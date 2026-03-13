English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Shukra Gochar 2026 : संपत्तीचा कारक शुक्र लवकरच रेवती नक्षत्रात! 4 राशीच्या लोकांवर आर्थिक संकट

Shukra Gochar 2026 : संपत्तीचा कारक शुक्र लवकरच रेवती नक्षत्रात! 4 राशीच्या लोकांवर आर्थिक संकट

Shukra Gochar 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार संपत्तीचा कारक शुक्र रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे चार राशीच्या लोकांच्या बँक बॅलेन्सला धक्का बसणार आहे. त्यामुळे या राशींनी आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगावी असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 13, 2026, 03:26 PM IST
Shukra Gochar 2026 : संपत्तीचा कारक शुक्र लवकरच रेवती नक्षत्रात! 4 राशीच्या लोकांवर आर्थिक संकट

Shukra Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक महिन्यात कोणता ना कोणता योग निर्माण होत असतो. ग्रह आणि नक्षत्र यांच्या संयोगातून सकारात्मक तर कधी नकारात्मक योग जुळून येतात. काही योग हे 12 राशींपैकी काहींसाठीच कठीण काळ घेऊन येतात. असाच एक नकारात्मक योग जो आर्थिक व्यवहारासाठी धोकादायक ठरणार आहे.

शुक्र ग्रह रेवती नक्षत्रात प्रवेश अन्...

वैदिक ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आंनदी वास्तू आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, 15 मार्च 2026 ला प्रेम, विलास आणि समृद्धीचा कारक शुक्रचं गोचर होणार आहे. शुक्र ग्रह हा रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. बुध हा रेवती नक्षत्राचा अधिपती आहे त्यामुळे शुक्र संक्रमणाचे मिश्र परिणाम पाहिला मिळणार आहे. ज्योतिषीय अंदाज असे दर्शवतात की, हे आकाशीय परिवर्तन आर्थिक आणि व्यावहारिक आव्हाने आणणारे असणार आहे. याचा परिणाम विशेषतः 4 राशींच्या लोकांसाठी आर्थिक संकटाचा असणार आहे. या काळात कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे पाहूयात. 

मेष रास (Aries Zodiac)

या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ उधळपट्टीचा राहणार आहे. तुमच्या सुखसोयी सुधारण्याच्या नावाखाली तुम्ही तुमच्या बचतीचा मोठा भाग वाया घालवणार आहात. गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून हा काळ खूपच धोकादायक राहणार आहे. त्यामुळे सध्या कोणतेही मोठे आर्थिक व्यवहार पुढे ढकलणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. बेशिस्त खर्चामुळे तुमचे आर्थिक संतुलन बिघडणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा - Gudi Padwa 2026 Date: गुढीपाडवा सणावर अमावस्येचं सावट?; 19 कि 20 कोणत्या दिवशी उभारायची गुढी? ज्योतिषींनी सांगितला शुभ मुहूर्त

कर्क रास (Cancer Zodiac)  
शुक्र राशीतील बदलामुळे कामात अडथळे आणि कौटुंबिक वाद होण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या नशिबाच्या मार्गात अडथळे येणार आहेत. तुमच्या चालू असलेल्या कामाला अचानक ब्रेक लागणार आहे. ज्यामुळे मानसिक आणि आर्थिक ताण वाढणार आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत कुटुंबातील सदस्यांशी वाद होण्याची चिन्ह आहेत. कायदेशीर कागदपत्रांवर सही  करण्यापूर्वी प्रत्येक तपशील काळजीपूर्वक वाचून घ्या, अन्यथा तुम्ही संकटात सापडू शकता. 

सिंह रास (Leo Zodiac) 

शुक्र संक्रमण लपलेल्या शत्रूंपासून सावध राहा. त्यासोबतच आयुष्यात अनपेक्षित अडथळे येणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुमचे विरोधक सक्रिय असणार आहेत. तुमची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. व्यवसायात नुकसानचे संकेत आहेत. म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसे उधळू नका. अनपेक्षित आरोग्य खर्च तुमच्या बचतीवर परिणाम करणार आहेत. 

 

हेसुद्धा वाचा - Shani Ast 2026 : पैसा, नोकरी, प्रसिद्धी आणि संपत्ती…; शनी अस्तमुळे पुढील 40 दिवस 4 राशींसाठी सुवर्ण काळ!

 

धनु रास (Sagittarius Zodiac) 

शुक्र ग्रहाचा बदलामुळे कौटुंबिक कलह तर गुंतवणूक फटका बसण्याचे संकेत आहेत.या लोकांना घरातील फर्निचर किंवा वाहनांवर अनपेक्षितपणे मोठा खर्च करावा लागणार आहे. जर तुम्ही रिअल इस्टेट किंवा जमिनीत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर ही वेळ योग्य नाही. कारण पैसे अडकण्याची दाट शक्यता आहे. घरात अडचणी आणि ताण तुमची उत्पादकता कमी करावे लागणार आहे. म्हणून अनावश्यक खरेदी टाळणे चांगले हिताचे ठरणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Tags:
Shukra Gochar 2026शुक्र गोचर 2026Revati Nakshatraरेवती नक्षत्रastrology

