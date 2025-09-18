English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Navratri 2025 : नवरात्रीत कुठल्या दिशेला घटस्थापना करावी? स्कंद आणि देवी पुराणात काय म्हटलंय? शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Navratri 2025 : हिंदूधर्मात पूजेचे अनेक नियम सांगण्यात आले आहेत. सोमवारपासून नवरात्रीला सुरुवात होणार असून घटस्थापना कुठल्या दिशेला करावी माहिती नसतं. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 18, 2025, 03:59 PM IST
Navratri 2025 : नवरात्रीत कुठल्या दिशेला घटस्थापना करावी? स्कंद आणि देवी पुराणात काय म्हटलंय? शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Shardiya Navratri 2025 : या वर्षातील दुसरं आणि शेवटचं सूर्यग्रहण झाल्यानंतर सोमवारी 22 सप्टेंबरपासून नवरात्रीला सुरुवात होणार आहे. नवरात्रीत 9 दिवस दुर्गादेवीच्या 9 रुपांची पूजा करण्यात येते. नवरात्रीमध्ये घरात काही वास्तू नियम पाळले जातात. नवरात्रीत घटस्थापना कोणत्या दिशेला करावी या अतिशय महत्त्व आहे. अनेक जण नवरात्रीत आपल्या कुलदेवीचे घट बसवतात. त्यामुळे देवीला प्रसन्न करण्यासाठी देवी पुरण आणि स्कंद पुराण या ग्रंथांमध्ये काय सांगितलं आहे, ते जाणून घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नवरात्री हा केवळ भक्तीचा नाही तर सकारात्मक उर्जेचा सण आहे. स्कंद पुराणात देवीच्या पूजेचे महत्त्व आणि घटस्थापनेबद्दल सांगण्यात आले आहे. यात पूजा, आव्हान मंत्र आणि नियम सांगण्यात आले आहे. पण कोणत्या एका दिशेबद्दल सांगण्यात आले नाही. मात्र ज्योतिषशास्त्र पंडित आणि वास्तू तज्ज्ञ सांगतात की, ईशान्य दिशा ही देवतांचं प्रवेशद्वार मानले गेले आहेत. म्हणून नवरात्रीत कलश किंवा घटस्थापना ही ईशान्य दिशा करण्यात यावी. 

तर देवी पुराणात मातृका देवतांच्या पूजेसंदर्भात मूर्ती उत्तरेकडे तोंड करून ठेवल्या पाहिजे असं सांगण्यात आलंय. देवीच्या पूजेसाठी उत्तर दिशा अतिशय फलदायी मानली गेली आहे. त्यामुळे नवरात्रीत देवीची मूर्ती ही पूर्वकडे किंवा उत्तरकडे तोंड करुन केली जाते. 

घटस्थापनेसाठी -  ईशान्य दिशा सर्वात शुभ
मूर्ती आणि चित्रासाठी पूर्वकडे किंवा उत्तरकडे तोंड असावे

दिवा लावण्याची योग्य दिशा ?

वास्तू शास्त्रानुसार, नवरात्रीमध्ये दक्षिण-पूर्व दिशेला दिवा लावावा. असे केल्याने अग्नी तत्व संतुलित राहतं.  तर घरात सकारात्मक ऊर्जेचा वावर होतो. हा दिवा 9 दिवस अखंड राहतो. 

घटस्थापनेची पद्धत

चौरंगावर नवीन लाल वस्त्र अंथरावे, त्यावर विड्याची पाने ठेवून देवीची स्थापना करा. मग बाजूला परातीत तांदूळ ठेवून त्यावर तांब्याचा कलश ठेवावा. कलशात एक नाणे टाकून त्यावर विड्याच्या पानांमध्ये नारळ स्थापित करा. कलशाला हळदकुंकू लावा. त्यानंतर घटस्थापनेसाठी परडीत माती घ्यावी मातीत सात प्रकारची धान्य पेरावीत. त्यावर मातीचा कलश ठेवावं कलशात पाणी घालावे त्यात नाणे टाकावे तांदूळ घालावे. मग त्यावर विड्याची पाने लावून त्यात नारळ ठेवावा. नारळाला हळदीकुंकू लावावे. कलशाला लाल धागा बांधावा. लाल धाग्याला विड्याची नऊ पाने लावून माळ तयार करावी आणि ती घटाला पहिल्या दिवशी बांधावी. हा घट देवी समोर बसवावा. त्यानंतर देवीला हार फुले अर्पण करुन धूप, दीप,अगरबत्ती लावून पूजा करावी. नैवेद्य दाखवून शेवटी देवीची आरती करावी.

घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त

सोमवार 22 सप्टेंबर 2025
सकाळी : 6.09 वाजेपासून ते सकाळी 8.06 वाजेपर्यंत
अभिजित मुहूर्त : सकाळी 11.49 वाजेपासून ते दुपारी 12.38 वाजेपर्यंत (या वेळेतही तुम्ही घटस्थापना करु शकता)

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
navratri 2025shardiya navratri 2025marathi newsastrologyशारदीय नवरात्री २०२५

इतर बातम्या

लेस्बियन किसिंग सीनमुळे गाजलेली मराठी अभिनेत्री; ट्रॉलर्सला...

मनोरंजन