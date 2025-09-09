Navratri 2025 : यंदा नवरात्रोत्सव 9 दिवसांची नाही, तर...; इतक्या दिवसांची! कारण जाणून घ्या, अन्यथा घटस्थापनेत...

Shardiya Navratri 2025 Date : हिंदू धार्मिक शास्त्रानुसार वर्षात एकून चार नवरात्र असतात. त्यातील दोन हे गुप्त नवरात्र तर चैत्र आणि शारदीय नवरात्र असतात. गुप्त नवरात्र हे तंत्र विद्या साधनेसाठी खूप शुभ मानले जाते. तर चैत्र आणि शारदीय नवरात्र हे गृहस्थ साजरा करतात. पितृपक्षानंतर आश्विनी महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदा तिथीपासून सुरु होतं. पण यंदा नवरात्रोत्सव 9 दिवसांची नाही तर नेमकी किती दिवसांची आहे जाणून घ्या. कारण घटस्थापना किती दिवस करायचे आहे, हे जाणून घ्या अन्यथा तुमच्याकडून चूक होऊ शकते. (Shardiya Navratri 2025 Date Navratri festival is not of 9 days How many days significance in marathi )
महाराष्ट्रात नवरात्रीत घटस्थापना करुन रोज एक फुलांची माळ अर्पण करण्यात येते. नवरात्रीतील 9 दिवसांमध्ये देवाच्या 9 रुपांची पूजा करण्यात येते.
हिंदू पंचांगानुसार शारदीय नवरात्र आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदा तिथी 22 सप्टेंबरपासून 23 सप्टेंबर रोजी पहाटे 01:23 वाजेपर्यंत असणार आहे. अशा परिस्थितीत, शारदीय नवरात्र 22 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून 2 ऑक्टोबर रोजी विजय दशमी म्हणजेच दसऱ्यापर्यंत असणार आहे.
यंदाची शारदीय नवरात्र अतिशय खास असणार आहे. यंदा नवरात्रोत्सव 9 दिवस नाही, तर 10 असणार आहे. हा अतिशय दुर्मिळ योगायोग असून अतिशय शुभ असणार आहे. हिंदू पंचांगानुसार यंदा नवरात्रीमधील तृतीया तिथी ही दोन दिवस म्हणजे 24 आणि 25 सप्टेंबर या दोन्ही दिवशी आहे. त्यामुळे महानवमी ही 1 ऑक्टोबर 2025 ला असणार आहे. तर 2 ऑक्टोबरला विजयादशमी म्हणजे दसरा असणार आहे.
यावेळी माता दुर्गे हत्तीवर स्वार होऊन येत आहेत, जे खूप शुभ मानले जाते. हत्ती हा ज्ञान, समृद्धी आणि शांतीचे प्रतीक आहे. हत्तीवर मातेचे आगमन समाजात सुख, समृद्धी आणि ज्ञानाची वाढ दर्शवते. या वाहनावर आगमन केल्याने मुबलक पाऊस पडतो. यासोबतच आनंदही दार ठोठावतो. सुख आणि समृद्धी वाढते. याचा अर्थ संपूर्ण वर्ष आनंद, समृद्धी आणि सौभाग्य घेऊन येणार आहे. यासोबतच पावसामुळे अन्नधान्य इत्यादी गोष्टीही चांगल्या प्रकारे होतील.
1. हिंदू धर्मात नवरात्र किती प्रकारचे असतात?
हिंदू धार्मिक शास्त्रानुसार वर्षात एकूण चार नवरात्र असतात: दोन गुप्त नवरात्र: माघ आणि आषाढ महिन्यात, जे प्रामुख्याने तंत्र विद्या साधनेसाठी शुभ मानले जातात.
चैत्र नवरात्र: चैत्र महिन्यात, गृहस्थांद्वारे साजरे केले जाते.
शारदीय नवरात्र: आश्विन महिन्यात, सर्वात मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जाते.
2. शारदीय नवरात्र 2025 कधी सुरू होणार आहे?
हिंदू पंचांगानुसार, शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदा तिथीपासून, म्हणजेच 22 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल. ही तिथी 22 सप्टेंबरपासून 23 सप्टेंबर रोजी पहाटे 01:23 वाजेपर्यंत आहे.
3. यंदा शारदीय नवरात्र किती दिवसांची आहे?
यंदा शारदीय नवरात्र 9 ऐवजी 10 दिवसांची आहे. तृतीया तिथी 24 आणि 25 सप्टेंबर 2025 या दोन दिवशी असल्याने नवरात्र एका दिवसाने वाढली आहे. नवरात्र 22 सप्टेंबरपासून सुरू होऊन 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी विजयादशमी (दसरा) पर्यंत चालेल.
(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)