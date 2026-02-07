English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  Good Luck Signs: प्रवासाला जाताना दिसणारे हे संकेत शुभ की अशुभ? शास्त्रात काय सांगितलंय? जाणून घ्या

Good Luck Signs: प्रवासाला जाताना दिसणारे 'हे' संकेत शुभ की अशुभ? शास्त्रात काय सांगितलंय? जाणून घ्या

Auspicious Signs: घरातून बाहेर पडताना दिसणाऱ्या काही साध्या गोष्टी तुमच्या प्रवासातील शुभ किंवा अशुभ संकेत सांगतात, असे मानले जाते. काही संकेत यश, लाभ आणि आनंदाची चाहूल देतात तर काही सावध राहण्याचा इशारा देतात. कोणते आहेत हे आश्चर्यकारक संकेत, जाणून घ्या सविस्तर. रोज प्रवास करणाऱ्यांनी नक्की वाचा.

प्रिती वेद | Updated: Feb 7, 2026, 06:43 PM IST
Good Luck Signs: प्रवासाला जाताना दिसणारे 'हे' संकेत शुभ की अशुभ? शास्त्रात काय सांगितलंय? जाणून घ्या
(photo Credit- Social Media)

Astro News: घरातून बाहेर पडताना प्रत्येक जण मनात चांगला विचार करूनच प्रवासाला सुरुवात करतो. आपला प्रवास सुरक्षित आणि यशस्वी व्हावा अशी इच्छा असते. आपल्या संस्कृतीत अनेक वर्षांपासून काही संकेत शुभ मानले जातात. शास्त्रानुसार घराबाहेर पडताना आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी भविष्यातील घडामोडींची कल्पना देतात असे मानले जाते. म्हणूनच प्रवासाच्या सुरुवातीलाच मिळालेले संकेत विशेष महत्त्वाचे समजले जातात. काही दृश्ये यश, लाभ आणि आनंदाची चाहूल देतात, तर काही गोष्टी सावध राहण्याचा इशारा देतात.

प्रवासापूर्वी शुभ संकेतांची परंपरा
हिंदू परंपरेत प्रवासाला निघताना दही खाऊ घालण्याची पद्धत प्रचलित आहे. यामागील भाव असा की काम निर्विघ्न पार पडावे. त्याचप्रमाणे शकुनशास्त्र सांगते की घरातून बाहेर पडताना दिसणाऱ्या गोष्टी कार्य सिद्धीची सूचना देतात. त्यामुळे संकेत ओळखणे महत्त्वाचे मानले जाते. योग्य संकेत मिळाल्यास आत्मविश्वास वाढतो आणि मन शांत राहते.

घरातून निघताना मोर किंवा मुंगूस दिसल्यास प्रवासातून चांगला परिणाम मिळण्याची शक्यता मानली जाते. नीलगाय दिसणेही शुभ समजले जाते. त्याचप्रमाणे वाटेत कुमारी मुलगी, शंख, गाय किंवा पाण्याने भरलेला घडा दिसणे उत्तम फळप्राप्तीचे लक्षण मानले जाते.

पक्ष्यांशी संबंधित संकेत
मैना खाली तोंड करून आवाज करताना दिसली तर आनंद आणि लाभाचे संकेत मिळतात असे मानले जाते. जर ती मागून आवाज देत असेल तर मित्रांची भेट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. सुक्या झाडावर डाव्या बाजूला बसून बोलणारा पोपट मोठ्या लाभाचे प्रतीक मानला जातो. तसेच झाडाच्या फांदीवर बसलेला सारस अत्यंत शुभ संकेत समजला जातो.

हे ही वाचा: Mahashivratri 2026 : करिअर, पैसा आणि नात्यांमध्ये प्रगती देणारा शुभ योग;'या' 5 राशींवर बरसेल महादेवाची कृपा

एकाच ठिकाणी शांत बसलेला पक्ष्यांचा थवा दिसल्यास सुख आणि लाभाची चाहूल लागते. मात्र घाबरून उडणारे पक्षी दिसल्यास ते चांगले संकेत मानले जात नाहीत. कबूतर डावीकडे दिसणे लाभदायक मानले जाते, तर मागे बसलेले कबूतर प्रवासात समाधानकारक परिणाम मिळण्याचे चिन्ह मानले जाते.

इतर शुभ लक्षणे
उजव्या बाजूला आरवणारा कोंबडा सुखवृद्धीचे प्रतीक मानला जातो. नीलकंठ पक्षी दिसणे विशेष मंगल मानले जाते आणि कार्य यशस्वी होण्याचे संकेत मानले जातात. प्रवासाला जाताना गाय उजव्या बाजूला हंबरणे किंवा वासराला दूध पाजताना दिसणेही अत्यंत शुभ मानले जाते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती शकून आणि इतर शास्त्रांवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

