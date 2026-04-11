  • Shukra Gochar 2026 : संपत्तीचा कारक शुक्राचे लवकरच गोचर! 4 राशींच्या लोकांच्या वाईट काळाला सुरुवात, वाढणार मानसिक त्रास

Shukra Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, धन आणि समृद्धीचा कारक शुक्र ग्रह येत्या 15 एप्रिलपर्यंत या नक्षत्रात राहील आणि त्यानंतर 16 एप्रिल रोजी कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. तर, शुक्राच्या नक्षत्रातील या बदलामुळे चार राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात वादळ येणार आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 11, 2026, 03:00 PM IST
Shukra Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, 9 ग्रहांना विशेष महत्त्व आहे. प्रत्येक ग्रह हा आपल्या आयुष्याशी जोडला गेला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह हा आपल्या सुख, आराम, प्रेम आणि संपत्तीचा कारक मानला गेला आहे. शुक्र ग्रह लवकरच म्हणजे  16 एप्रिलला तो कृत्तिका नक्षत्रात गोचर करणार आहे. म्हणजे तो कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. शुक्र स्वतःच्या नक्षत्रात असला तरी तो काही राशींच्या लोकांसाठी नकारात्मक ठरणार आहे. हा काळ काही राशींच्या लोकांसाठी आर्थिक आणि वैयक्तिक स्तरावर आव्हान देणारा असणार आहे. शुक्र कृत्तिका नक्षत्र गोचर हे चार राशींच्या लोकांसाठी संकटाचा काळ घेऊन आला आहे. त्या चार राशी कोणत्या आहेत जाणून घ्या. 

वृषभ रास

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र हा वृषभ रशीच्या स्वामी ग्रह आहे. पण शुक्राचे नक्षत्र गोचर या राशीच्या लोकांचे अनावश्यक खर्च वाढवणार आहे. या काळात तुम्ही चैनीच्या वस्तूंवर अधिक खर्च करणार आहात. त्यामुळे तुमचं बजेट गडबडणार आहे. कोणताही घाईचा आर्थिक निर्णय हानिकारक ठरणार आहे. 

कन्या रास 

शुक्र गोचर हे कन्या राशीच्या लोकांसाठी मिश्र परिणाम घेऊन येणार आहे. पण काही नकारात्मक परिणाम देखील तुमच्या आयुष्यात घडणार आहे. या काळात, कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी वैचारिक मतभेद होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याशिवाय, तुमच्या सुखसोयी आणि सुविधांमध्ये अचानक घट होणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला मानसिक ताण जाणवणार आहे. तसंच या काळात तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. शिवाय तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे अन्यथा तुम्हाला समस्या येतील. इतकंच नाही, तर तुमच्या जोडीदाराशी बोलताना प्रसन्नतापूर्ण सूर ठेवणे तुमच्या हिताचे ठरेल.

 

वृश्चिक रास 

या लोकांसाठी, शुक्राचे गोचर त्यांच्या शत्रूंना बळकट करणार असणार आहे. या काळात गुप्त शत्रू सक्रिय होणार आहे. तुमची सामाजिक प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गैरसमजांमुळे प्रेमसंबंधांमध्येही कटुता येणार आहे. त्यामुळे, कोणावरही आंधळा विश्वास या काळात ठेवू नका. आपली गुपिते कोणालाही सांगणे टाळा आणि संघर्षापासून दूर राहा.

मीन रास 

या लोकांसाठी हे शुक्राचे संक्रमण आर्थिक बाबतीत काही चढ-उतार घेऊन येणार आहे. या काळात पैसे उधार देणे किंवा मोठे कर्ज घेणे हानिकारक ठरणार आहे. तुमचे पैसे अडकण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमच्या भविष्यातील योजनांवर परिणाम होणार आहे. कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा लागणार आहे.  

 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

