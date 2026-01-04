ShaniDev Puja: साडेसातीचा काळ त्रास देतोय? 'या' प्रभावी फुलांच्या उपायाने येतील सुखाचे दिवस

शनिवार हा दिवस शनिदेवाला समर्पित मानला जातो. या दिवशी श्रद्धेने शनिदेवाची पूजा केल्यास त्यांचा कठोर प्रभाव कमी करता येतो, फक्त शनिवारीच नाही तर इतर कोणत्याही दिवशी शुद्ध मनाने शनिदेवताची पुजाआर्चा केली तर आयुष्यातील कष्ट कमी होतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिदेव हे सूर्यदेवाचे पुत्र असून ते माणसाला त्याच्या कर्मांनुसार फळ देतात. जन्मपत्रिका शनीची स्थिती अशुभ असल्यास व्यक्तीच्या आयुष्यात आजार, आर्थिक अडचणी, कर्ज, मानसिक ताणतणाव आणि शत्रूंचा त्रास वाढतो. यालाच शनीची साडेसाती किंवा ढैय्या असे म्हटले जाते. अशा वेळी शनिवारी योग्य पद्धतीने पूजा करून काही खास फुलं अर्पण केल्यास शनी दोष शांत होतो आणि जीवनातील अडथळे हळूहळू दूर होऊ लागतात.
धार्मिक ग्रंथांनुसार शनिदेवाला काही विशिष्ट फुलं अत्यंत प्रिय आहेत. ही फुलं श्रद्धेने अर्पण केल्यास शनिदेव प्रसन्न होतात.
गोकर्णीचे फूल
निळ्या रंगाचं गोकर्णीचे फूल शनिदेवाला विशेष प्रिय मानलं जातं. शनिवारी शनी मंदिरात किंवा घरच्या घरी पूजा करताना गोकर्णीचे फूल अर्पण करणं शुभ ठरतं. पूजा करताना “ॐ शनैश्चराय नमः” या मंत्राचा जप केल्यास सकारात्मक परिणाम मिळतात. गोकर्णीचे फूल अर्पण केल्याने साडेसाती आणि ढैय्याचा नकारात्मक प्रभाव कमी होतो तसेच मनाला शांती आणि स्थैर्य मिळतं.
शमीची फूलं आणि पाने
शमी वृक्षाचा थेट संबंध शनिदेवाशी जोडला जातो. शनिवारी, शनी जयंतीला किंवा कोणत्याही विशेष दिवशी शमीचे फूल, पाने किंवा शमी वृक्षाची पूजा करणं फार फलदायी मानलं जातं. पूजा करताना शमीची पाने अर्पण केल्याने शनिदेवाचा आशीर्वाद मिळतो, असं मानलं जातं. या उपायामुळे जीवनातील दु:ख, भीती आणि आर्थिक अडचणी कमी होतात तसेच धनवृद्धीचे योग निर्माण होतात.
जास्वंद फूल
शनिवारी शनिदेवाला जास्वंदाचं फूल अर्पण करणं देखील लाभदायक मानलं जातं. या फुलामुळे कुंडलीतील शनी दोषाचा प्रभाव कमी होतो. नियमितपणे हा उपाय केल्यास कामाच्या ठिकाणी स्थैर्य येतं आणि केलेल्या प्रयत्नांना चांगलं यश मिळू लागतं.
शनिवारी विधीपूर्वक आणि श्रद्धेने शनिदेवाची पूजा करून गोकर्णी, शमी किंवा जास्वंदाची फुलं अर्पण केल्यास शनीचा अशुभ प्रभाव कमी होतो. साडेसाती किंवा ढैय्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन जीवनात शांती, स्थिरता आणि सकारात्मक बदल अनुभवता येतात. योग्य श्रद्धा आणि नियमपालन हेच शनिदेवाची कृपा मिळवण्याचं मुख्य साधन आहे.
