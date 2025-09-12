Surya Grahan 2025: 21 की 22 सप्टेंबर? वर्षातलं शेवटचं सुर्यग्रहण कधी? तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

Surya Grahan 2025: 100 वर्षातील सर्वात मोठे चंद्रग्रहण ही 2025 मधील लक्षवेधी खगोलीय घटना ठरली होती. चंद्रग्रहण म्हणजे ब्लड मून हे 2025 या वर्षातील अखेरचं चंद्रग्रहण होतं. देशवासियांना वर्षातील सर्वात मोठ्या खगोलीय घटनेचा अनुभव घेता आला. 7 सप्टेंबर रोजी रात्री 9.58 वाजता सुरू झालेले हे ग्रहण देशभरात दिसून आले. भारतासह जगातील अनेक भागात हे ग्रहण दिसले. विशेष म्हणजे यावेळी ग्रहणादरम्यान चंद्राचा रंग काळा किंवा निळा नसून लाल असतो. म्हणूनच याला ब्लड मून म्हणतात. चंद्रग्रहणानंतर आता 2025 या वर्षातील शेवटचं सुर्यग्रहण कधी? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
2025 मधील शेवटचे सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. हे आंशिक सूर्यग्रहण असून, चंद्र सूर्याच्या केवळ एका भागाला झाकेल. भारतात हे ग्रहण दिसणार नाही, त्यामुळे त्याचा प्रभाव येथे जाणवणार नाही. ज्योतिषीय गणनेनुसार, ग्रहण रात्री 10.59 वाजता सुरू होऊन पहाटे 3.23 वाजता ब्रह्ममुहूर्तावर समाप्त होईल. भारतात दृश्य नसल्याने येथील लोकांवर धार्मिक किंवा ज्योतिषीय बंधने लागू होणार नाहीत.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, सूर्यग्रहण दृश्यमान असतानाच सुतक काळ लागू होतो. भारतात हे ग्रहण दिसणार नसल्याने सुतक काळ वैध ठरणार नाही. त्यामुळे मंदिरे बंद होणार नाहीत आणि सर्व धार्मिक विधी नेहमीप्रमाणे पार पडतील. यामुळे कोणत्याही विशेष धार्मिक निर्बंधांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही; तथापि, काही व्यक्ती स्वतःहून ग्रहणकाळात सावधगिरी बाळगतात.
ज्योतिषानुसार, ग्रहणाच्या वेळी नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव वाढतो. यासाठी मानसिक शांतीसाठी वैदिक मंत्रांचा जप, जसे की "ॐ ह्रं ह्रीं ह्रं सह सूर्याय नमः", करावा. गर्भवती महिलांनी घरातच राहून खबरदारी घ्यावी. ग्रहणकाळात अन्न-पाणी टाळण्याचा सल्ला दिला जातो, जरी सुतक लागू नसले तरी. ग्रहणानंतर स्नान करून पूजा केल्यावरच दैनंदिन कार्ये सुरू करावीत.
ग्रहणाच्या काळात सूर्यदेवाची पूजा विशेष फलदायी मानली जाते. यासाठी मंत्र जसे, "ॐ आहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगतपते, अनुकम्पायेमां भक्त्या, ग्रहानार्घ्य दिवाकरः" यांचा जप करावा. अशा पूजेमुळे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते आणि ग्रहणाच्या काळातील संभाव्य नकारात्मक प्रभाव कमी होतात. ग्रहण संपल्यानंतर सूर्याला अर्घ्य देणे आणि पूजा करणे शुभ मानले जाते.
