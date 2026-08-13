/श्रावणात किती श्रावण सोमवार व्रत? प्रत्येक सोमवारची शिवमूठ कुठली? महादेव मंदिरात जाताना ही गोष्ट टाळावी!

श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे
क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरुनी ऊन पडे
श्रावण महिना आला की बालकवींची ही निसर्ग कविता लगेच आठवते. श्रावण पवित्रमास श्रावण हा मनावर विजय प्राप्त करण्यासाठी व्रत-वैकल्ये घेऊन येत असतो. धुव्वाधार पावसामुळे सारी सृष्टी चैतन्यमय झालेली असते. पर्जन्यधारा वसुंधरेला तृप्त करीत असतात. वसुंधरा - सृष्टी हिरवा शालू नेसून सजलेली असते.
आजपासून शुक्रवार ११ सप्टेंबर पर्यंत श्रावण मास असणार आहे. प्राचीन ग्रंथांमध्ये श्रावण महिन्यात करावयाच्या व्रतांसंबंधी सांगण्यात आले आहे. विशिष्ट कालासाठी किंवा आमरण आचरायचा विशिष्ट नेमधर्म म्हणजे ‘ व्रत ‘ होय. व्रत हा शब्द आणि व्रतकल्पना या दोन्ही गोष्टी फार प्राचीन असून ऋग्वेदातही व्रतांचा उल्लेख आहे. व्रत हा शब्द वृ म्हणजे निवड करणे या धातूपासून बनलेला आहे. वृ याचा अर्थ इच्छा करणे असाही होतो. व्रत , उपवास, नियमांचे पालन आणि शरीरशुद्धी यापासून पातकांचा नाश होतो असेही सांगण्यात आले आहे.
श्रावण महिन्यात रविवारी आदित्य पूजन, सोमवारी महादेव पूजन, मंगळवारी मंगळागौरीपूजन, बुधवारी बुधपूजन, गूरुवारी बृहस्पतीपूजन, शुक्रवारी जिवंतिका पूजन आणि शनिवारी अश्वत्थ मारूती पूजन करण्यास सांगितले आहे.
यावर्षी श्रावण महिन्यात चार सोमवार आले आहेत. पहिल्या श्रावण सोमवारी १७ ॲागस्ट रोजी भगवान शंकराला तांदूळ , दुस-या सोमवारी २४ ऑगस्टला तीळ, तिस-या सोमवारी ३१ ऑगस्टला मूग, चौथ्या सोमवारी ७ सप्टेंबरला जवस अर्पण करावेत असे सांगण्यात आले आहे. याला शिवामूठ असे म्हणतात. विवाहानंतर पहिली ५ वर्षे महिला दरवर्षी श्रावण सोमवारी भगवान शंकराला शिवामूठ अर्पण करीत असतात. भगवान शंकर प्रसन्न व्हावेत या उद्देशाबरोबरच सासरी आलेल्या मुलीला मूठभर तरी धान्य दान देण्याची संवय व्हावी हा त्यामागे उद्देश असावा.
सध्या श्रावणात आचरली जाणारी काही धर्मकृत्ये पाहून खूप वाईट वाटते. आता श्रावणी सोमवारचीच गोष्ट पहा. त्या श्रावण सोमवारी मी एका शिवमंदिरात गेलो होतो. गर्दी खूप होती. मी रांगेत उभा होतो. रांग पुढे पुढे सरकत होती. मी मंदिराच्या गाभा-यात गेलो. शंकराला नमस्कार केला आणि गाभार्यातील एका बाजूला उभा होतो. काही भाविक शंकराच्या पिंडीवर दूध घालीत होते. काही भाविक शंकराच्या पिंडीवर दही घालीत होते. काही भाविक लोटाभर पाणी अर्पण करीत होते. बहुतेक सर्वच जण पिंडीवर बेल अर्पण करीत होते. काही भगिनी शिवामुठीचे धान्य पिंडीवर अर्पण करीत होत्या. प्रत्येकजण भक्तीभावाने भगवान शंकराची पूजा करीत होते. प्रार्थना करीत होते. तेवढ्यात एक गृहस्थ आले. त्यांच्या हातात दुधाची एक लिटरची पिशवी होती. पिशवी उघडावयाची कशी ? हा प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. मागून गर्दीचा लोंढा येत होता. त्यांच्याजवळ जास्त वेळ नव्हता. मी पाहत होतो. शेवटी त्या गृहस्थानी ती दुधाची पिशवी आपल्या दातानीच उघडली. तोंडातील पिशवीचा तुकडा तिथेच फेकला. ती एक लिटरची दुधाची पिशवी शंकराच्या पिंडीवर ओतली. रिकामी पिशवी तेथेच कोपर्यात भिरकावली आणि प्रदक्षिणा घालून , नमस्कार करून ते बाहेर पडले. शंकराच्या गाभार्यातील तो प्रकार पाहून मी बाहेर आलो. त्या मंदिरातील पुजारी बाहेर उभा होता. त्याला सर्व प्रकार सांगितला. तो म्हणाला - “ काय सांगू ? दर अर्ध्या तासांनी मी साफ करतोय. पिंडीवर अर्पण केलेले पाणी, दूध , दही, धान्य आणि बेलाची पाने यामुळे तो परिसर तुंबतो. जाळी सारखी साफ करावी लागते. लोकांनी अर्पण केलेले दूध, दही , पाणी अक्षरश: गटारात जाते. दोन माणसे सारखी साफ सफाई करीत आहेत. काय करणार ? दुसर्या दिवशी मंदिर काही काळ बंद करून खूप सफाई करावी लागते.” मी विचार करू लागलो.
मी काही मंदिरात जाऊन तेथील पुजारी व विश्वस्त यांच्याशी बोललो. माझ्या विनंतीप्रमाणे गाभा-यात प्रवेश करण्यापूर्वी तेथे टेबल व मंदिराचा एक कर्मचारी ठेवण्यात आला. टेबलावर दुधाची पिशवी कापण्यासाठी एक कात्री व छोटी भांडी ठेवली गेली. तेथेच टेबलावर दूध - दही साठविण्यासाठी दोन मोठेी भांडी ठेवण्यात आली. धान्य साठविण्यासाठी पिंडीपाशी एक मोठे भांडे ठेवले गेले. गाभा-यात प्रवेश करण्यापूर्वी फक्त छोटे भांडे भरून दूध आत नेण्यास सांगण्यात आले. उरलेले दूध बाहेरच टेबलावर ठेवलेल्या भांड्यात जमा केले जाऊ लागले. एका बाजूला जमा झालेले ते दूध गरम करून साखर घालून प्रसाद म्हणून लोकांना देण्यात येत होते. अनेकांना ही कृती पाहून आनंद झाला, समाधान वाटले. शंकराच्या सर्व मंदीरांमध्ये श्रावण सोमवारी अशी व्यवस्था करण्यात आली तर भगवान शंकर नक्कीच प्रसन्न होतील.