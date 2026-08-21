/शनी रेवती नक्षत्र गोचर सहा राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; धन, कुटुंब, व्यवसाय आणि करिअरमध्ये सुवर्णसंधी

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनी देव 20 ऑगस्टला रेवती नक्षत्रात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे शनी पुन्हा एकदा पहिल्या टप्प्यात वक्री स्थितीत आहे. शनी देव हा न्यायदेवता असून तो जाचकाला त्याच्या कर्माचे फळ देतो. पण शनिदेव शिस्त, कृती, कर्तव्य आणि न्यायासाठी जबाबदार ग्रह मानला गेला आहे. शनीची रेवती नक्षत्रातील वक्री गती ही सहा राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. यात तुमची रास आहे का?, जाणून घ्या.
मिथुन रास
या राशीच्या लोकांसाठी शनि नक्षत्र गोचर सकारात्मक ठरणार आहे. प्रतिमा, व्यावसायिक मान्यता आणि यशस्वी कारकिर्दीची सुवर्ण संधी लाभणार आहे. जुन्या प्रकल्पाला वेग मिळणार आहे. एखादे अडकलेले काम मार्गी लागणार आहे. तुम्ही एखाद्या चांगल्या ठिकाणी गुंतवणुकीची संधी मिळणार आहे. कुटुंबातही आनंदाचे वातावरण असणार आहे.
कर्क रास
प्रवास, शिक्षण, आध्यात्मिक ज्ञान, कायदेशीर बाबी किंवा अनुभवी व्यक्तीच्या मदतीने तुम्हाला आयुष्यात अनेक संधी सकारात्मक पाऊल टाकण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. अपूर्ण राहिलेली कामं पूर्ण करण्याची ही उत्तम संधी मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी चांगला काळ असेल. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. कुटुंबात आनंदी वातावरण असणार आहे.
कन्या रास
या व्यक्तींना ग्राहक संबंध, भागीदारी, विवाह वाटाघाटी किंवा नातेसंबंधांसाठी शनि नक्षत्र गोचर भाग्यशाली ठरणार आहे. भूतकाळातील एखादी व्यक्ती किंवा प्रसंगातील अचडणी किंवा गैरसमज दूर होणार आहे. या काळात तुम्हाला फायदाच फायदा होणार आहे. तुम्ही घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचा योग आहे. कौटुंबिक समस्या सुटणार असून घरात आनंदी वातावरण असणार आहे.
धनु रास
भावनिक सुरक्षितता, कौटुंबिक सलोखा आणि घर किंवा मालमत्तेसंबंधीच्या चिंतांचा या सगळ्यात सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. कौटुंबिक चर्चा अनेक जुने वाद दूर होणार आहे. घरगुती कर्तव्यांचा विचार तुम्हाला भविष्यात अनेक सुवर्ण संधी देणार आहेत. घरगुती जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. कुटुंबातील सदस्यांसाठी ऑनलाइन खरेदी करण्याचे तुम्ही विचार करणार आहात.
कुंभ रास
पैसा, बचत, कौटुंबिक आधार किंवा वाणी या बाबतीत तुम्हाला अतिशय उत्तम अशी दुसरी संधी मिळणार आहे. या काळात, अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करण्याची आणि कुटुंबासोबत धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी या राशीच्या लोकांना मिळणार आहे. या काळात शब्दांची निवड काळजीपूर्वक करा आणि परिस्थिती शांतपूर्ण हाताळल्यास सर्वत्र आनंदी आनंदी वातावरण असणार आहे.
मीन रास
या नक्षत्र बदलामुळे या लोकांना पुन्हा मित्रांसोबत बाहेर जाण्याची संधी मिळणार आहे. घरात लग्न आणि इतर विषयांवरील चर्चा पुन्हा सुरू होणार आहेत. भीती किंवा गोंधळामुळे सोडून दिलेली एखादी योजना ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी ही सुवर्ण संधी ठरणार आहे. तसंच एका गंभीर चर्चेमुळे या लोकांना भूतकाळातील चूक सुधारण्यास मदत होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)