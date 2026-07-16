/शनि साडेसाती - ढैय्या असलेल्या राशींसाठी 2026 चे शेवटचे 5 महिने कसे जाणार? पैसा, नोकरी, प्रेम जीवनात होणार मोठे बदल

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाचे नाव घेतल्यावर चांगल्या चांगल्या लोकांना घाम फुटतो. शनि देव हा कर्मदाता, न्यायदेवता मानला गेला आहे. तो जाचकाला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतो. तो शिस्त, संयम, जबाबदारी आणि परिश्रमाचा कारक मानला गेला आहे. शनिदेव हा त्रास देतो अशी सर्वसामान्यांचा समज आहे. पण शनिदेव हा नेहमीच अशुभ नसतो. तो तुम्हाला तुमच्या योग्य कर्माचे फळ देतो. त्याला दीर्घकालीन यश, स्थैर्य आणि प्रतिष्ठा देत असतो.
आता वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिची साडेसाती ही प्रत्येक राशीच्या आयुष्यात येत असते. शनिच्या साडेसातीचे तीन टप्पे असतात. तसंच शनि ढैय्यादेखील विशेष कालावधी आहे. ग्रहांची स्थिती पाहाता 2026 मध्ये, शनिने गुरूच्या अधिपत्याखालील मीन राशीत आहे. त्यामुळे याचा परिणाम काही राशींवर शनिच्या साडेसाती आणि ढैय्यावर होणार आहे. 2026 वर्षाचे शेवटच्या पाच महिन्यांत शनिचा प्रभाव असणार आहे पाहूयात.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, सध्या शनिची साडेसाती मेष, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांवर सुरु आहे. तर शनिच्या ढैय्या सिंह आणि धनु राशीची सुरु आहे.
मेष रास
या राशीच्या लोकांची पहिल्या टप्प्याची शनिची साडेसाती सुरू आहे. या लोकांना पुढील पाच महिन्यात अनेक अडचणींना समोरे जावं लागणार आहे. या लोकांना खास करुन करिअरमध्ये अडथळे येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी विविध समस्यांना येणार आहे. अनिश्चिततेची भावना तुमच्या मनात घर करणार आहे. अशा स्थितीत पुढील पाच महिने कामाच्या ठिकाणी तुमच्या करिअरबद्दल सर्तक राहा. घाई आणि विचार न करता कोणताही निर्णय घेऊ नका.
मीन रास
या लोकांच्या साडेसातीच्या दुसऱ्या टप्प्या सुरु असून तुम्हाला कामाशी संबंधित अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. नोकरी असो किंवा बिझेनसमध्ये सतर्क राहा. कोणतेही निर्णय घाईने घेऊ नका. खास करुन या लोकांना आर्थिक व्यवहारात सावध राहा. पुढील पाच महिन्यात तुमचा खर्च वाढणार आहे.
कुंभ रास
या राशीच्या लोकांचे शनि साडेसातीचे दोन टप्पे झाले असून शेवटचा टप्पा चालू आहे. त्यामुळे या वर्षातील शेवटचे पाच महिने काहीसा दिलासा देणारा असणार आहे. तुम्हाला हाती घेतलेल्या कामात यश मिळणार आहे. पण या लोकांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवावे. तसंच विचारपूर्वक निर्णय या शेवटच्या पाच महिन्यात घेणे गरजेचे आहे.
सिंह रास
तर सिंह रासच्या लोकांची शनि ढैय्या सुरु आहे. या लोकांना पुढील पाच महिने अतिशय सावध राहावे लागणार आहे. खास करुन आर्थिक व्यवहारात किंवा गुंतवणुकीत सतर्क राहणे गरजे आहे.
धनु रास
सिंह राशीच्या लोकांसह धनु राशीच्या लोकांवर शनि ढैय्याचा प्रभाव असणार आहे. पुढील पाच महिने तुम्हाला संयम राखावे लागणार आहे. तसंच सहनशीलता हा गुण ठेवा. सोबतच कामाच्या ठिकाणी घाई करु नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)