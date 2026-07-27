/आजपासून 138 दिवस हाल सोसण्यासाठी मनाची तयारी करा! शनिच्या उलटी चालमुळे 5 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात 11 डिसेंबरपर्यंत संकटच संकट

ज्योतिषशास्त्रानुसार 9 ग्रह आपल्या विशिष्ट वेळी आणि ठरलेल्या वेळेनुसार आपली स्थिती बदलत असतात. सगळ्यात संध गतीने शनिदेव आपली स्थिती बदलतो. तो एका राशीत अडीच वर्ष राहतो. शनिदेव हा न्यायदेवता म्हणून ओळखला जातो. तो जाचकाला आपल्या कर्माचे फळ देतो. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आजपासून 27 जुलै 2026 ला शनी वक्री होणार आहे. शनिदेव या स्थितीत पुढील पाच म्हणजे 11 डिसेंबर 2026 असणार आहे. म्हणजे या वर्षातील शेवटचे पाच महिने हे पाच राशीच्या लोकांसाठी अतिशय कठीण आणि संकटाचा असणार आहे.
या लोकांना कामाच्या ठिकाणी अनेक अचडणीचा सामना करावा लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला कामाचा ताण येणार आहे. तर व्यावसायिकांसाठी या काळातील आर्थिक व्यवहार अतिशय घातक असणार आहे. कोणतीही नवीन गुंतवणूक किंवा भागीदारी करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या अन्यथा तुमचे नुकसान होईल. तुम्हाला मानसिक ताण असणार आहे.
करिअर असो किंवा व्यवासयिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. वरिष्ठांशी बोलताना शब्दांची काळजी घ्या. कामाच्या ठिकाणी कोणतेही संघर्ष तुमच्यासाठी घातक ठरणार आहे. तर बिझनेस करणाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार करताना काळजी घेणे गरजेचे आहे. अधिक खर्च होणार आहे.
पुढील पाच महिने तुमच्यासाठी अतिशय कठीण असणार आहे. तुम्हाला संयम बाळगायचा आहे. काम पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकतात. आपल्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्या. कोणताही मोठा निर्णय घाईगडबडीने घेऊ नका, नाहीतर मोठं नुकसान होईल.
या लोकांनी पुढील पाच महिने कामाच्या ठिकाणी काळजी घ्यायची आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवा अन्यथा कर्ज घेण्याची वेळ येईल. आर्थिक बजेटवर नियंत्रण ठेवा. कोणतेही कायदेशीर किंवा कागदपत्रांचे काम करताना सविस्तर माहितीशिवाय काम पुढे नेऊ नका. कुटुंबातील सदस्यांसोबत संवाद साधताना सावधगिरी बाळगा.
पुढील पाच महिने तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी मानसिक ताण असणार आहे. तसंच तुम्हाला अनेक आव्हानांनाचा सामना करावा लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी मतभेद होणार आहे. रागावर नियंत्रण ठेवा. तर व्यवसायिकांनी पुढील पाच महिने जोखीम टाळा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)