्मानुसार चांगले किंवा वाईट फळ देतो. शनिचे स्थिती बदलही मानवी जीवनावर परिणाम करते. या वर्षातील नोव्हेंबर महिन्याचा शेवटी शनि मार्गी होणार आहे. याचा परिणाम काही राशींवर जून 2026 पर्यंत राहणार आहे. शनीची उलटी चाल कोणासाठी भाग्याची तर कोणासाठी संकटाची पाहूयात.
शनी मार्गीमुळे या लोकांच्या मेहनतीला चांगलं यश प्राप्त होणार आहे. या लोकांची अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची पदोन्नतीचे संकेत आहेत. नवीन प्रोजेक्ट्सची जबाबदारी तुम्हाला देण्यात येणार आहे. काम करण्याच्या नवीन संधी मिळणार असून आर्थिक स्थिती उत्तम राहणार आहे.
या लोकांची या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहणार आहे. तुम्हाला जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला लाभ प्राप्त होणार आहे. नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांची मोठ्या अडचणीतून सुटका होणार आहे. तसंच, तुमच्या कामात प्रगतीचे चांगले संकेत असणार आहे. आरोग्याच्या बाबतीत ते सामान्य राहणार आहे. जोडीदाराबरोबर तुमच्या नात्यात गोडवा राहणार आहे. तसे, कुटुंबियांबरोबर तुम्ही चांगला वेळ व्यतित करणार आहात.
या लोकांसाठी देखील शनीच्या मार्गीचा चालीचा सुवर्णकाळ ठरणार आहे. तुमचे अनेक दिवासांपासून रखडलेले प्रोजेक्ट्स मार्गी लागणार आहे. आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा उत्तम राहणार आहे. तसंच, कुटुंबियांचा तुम्हाला चांगला पाठिंबा मिळणार आहे. कामाच्या निमित्ताने तुम्हाला जास्त प्रवास करावा लागणार आहे.