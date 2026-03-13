Shukra Gochar 2026 : संपत्तीचा कारक शुक्र लवकरच रेवती नक्षत्रात! 4 राशीच्या लोकांवर आर्थिक संकट

Shukra Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक महिन्यात कोणता ना कोणता योग निर्माण होत असतो. ग्रह आणि नक्षत्र यांच्या संयोगातून सकारात्मक तर कधी नकारात्मक योग जुळून येतात. काही योग हे 12 राशींपैकी काहींसाठीच कठीण काळ घेऊन येतात. असाच एक नकारात्मक योग जो आर्थिक व्यवहारासाठी धोकादायक ठरणार आहे.
वैदिक ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आंनदी वास्तू आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, 15 मार्च 2026 ला प्रेम, विलास आणि समृद्धीचा कारक शुक्रचं गोचर होणार आहे. शुक्र ग्रह हा रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. बुध हा रेवती नक्षत्राचा अधिपती आहे त्यामुळे शुक्र संक्रमणाचे मिश्र परिणाम पाहिला मिळणार आहे. ज्योतिषीय अंदाज असे दर्शवतात की, हे आकाशीय परिवर्तन आर्थिक आणि व्यावहारिक आव्हाने आणणारे असणार आहे. याचा परिणाम विशेषतः 4 राशींच्या लोकांसाठी आर्थिक संकटाचा असणार आहे. या काळात कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे पाहूयात.
या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ उधळपट्टीचा राहणार आहे. तुमच्या सुखसोयी सुधारण्याच्या नावाखाली तुम्ही तुमच्या बचतीचा मोठा भाग वाया घालवणार आहात. गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून हा काळ खूपच धोकादायक राहणार आहे. त्यामुळे सध्या कोणतेही मोठे आर्थिक व्यवहार पुढे ढकलणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. बेशिस्त खर्चामुळे तुमचे आर्थिक संतुलन बिघडणार आहे.
शुक्र संक्रमण लपलेल्या शत्रूंपासून सावध राहा. त्यासोबतच आयुष्यात अनपेक्षित अडथळे येणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुमचे विरोधक सक्रिय असणार आहेत. तुमची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. व्यवसायात नुकसानचे संकेत आहेत. म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसे उधळू नका. अनपेक्षित आरोग्य खर्च तुमच्या बचतीवर परिणाम करणार आहेत.
शुक्र ग्रहाचा बदलामुळे कौटुंबिक कलह तर गुंतवणूक फटका बसण्याचे संकेत आहेत.या लोकांना घरातील फर्निचर किंवा वाहनांवर अनपेक्षितपणे मोठा खर्च करावा लागणार आहे. जर तुम्ही रिअल इस्टेट किंवा जमिनीत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर ही वेळ योग्य नाही. कारण पैसे अडकण्याची दाट शक्यता आहे. घरात अडचणी आणि ताण तुमची उत्पादकता कमी करावे लागणार आहे. म्हणून अनावश्यक खरेदी टाळणे चांगले हिताचे ठरणार आहे.
