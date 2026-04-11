Shukra Gochar 2026 : संपत्तीचा कारक शुक्राचे लवकरच गोचर! 4 राशींच्या लोकांच्या वाईट काळाला सुरुवात, वाढणार मानसिक त्रास

Shukra Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, 9 ग्रहांना विशेष महत्त्व आहे. प्रत्येक ग्रह हा आपल्या आयुष्याशी जोडला गेला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह हा आपल्या सुख, आराम, प्रेम आणि संपत्तीचा कारक मानला गेला आहे. शुक्र ग्रह लवकरच म्हणजे 16 एप्रिलला तो कृत्तिका नक्षत्रात गोचर करणार आहे. म्हणजे तो कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. शुक्र स्वतःच्या नक्षत्रात असला तरी तो काही राशींच्या लोकांसाठी नकारात्मक ठरणार आहे. हा काळ काही राशींच्या लोकांसाठी आर्थिक आणि वैयक्तिक स्तरावर आव्हान देणारा असणार आहे. शुक्र कृत्तिका नक्षत्र गोचर हे चार राशींच्या लोकांसाठी संकटाचा काळ घेऊन आला आहे. त्या चार राशी कोणत्या आहेत जाणून घ्या.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र हा वृषभ रशीच्या स्वामी ग्रह आहे. पण शुक्राचे नक्षत्र गोचर या राशीच्या लोकांचे अनावश्यक खर्च वाढवणार आहे. या काळात तुम्ही चैनीच्या वस्तूंवर अधिक खर्च करणार आहात. त्यामुळे तुमचं बजेट गडबडणार आहे. कोणताही घाईचा आर्थिक निर्णय हानिकारक ठरणार आहे.
शुक्र गोचर हे कन्या राशीच्या लोकांसाठी मिश्र परिणाम घेऊन येणार आहे. पण काही नकारात्मक परिणाम देखील तुमच्या आयुष्यात घडणार आहे. या काळात, कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी वैचारिक मतभेद होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याशिवाय, तुमच्या सुखसोयी आणि सुविधांमध्ये अचानक घट होणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला मानसिक ताण जाणवणार आहे. तसंच या काळात तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. शिवाय तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे अन्यथा तुम्हाला समस्या येतील. इतकंच नाही, तर तुमच्या जोडीदाराशी बोलताना प्रसन्नतापूर्ण सूर ठेवणे तुमच्या हिताचे ठरेल.
या लोकांसाठी, शुक्राचे गोचर त्यांच्या शत्रूंना बळकट करणार असणार आहे. या काळात गुप्त शत्रू सक्रिय होणार आहे. तुमची सामाजिक प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गैरसमजांमुळे प्रेमसंबंधांमध्येही कटुता येणार आहे. त्यामुळे, कोणावरही आंधळा विश्वास या काळात ठेवू नका. आपली गुपिते कोणालाही सांगणे टाळा आणि संघर्षापासून दूर राहा.
या लोकांसाठी हे शुक्राचे संक्रमण आर्थिक बाबतीत काही चढ-उतार घेऊन येणार आहे. या काळात पैसे उधार देणे किंवा मोठे कर्ज घेणे हानिकारक ठरणार आहे. तुमचे पैसे अडकण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमच्या भविष्यातील योजनांवर परिणाम होणार आहे. कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा लागणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)