Shani Gochar 2026 : शनीच्या गोचरामुळे 3 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार वादळ, मानसिक तणावासह आर्थिक नुकसान, तर या लोकांना दुप्पट धनलाभ

Shani Nakshatra Pada Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात शनी हा ग्रह अतिशय महत्त्वाचा आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिदेव कर्मदाता आणि न्यायप्रिय देवता मानला जातो. असं म्हणतात की, शनीदेव व्यक्तींना त्यांच्या कर्मानुसार फळ देतो. त्यामुळे शनिदेवाची सर्वसामान्यांना भीती वाटते. पण शनिदेव उगाचच कोणाला कधी त्रास देत नाही. शनिदेव एका राशीत सर्वात अधिक काळ राहत असतो. म्हणजे शनी एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जाण्यासाठी अधिक वेळ घेतो. तो 9 ग्रहांपैकी सर्वात संथ गतीने आपली स्थिती बदलतो. शनीदेव एका राशीत अडीच वर्ष वास्तव करतो. तसंच वेळोवेळी तो नक्षत्र परिवर्तन आणि नक्षत्र पद परिवर्तनही देखील करत असतो.
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या चतुर्थ स्थानातील शनीच्या गोचराचे सर्व राशींवर सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. पंचांगानुसार, शनी 17 एप्रिल 2026 रोजी उत्तराभाद्रपद नक्षत्राच्या चतुर्थ पदामध्ये दुपारी 04 वाजून 05 मिनिटांनी प्रवेश करणार आहे. शनीचे हे नक्षत्र पद परिवर्तन 12 पैकी काही राशींच्या व्यक्तींसाठी अत्यंत लाभदायक तर काहींसाठी वादळी ठरणार आहे. तीन राशींसाठी 17 मे म्हणजे एक महिना आर्थिक नुकसान, अपयश आणि तणावाचा राहणार आहे.
या व्यक्तींसाठी कठीण परीक्षेचा काळ असणार आहे. नोकरी आणि व्यवसायासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका. आर्थिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. कौटुंबिक बाबींमधील वाद किंवा मतभेदांमुळे मानसिक ताण येणार आहे.
या लोकांसाठी शनि गोचर आव्हानात्मक असणार आहे. सध्या आर्थिक व्यवहार आणि मोठे व्यावसायिक निर्णय घेणे टाळावे लागणार आहे. घरातील वाद वाढणार आहे. ज्यामुळे मानसिक ताण येणार आहे. उत्पन्न कमी होणार असलं तरी खर्च वाढणार आहे. या काळात तुम्हाला संयम ठेवावा लागणार आहे.
या व्यक्तींसाठी, शनीचे नक्षत्रांमधून होणारे भ्रमण हानिकारक सिद्ध होणार आहे. आपल्या आर्थिक बाबींबाबत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. तुमचं मोठं नुकसान होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये अडथळे येणार आहात. कामाच्या ठिकाणी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तुमच्या व्यावसायिक भागीदाराकडून विश्वासघात होण्याचे संकेत आहेत.
या राशीच्या लोकांसाठी शनि गोचर सकारात्मक परिणाम घेऊन आला आहे. तुम्हाला या काळात नशिबाची साथ मिळणार आहे. अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. करिअरमध्ये हवी तशी प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तर व्यावसायिकांना लाभ मिळणार आहे. या एक महिन्यात आयुष्यात आनंदच आनंद नांदणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन संधी चालू येणार आहे. आर्थिक बाजू मजबूत होणार आहे.
या लोकांची साडेसाती सुरु आहे, पण शनिचे हे परिवर्तन सकारात्मक परिणाम घेऊन आलं आहे. तुम्ही नवीन कामाची सुरुवात करणार आहात. कामातील अडथळे दूर होण्यास हा काळ फायदेशीर ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी योग्य प्रकारे काम मार्गी लावणार आहात. तुमच्या कामावर बॉस प्रसन्न असणार आहे. तर नात्यामध्येही गोडवा येणार आहे.
या राशीच्या लोकांवर शनिदेव प्रसन्न असणार आहे. तुम्हाला या काळात अतिशय लाभ मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ तुमच्या कामावर आनंदी असणार आहे. ज्या कामात हात घालाल त्यात यश मिळणार आहे. शनिदेवाचे गोचर तुमच्यासाठी मानसन्मान, अभिमान घेऊन आला आहे. व्यापारी लोकांनाही व्यवसायात लाभ होणार आहे.
(Disclaimer या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)