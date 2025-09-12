English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Surya Grahan 2025: 21 की 22 सप्टेंबर? वर्षातलं शेवटचं सुर्यग्रहण कधी? तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

Surya Grahan 2025: चंद्रग्रहणानंतर आता 2025 या वर्षातील शेवटचं सुर्यग्रहण कधी? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 12, 2025, 04:48 PM IST
सुर्यग्रहण

Surya Grahan 2025: 100 वर्षातील सर्वात मोठे चंद्रग्रहण ही  2025 मधील लक्षवेधी खगोलीय घटना ठरली होती.  चंद्रग्रहण म्हणजे ब्लड मून हे 2025 या वर्षातील अखेरचं चंद्रग्रहण होतं. देशवासियांना वर्षातील सर्वात मोठ्या खगोलीय घटनेचा अनुभव घेता आला. 7 सप्टेंबर रोजी रात्री 9.58 वाजता सुरू झालेले हे ग्रहण देशभरात दिसून आले. भारतासह जगातील अनेक भागात हे ग्रहण दिसले. विशेष म्हणजे यावेळी ग्रहणादरम्यान चंद्राचा रंग काळा किंवा निळा नसून लाल असतो. म्हणूनच याला ब्लड मून म्हणतात. चंद्रग्रहणानंतर आता 2025 या वर्षातील शेवटचं सुर्यग्रहण कधी? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

कधी सुरु होणार सुर्यग्रहण?

2025 मधील शेवटचे सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. हे आंशिक सूर्यग्रहण असून, चंद्र सूर्याच्या केवळ एका भागाला झाकेल. भारतात हे ग्रहण दिसणार नाही, त्यामुळे त्याचा प्रभाव येथे जाणवणार नाही. ज्योतिषीय गणनेनुसार, ग्रहण रात्री 10.59 वाजता सुरू होऊन पहाटे 3.23 वाजता ब्रह्ममुहूर्तावर समाप्त होईल. भारतात दृश्य नसल्याने येथील लोकांवर धार्मिक किंवा ज्योतिषीय बंधने लागू होणार नाहीत.

सुतक काळ आणि धार्मिक मान्यता नेमकी काय? 

धार्मिक श्रद्धेनुसार, सूर्यग्रहण दृश्यमान असतानाच सुतक काळ लागू होतो. भारतात हे ग्रहण दिसणार नसल्याने सुतक काळ वैध ठरणार नाही. त्यामुळे मंदिरे बंद होणार नाहीत आणि सर्व धार्मिक विधी नेहमीप्रमाणे पार पडतील. यामुळे कोणत्याही विशेष धार्मिक निर्बंधांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही; तथापि, काही व्यक्ती स्वतःहून ग्रहणकाळात सावधगिरी बाळगतात.

ग्रहणकाळात काय पाळाल सावधगिरी? 

ज्योतिषानुसार, ग्रहणाच्या वेळी नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव वाढतो. यासाठी मानसिक शांतीसाठी वैदिक मंत्रांचा जप, जसे की "ॐ ह्रं ह्रीं ह्रं सह सूर्याय नमः", करावा. गर्भवती महिलांनी घरातच राहून खबरदारी घ्यावी. ग्रहणकाळात अन्न-पाणी टाळण्याचा सल्ला दिला जातो, जरी सुतक लागू नसले तरी. ग्रहणानंतर स्नान करून पूजा केल्यावरच दैनंदिन कार्ये सुरू करावीत.

सूर्यदेवाची उपासना आणि मंत्र

ग्रहणाच्या काळात सूर्यदेवाची पूजा विशेष फलदायी मानली जाते. यासाठी मंत्र जसे, "ॐ आहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगतपते, अनुकम्पायेमां भक्त्या, ग्रहानार्घ्य दिवाकरः" यांचा जप करावा. अशा पूजेमुळे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते आणि ग्रहणाच्या काळातील संभाव्य नकारात्मक प्रभाव कमी होतात. ग्रहण संपल्यानंतर सूर्याला अर्घ्य देणे आणि पूजा करणे शुभ मानले जाते.

FAQ

प्रश्न: २०२५ मधील शेवटचे सूर्यग्रहण कधी होणार आहे आणि भारतात ते दिसणार आहे का?

उत्तर: २०२५ मधील शेवटचे सूर्यग्रहण २१ सप्टेंबर रोजी होईल, जे आंशिक स्वरूपाचे आहे. हे ग्रहण रात्री १०:५९ वाजता सुरू होऊन पहाटे ०३:२३ वाजता संपेल. भारतात हे ग्रहण दिसणार नाही, त्यामुळे येथे सुतक काळ लागू होणार नाही आणि धार्मिक विधींवर कोणतेही निर्बंध नसतील.

प्रश्न: सूर्यग्रहणाच्या वेळी कोणत्या खबरदाऱ्या घ्याव्या?

उत्तर: जरी भारतात ग्रहण दिसणार नसले तरी, नकारात्मक ऊर्जेपासून बचावासाठी वैदिक मंत्रांचा जप, जसे की "ॐ ह्रं ह्रीं ह्रं सह सूर्याय नमः", करावा. गर्भवती महिलांनी घरात राहावे. अन्न-पाणी टाळावे आणि ग्रहणानंतर स्नान करून पूजा केल्यानंतरच दैनंदिन कार्ये सुरू करावीत.

प्रश्न: सूर्यग्रहणादरम्यान सूर्यदेवाच्या उपासनेसाठी कोणते मंत्र वापरावे?

उत्तर: सूर्यदेवाच्या उपासनेसाठी मंत्र जसे "ॐ आहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगतपते, अनुकम्पायेमां भक्त्या, ग्रहानार्घ्य दिवाकरः" आणि "ॐ ह्रं ह्रीं ह्रं सह सूर्याय नमः" यांचा जप करावा. हे मंत्र सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करतात आणि ग्रहणाच्या काळातील संभाव्य नकारात्मक प्रभाव कमी करतात.

