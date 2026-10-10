/नवरात्रीमध्ये घटस्थापनेचा हा शुभ मुहूर्त चुकवू नका! 9 माळसोबत 9 शुभ रंग जाणून घ्या

शारदीय नवरात्रीत देवीच्या नऊ रुपाची पूजा होते. या नऊ दिवसांमध्ये दुर्गादेवीचे नऊ रुपासोबत 9 दिवसांचे 9 शुभ रंग असतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीचा प्रत्येक दिवस दुर्गादेवीच्या विशेष रुपाला सर्मपित आहे. रविवार, 11 ऑक्टोबर 2026 शारदीय नवरात्री असणार आहे. त्यामुळे यंदा पहिला दिवसांपासून महानवमीपर्यंत कोणत्या देवीची पूजा करायची, कोणतं नैवेद्य अर्पण करायचं आणि नऊ दिवसांचे शुभ रंग कोणते जाणून घ्या.
देवीच्या नऊ रूपांची पूजा आणि 9 शुभ रंग
11 ऑक्टोबर रविवारी घटस्थापना
यादिवशी देवीच्या शैलपुत्री रुपाची पूजा करण्यात येणार आहे. तर यादिवशीचा शुभ रंग नारंगी (केशरी) आहे. यादिवशी देवीला गाईचे तूप अर्पण करा. घटावर यादिवशी विड्याच्या पानांची माळ किंवा शेवंती आणि सोनचाफ्यासारखी पिवळ्या फुलांची माळ अर्पण करण्यात येणार आहे.
12 ऑक्टोबर सोमवार - दुसरा दिवस
नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी देवी ब्रह्मचारिणीची पूजा करण्यात येईल. यादिवशी घटावर अनंत, मोगरा, चमेली किंवा तगर यांसारख्या पांढऱ्या फुलांची माळ अर्पण करावी. यादिवशी पांढरा रंगाचे कपडे शुभ मानले जातात. तर यादिवशी देवीला साखर किंवा पांढऱ्या रंगाची मिठाईचे नैवेद्य अर्पण करावे.
13 ऑक्टोबर मंगळवार - तिसरा दिवस
नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी, देवी चंद्रघंटाची पूजा करुन दूध किंवा खीर अर्पण करा. देवीला गोकर्णीची किंवा कृष्णकमळाची निळी फुले अपर्ण करावी. तर यादिवशी लाल रंगाचे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जातात.
दिवस 4 : देवी कुष्मांडा - केशरी/नारिंगी रंग
धार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी, देवी कुष्मांडाची पूजा केली जाते. असे मानले जाते की, माता कुष्मांडाने आपल्या दिव्य हास्याने विश्वाची निर्मिती केली. देवीचे हे रूप ऊर्जा आणि सृजनशक्तीशी संबंधित मानले जाते. या दिवशी केशरी रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते. माता कुष्मांडाला मालपुआ अर्पण केला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवीची पूजा केल्याने ज्ञान आणि विवेकबुद्धी वाढते.
दिवस 5 : देवी स्कंदमाता - पांढरा रंग
धार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी देवी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. भगवान कार्तिकेय, ज्यांना स्कंद म्हणूनही ओळखले जाते, ते तिच्या मांडीवर विराजमान असतात. म्हणूनच देवीला स्कंदमाता म्हटले जाते. या दिवशी पांढरे कपडे परिधान परंपरा आहे. माता स्कंदमातेला केळी अर्पण केली जातात. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवीची पूजा केल्याने संततीचा आशीर्वाद आणि कुटुंबात समृद्धी येते.
दिवस 6: देवी कात्यायनी - लाल रंग
धार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी देवी कात्यायनीची पूजा केली जाते. देवी कात्यायनीला सामर्थ्य आणि धैर्याचे प्रतीक मानले जाते. माता कात्यायनीची पूजा करणे हे विशेषतः विवाहयोग्य तरुण-तरुणींसाठी महत्त्वाचे आहे. या दिवशी लाल रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते. मातेला मध अर्पण केला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, माता कात्यायनीची पूजा केल्याने वैवाहिक जीवनात सुख आणि शांती लाभते.
दिवस 7 : देवी कालरात्री - गडद निळा रंग
धार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी देवी काळरात्रीची पूजा केली जाते. देवीचे रूप उग्र मानले जाते, परंतु भक्तांसाठी ती एक दयाळू देवी आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवीची पूजा केल्याने भीती आणि नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण मिळते. या दिवशी गडद निळ्या रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.
दिवस 8 : देवी महागौरी - गुलाबी रंग
धार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी देवी महागौरीची पूजा केली जाते. या दिवसाला अष्टमी म्हणूनही विशेष महत्त्व दिले जाते. देवी महागौरीला शांती, पवित्रता आणि सौम्यतेचे प्रतीक मानले जाते. या दिवशी गुलाबी रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते. देवी महागौरीला नारळ अर्पण केला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवीच्या आशीर्वादाने घरात आणि कुटुंबात सुख आणि समृद्धी येते.
दिवस 9 : देवी सिद्धीदात्री - जांभळा रंग
धार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या नवव्या आणि शेवटच्या दिवशी माता सिद्धीदात्रीची पूजा केली जाते. देवी सिद्धीदात्रीला सिद्धीप्राप्तीची देवी मानले जाते. नवरात्रीच्या शेवटच्या दिवशी भक्त विशेष प्रार्थना आणि कन्या पूजन करतात. या दिवशी जांभळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करणे शुभ मानले जाते. देवी सिद्धीदात्रीला शिरा आणि पुरी अर्पण केली जाते. अशी धार्मिक श्रद्धा आहे की देवीची पूजा केल्याने भक्तांच्या इच्छा पूर्ण होतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)