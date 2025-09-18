Navratri 2025 : नवरात्रीत कुठल्या दिशेला घटस्थापना करावी? स्कंद आणि देवी पुराणात काय म्हटलंय? शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Shardiya Navratri 2025 : या वर्षातील दुसरं आणि शेवटचं सूर्यग्रहण झाल्यानंतर सोमवारी 22 सप्टेंबरपासून नवरात्रीला सुरुवात होणार आहे. नवरात्रीत 9 दिवस दुर्गादेवीच्या 9 रुपांची पूजा करण्यात येते. नवरात्रीमध्ये घरात काही वास्तू नियम पाळले जातात. नवरात्रीत घटस्थापना कोणत्या दिशेला करावी या अतिशय महत्त्व आहे. अनेक जण नवरात्रीत आपल्या कुलदेवीचे घट बसवतात. त्यामुळे देवीला प्रसन्न करण्यासाठी देवी पुरण आणि स्कंद पुराण या ग्रंथांमध्ये काय सांगितलं आहे, ते जाणून घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
नवरात्री हा केवळ भक्तीचा नाही तर सकारात्मक उर्जेचा सण आहे. स्कंद पुराणात देवीच्या पूजेचे महत्त्व आणि घटस्थापनेबद्दल सांगण्यात आले आहे. यात पूजा, आव्हान मंत्र आणि नियम सांगण्यात आले आहे. पण कोणत्या एका दिशेबद्दल सांगण्यात आले नाही. मात्र ज्योतिषशास्त्र पंडित आणि वास्तू तज्ज्ञ सांगतात की, ईशान्य दिशा ही देवतांचं प्रवेशद्वार मानले गेले आहेत. म्हणून नवरात्रीत कलश किंवा घटस्थापना ही ईशान्य दिशा करण्यात यावी.
तर देवी पुराणात मातृका देवतांच्या पूजेसंदर्भात मूर्ती उत्तरेकडे तोंड करून ठेवल्या पाहिजे असं सांगण्यात आलंय. देवीच्या पूजेसाठी उत्तर दिशा अतिशय फलदायी मानली गेली आहे. त्यामुळे नवरात्रीत देवीची मूर्ती ही पूर्वकडे किंवा उत्तरकडे तोंड करुन केली जाते.
घटस्थापनेसाठी - ईशान्य दिशा सर्वात शुभ
मूर्ती आणि चित्रासाठी पूर्वकडे किंवा उत्तरकडे तोंड असावे
वास्तू शास्त्रानुसार, नवरात्रीमध्ये दक्षिण-पूर्व दिशेला दिवा लावावा. असे केल्याने अग्नी तत्व संतुलित राहतं. तर घरात सकारात्मक ऊर्जेचा वावर होतो. हा दिवा 9 दिवस अखंड राहतो.
चौरंगावर नवीन लाल वस्त्र अंथरावे, त्यावर विड्याची पाने ठेवून देवीची स्थापना करा. मग बाजूला परातीत तांदूळ ठेवून त्यावर तांब्याचा कलश ठेवावा. कलशात एक नाणे टाकून त्यावर विड्याच्या पानांमध्ये नारळ स्थापित करा. कलशाला हळदकुंकू लावा. त्यानंतर घटस्थापनेसाठी परडीत माती घ्यावी मातीत सात प्रकारची धान्य पेरावीत. त्यावर मातीचा कलश ठेवावं कलशात पाणी घालावे त्यात नाणे टाकावे तांदूळ घालावे. मग त्यावर विड्याची पाने लावून त्यात नारळ ठेवावा. नारळाला हळदीकुंकू लावावे. कलशाला लाल धागा बांधावा. लाल धाग्याला विड्याची नऊ पाने लावून माळ तयार करावी आणि ती घटाला पहिल्या दिवशी बांधावी. हा घट देवी समोर बसवावा. त्यानंतर देवीला हार फुले अर्पण करुन धूप, दीप,अगरबत्ती लावून पूजा करावी. नैवेद्य दाखवून शेवटी देवीची आरती करावी.
सोमवार 22 सप्टेंबर 2025
सकाळी : 6.09 वाजेपासून ते सकाळी 8.06 वाजेपर्यंत
अभिजित मुहूर्त : सकाळी 11.49 वाजेपासून ते दुपारी 12.38 वाजेपर्यंत (या वेळेतही तुम्ही घटस्थापना करु शकता)
(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)