Silver Dharan Tips: प्रत्येकासाठी शुभ नसते चांदी! कोणत्या राशींसाठी वरदान? कोणासाठी घातक? जाणून घ्या!

Astro Tips: वैदिक ज्योतिषानुसार चांदीचा थेट संबंध चंद्रमा आणि शुक्र ग्रहाशी आहे. चंद्र मन, भावना, आई आणि मानसिक स्थैर्य दर्शवतो, तर शुक्र सुख, सौंदर्य आणि ऐश्वर्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे चांदी धारण केल्याने मानसिक शांतता, भावनिक समतोल आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा वाढते, असा विश्वास आहे. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीसाठी चांदी तितकीच लाभदायक ठरेल असे नाही. काही राशींसाठी ती शुभ ठरते, तर काहींनी ती काळजीपूर्वक वापरणे आवश्यक असते. त्यामुळे चांदी घालण्यापूर्वी तिचे नियम, योग्य वेळ आणि पद्धत जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
चांदीचा प्रभाव आणि फायदे
चांदीचा प्रभाव मुख्यतः मनावर होतो. ज्यांची कुंडलीत चंद्र कमजोर आहे, अशा लोकांना चांदी धारण केल्याने तणाव कमी होण्यास मदत होते. मन शांत राहते, विचार स्पष्ट होतात आणि स्वभावात सौम्यता येते. शुक्र ग्रहाशी संबंधित लाभामुळे आर्थिक स्थैर्य, भौतिक सुख आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्व मिळते, असे मानले जाते.
आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातूनही चांदी उपयुक्त समजली जाते. चांदी शरीरातील उष्णता कमी करते, पित्त दोष संतुलित ठेवते आणि पचनक्रियेला मदत करते. त्यामुळे चांदीचा वापर केवळ आध्यात्मिकच नव्हे तर आरोग्यदृष्ट्याही फायदेशीर मानला जातो.
कोणत्या राशींना चांदी शुभ ठरते
ज्योतिषशास्त्रानुसार कर्क, वृश्चिक आणि मीन या जलतत्त्वाच्या राशींना चांदी विशेष अनुकूल ठरते. या राशींच्या जातकांना चांदी धारण केल्यास मानसिक स्थैर्य, भावनिक मजबुती आणि नशीबाची साथ मिळते.
तथापि, अग्नी किंवा वायुतत्त्वाच्या काही राशींनी चांदी घालण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते. कारण चुकीच्या ग्रहस्थितीत चांदीचा परिणाम उलटही होऊ शकतो.
चांदी धारण करण्याचे नियम
शास्त्रानुसार पुरुषांनी उजव्या हातात, तर महिलांनी डाव्या हातात चांदीचे कडे घालावेत. अंगठी घालायची असल्यास सोमवारच्या दिवशी करंगळीमध्ये घालणे शुभ मानले जाते. सोमवार आणि शुक्रवार हे चांदी धारण करण्यासाठी उत्तम दिवस समजले जातात.
चांदी कधीही शनिवारी घालू नये, असे सांगितले जाते. तसेच, वापरलेली चांदी दुसऱ्याला देणे टाळावे, कारण त्यामुळे वैयक्तिक ऊर्जा आणि भाग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
शुद्धिकरण आणि योग्य विधी
नवीन चांदी घालण्यापूर्वी तिचे शुद्धिकरण करणे आवश्यक मानले जाते. शुद्ध गायीच्या कच्च्या दुधात चांदी ठेवून ‘ॐ सोमाय नमः’ मंत्राचा 108 वेळा जप करावा. भगवान शिव आणि चंद्रदेवाचे स्मरण ठेवणे लाभदायक ठरते.
सूर्योदयापासून दुपारपर्यंतचा काळ चांदी धारण करण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. योग्य विधी आणि श्रद्धेने चांदी घातल्यास तिचे सकारात्मक परिणाम अधिक प्रभावीपणे अनुभवता येतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)