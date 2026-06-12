/सूर्य ग्रहण कधी असेल? 3 राशीच्या लोकांना होणार मोठा फायदा; पण 5 राशीच्या लोकांनी राहावं सावध

Surya Grahan 2026 : 2026 सालचे दुसरे सूर्यग्रहण १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. द्रिक पंचांगानुसार, हा दिवस श्रावण महिन्यातील अमावस्येचा आहे. 2026 सालचे दुसरे चंद्रग्रहण 28 ऑगस्ट 2026 रोजी, म्हणजेच श्रावण महिन्याच्या पौर्णिमेला होईल. भगवान शिवाला समर्पित असलेल्या श्रावण महिन्याला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे, श्रावण महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी होणाऱ्या ग्रहणाचा सर्व राशींवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल जाणून घ्या.
12 ऑगस्ट 2026 रोजी होणारे सूर्यग्रहण चंद्राच्या अधिपत्याखालील कर्क राशीत होईल. जरी हे ग्रहण भारतात दिसणार नसले आणि सूतक काळ म्हणून पाळले जाणार नसले, तरी ज्योतिषशास्त्रीय मतांनुसार या ग्रहणाचे सर्व राशींवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. ज्योतिषी दिलीप गुप्ता यांच्याकडून जाणून घ्या की हे सूर्यग्रहण कोणत्या राशींसाठी शुभ, अशुभ आणि मध्यम असेल. हा प्रभाव अंदाजे 15 दिवस टिकण्याची शक्यता आहे.
मिथुन: सूर्यग्रहणाचा मिथुन राशीवर सकारात्मक प्रभाव पडेल.
आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. कमी बोला आणि चांगले बोला.
कन्या: कन्या राशीच्या लोकांसाठी, सूर्यग्रहण उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले करेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि आर्थिक बळ प्राप्त होईल.
मीन: मीन राशीच्या लोकांसाठी, सूर्यग्रहण त्यांच्या कामात यश मिळवून देईल. त्यांना काही चांगली बातमी मिळू शकते.
मेष: सूर्यग्रहणामुळे मेष राशीच्या लोकांना तणाव येऊ शकतो. कौटुंबिक समस्या आणि आजारपण उद्भवेल. संपत्तीबाबत वाद किंवा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सावध रहा.
कर्क: सूर्यग्रहण कर्क राशीत होत आहे, ज्यामुळे या राशीच्या लोकांना तणाव, चिंता आणि आजारपण येईल. आरोग्याशी संबंधित समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका.
सिंह: या सूर्यग्रहणामुळे सिंह राशीच्या लोकांचा खर्च वाढेल. त्यांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. प्रवासात नुकसान होऊ शकते. या काळात नवीन प्रकल्प सुरू करणे टाळा. तसेच, वाहन चालवताना विशेष सावधगिरी बाळगा.
तूळ: करिअरमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे आणि तणाव वाढू शकतो. वडिलांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. संवाद साधताना सावधगिरी बाळगा.
मकर: या सूर्यग्रहणामुळे मकर राशीच्या लोकांच्या वैवाहिक जीवनात समस्या निर्माण होऊ शकतात. या काळाला समजूतदारपणाने आणि संयमाने सामोरे जा.
वृषभ, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांना मिश्र परिणाम जाणवू शकतात. याचा अर्थ, त्यांना आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. शत्रूंचा पराभव होईल आणि नशीब त्यांना साथ देईल. आजारपण आणि प्रवासात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)