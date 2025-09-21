Navratri 2025: यंदा देवी हत्तीवर स्वार होऊन येणार, तर प्रस्थान...; या वाहनाचे शुभ संकेत काय व भक्तांसाठी शुभ की अशुभ?

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रौत्सवाची सुरुवात सोमवारपासून होत आहे. नवरात्रीचा काळ अत्यंत शुभ आणि मंगलमय मानला जातो. या 10 दिवसांच्या काळात देवीचे पृथ्वीवर आगमन होते आणि भक्तांना आशीर्वाद देते, अशी मान्यता आहे. शास्त्रानुसार, देवी कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वाहनावर पृथ्वीवर आगमन करते याचे विशेष संकेत आणि महत्त्व असतात. यामुळं वर्षभरातील शुभ-अशुभ संकेत मिळतात. हिंदू पंचागानुसार, यंदा शारदीय नवरात्रीची सुरुवात सोमवार 22 सप्टेंबरपासून होणार आहे. तर, समारोप 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी विजयादशमीला होणार आहे. अशावेळी जाणून घेऊयात देवीचे आगमन आणि प्रस्थानासमयी कोणते वाहन व असेल व संकेत काय असतील जाणून घ्या.
शशिसूर्ये गजारूढ़ा , शनिभौमे तुरंगमे ।
गुरुशुक्रे च दोलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता ।।
फलम् - गजे च जलदा देवी , छत्रभङ्ग तुरंगमे ।
नौकायां सर्व सिद्धिस्यात् दोलायां मरणं धुव्रम् ।।
श्रीमददेवी भागवत महापुराणातील श्लोकनुसार, जेव्हा रविवारी आणि सोमवारी देवीचे आगमन होते तेव्हा देवीचे वाहन हत्ती असतो. म्हणजेच 22 सप्टेंबर ला दुर्गादेवीचे आगमन हत्तीवरुन होणार आहे. जेव्हा देवीचे आगमन हत्तीवरुन होते तेव्हा खूपच शुभ मानलं जातं.
देवीचे आगमन जेव्हा हत्तीवरुन होते त्यावर्षी पाऊस चांगला असतो. तसंच, पिकं भरपूर येतात, दूधाचे उत्पादन वाढते. तसंच, देशभरात धन-धान्याची वाढ होते. शनिवार- मंगळवारी देवीचे आगमन होत असेल तर वाहन घोडी असते. अशावेळी सरकारला पद सोडावे लागते. गुरुवार आणि शुक्रवारी देवीचे आगमन होत असाल तर पालखी असेल तर प्रजामध्ये भांडणं किंवा कोणतीह मोठी दुर्घटना होण्याचे संकेत असतात. बुधवारी जेव्हा देवी येते तेव्हा ती नौकेतून येते. अशावेळी देवी तिच्या भक्तांना प्रत्येक प्रकारचे सुख-सुविधा देते.
देवीचे प्रस्थान आणि वाहन
शशिसूर्यदिने यदि सा विजया, महिषा गमनेरूज शोककरा,
शनिभौमे यदि सा विजया चरणायुधयानकरी विकला ,
बुधशुक्रे यदि सा विजया गजवाहनगा शुभवृष्टिकरा ,
सुरराजगुरौ यदि सा विजया नरवाहनगा शुभसौख्यकरा ।।
श्रीमददेवी भागवत महापुराणानुसार, विजयादशमी जेव्हा रविवार किंवा सोमवारी असते तेव्हा देवीचे प्रस्थान रेड्यावर होते. ज्याचा संकेत व्यक्तीला शोक होतो. जेव्हा विजयादशमी मंगळवारी आणि शनिवारी येते तेव्हा देवीचे वाहन कोंबडा असतो. अशावेळी त्सुनामीचा सामना करावा लागतो. तर, बुधवार आणि शुक्रवार विजयादशमी येते तेव्हा देवी हत्तीवर जाते. हत्ती देवीचे वाहन शुभ मानले जाते. तसंच, गुरुवारी विजयादशमी असेल तर देवीचे प्रस्थानसमयीचे वाहन मनुष्याची सवारी असेल. अशावेळी लोकांना सुख शांतीचा अनुभव येईल. तसंच वेळ फारच भाग्यशाली असेल.