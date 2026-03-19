श्रीस्वामी समर्थंच्या प्रकटदिनानिमित्त जाणून घ्या विशेष पूजाविधी

Shree Swami Samarth: श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा प्राकट दिन हा भक्तांसाठी अत्यंत पवित्र आणि भावनिक क्षण असतो. 20 मार्च 2026 रोजी हा दिवस साजरा होत असून, देशभरातील तसेच मुंबईसह विविध ठिकाणचे भाविक मोठ्या श्रद्धेने तयारी करत आहेत. “भिऊ नका, कारण मी तुमच्या पाठीशी उभा आहे” हे ‘श्री स्वामी समर्थ महाराज’ यांचे अभयवचन आजही भक्तांना धीर देत राहते. या दिवशी सेवा, पूजा आणि उपासनेत सहभागी होण्यासाठी अनेक जण मनापासून तयारीला लागतात. या विशेष दिवसाचे महत्त्व आणि पूजेची योग्य पद्धत जाणून घेणे प्रत्येकासाठी आवश्यक ठरते.
प्राकट दिनी ‘श्री स्वामी समर्थ महाराज’ यांची विशेष पूजा केली जाते. ही पूजा षोडशोपचार किंवा पंचोपचार पद्धतीने करता येते. पूजा करताना आवश्यक साहित्य आधीच गोळा करून ठेवणे महत्त्वाचे असते. पंचामृत तयार करण्यासाठी दूध, दही, साखर, तूप आणि मध यांचा समावेश करावा लागतो. यामुळे पूजेला अधिक पवित्रता प्राप्त होते.
पूजेसाठी चौरंग, पिवळे वस्त्र, पात आणि अभिषेकासाठी पात्र ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच तांब्या, ताम्हन आणि पाली-पंचपत्री यांसारखी पारंपरिक भांडीही असावीत. नैवेद्यासाठी श्रीफळ, विडा, 5 प्रकारची फळे आणि ताजी फुले ठेवली जातात. याशिवाय धूप, दीप, कापूर आणि आरतीची सर्व तयारी पूर्ण असावी.
‘श्री स्वामी समर्थ महाराज’ यांना पिवळ्या रंगाची फुले अर्पण करणे शुभ मानले जाते. विशेषतः सोनचाफा फुले मिळाल्यास ते अधिक उत्तम समजले जाते. यासोबतच पिवळ्या रंगाची मिठाई आणि स्वामींच्या आवडीचे पदार्थ नैवेद्य म्हणून अर्पण केले जातात. या छोट्या गोष्टींमुळे पूजेला अधिक भक्तिभाव प्राप्त होतो.
पूजा पूर्ण झाल्यानंतर ‘श्री स्वामी समर्थ’ या मंत्राचा 108 वेळा जप करण्याची परंपरा आहे. तसेच स्वामींची स्तोत्रे आणि तारक मंत्र म्हणणेही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या जपामुळे मन शांत होते आणि भक्तांना आध्यात्मिक समाधान मिळते.
या दिवशी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे श्रद्धा आणि मनाची शुद्धता. प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेनुसार पूजा आणि सेवा करावी. ‘श्री स्वामी समर्थ महाराज’ यांची कृपा केव्हा आणि कशी लाभेल हे सांगता येत नसले, तरी प्रामाणिक भक्ती केल्यास जीवनात सकारात्मक बदल घडतात, असा अनेकांचा अनुभव आहे.