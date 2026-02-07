Good Luck Signs: प्रवासाला जाताना दिसणारे 'हे' संकेत शुभ की अशुभ? शास्त्रात काय सांगितलंय? जाणून घ्या

Astro News: घरातून बाहेर पडताना प्रत्येक जण मनात चांगला विचार करूनच प्रवासाला सुरुवात करतो. आपला प्रवास सुरक्षित आणि यशस्वी व्हावा अशी इच्छा असते. आपल्या संस्कृतीत अनेक वर्षांपासून काही संकेत शुभ मानले जातात. शास्त्रानुसार घराबाहेर पडताना आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी भविष्यातील घडामोडींची कल्पना देतात असे मानले जाते. म्हणूनच प्रवासाच्या सुरुवातीलाच मिळालेले संकेत विशेष महत्त्वाचे समजले जातात. काही दृश्ये यश, लाभ आणि आनंदाची चाहूल देतात, तर काही गोष्टी सावध राहण्याचा इशारा देतात.
प्रवासापूर्वी शुभ संकेतांची परंपरा
हिंदू परंपरेत प्रवासाला निघताना दही खाऊ घालण्याची पद्धत प्रचलित आहे. यामागील भाव असा की काम निर्विघ्न पार पडावे. त्याचप्रमाणे शकुनशास्त्र सांगते की घरातून बाहेर पडताना दिसणाऱ्या गोष्टी कार्य सिद्धीची सूचना देतात. त्यामुळे संकेत ओळखणे महत्त्वाचे मानले जाते. योग्य संकेत मिळाल्यास आत्मविश्वास वाढतो आणि मन शांत राहते.
घरातून निघताना मोर किंवा मुंगूस दिसल्यास प्रवासातून चांगला परिणाम मिळण्याची शक्यता मानली जाते. नीलगाय दिसणेही शुभ समजले जाते. त्याचप्रमाणे वाटेत कुमारी मुलगी, शंख, गाय किंवा पाण्याने भरलेला घडा दिसणे उत्तम फळप्राप्तीचे लक्षण मानले जाते.
पक्ष्यांशी संबंधित संकेत
मैना खाली तोंड करून आवाज करताना दिसली तर आनंद आणि लाभाचे संकेत मिळतात असे मानले जाते. जर ती मागून आवाज देत असेल तर मित्रांची भेट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. सुक्या झाडावर डाव्या बाजूला बसून बोलणारा पोपट मोठ्या लाभाचे प्रतीक मानला जातो. तसेच झाडाच्या फांदीवर बसलेला सारस अत्यंत शुभ संकेत समजला जातो.
एकाच ठिकाणी शांत बसलेला पक्ष्यांचा थवा दिसल्यास सुख आणि लाभाची चाहूल लागते. मात्र घाबरून उडणारे पक्षी दिसल्यास ते चांगले संकेत मानले जात नाहीत. कबूतर डावीकडे दिसणे लाभदायक मानले जाते, तर मागे बसलेले कबूतर प्रवासात समाधानकारक परिणाम मिळण्याचे चिन्ह मानले जाते.
इतर शुभ लक्षणे
उजव्या बाजूला आरवणारा कोंबडा सुखवृद्धीचे प्रतीक मानला जातो. नीलकंठ पक्षी दिसणे विशेष मंगल मानले जाते आणि कार्य यशस्वी होण्याचे संकेत मानले जातात. प्रवासाला जाताना गाय उजव्या बाजूला हंबरणे किंवा वासराला दूध पाजताना दिसणेही अत्यंत शुभ मानले जाते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती शकून आणि इतर शास्त्रांवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)