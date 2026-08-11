/सूर्यग्रहण आणि दीप अमावस्या एकाच दिवशी! सूतक काळ..., मग पूजा कधी, कोणत्या वेळेत करावी?

श्रावण महिन्यापूर्वी येणारी अमावस्या ही आषाढ, आखाड अमावस्या किंवा दीप अमावस्याने ओळखली जाते. यंदा आषाढ अमावस्या ही 12 ऑगस्ट 2026 असणार आहे. पण यंदा दीप अमावस्येला सूर्यग्रहण आल्यामुळे पूजा करायची की नाही असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आषाढ अमावस्येला घरातील सर्व दिव्यांची पूजा करण्यात येते. यादिवशी खग्रास सूर्यग्रहण असल्याने धार्मिकदृष्ट्या ग्रहण काळात सूतक असतं. शास्त्रानुसार सूतक काळात मंदिराचे दार बंद असतात. कुठलेही शुभ काम काय देवाची पूजाही करता येत नाही. मग अशावेळी नेमकं करायचं तरी काय असा प्रश्न भक्तांना पडला आहे. या प्रश्नांची उत्तर जाणून घ्या आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मराठी पंचांगानुसार आषाढ अमावस्या 12 ऑगस्ट 2026 बुधवारी पहाटे 1:52 वाजेपासून रात्री 11:06 वाजेपर्यंत असणार आहे. तर सूर्यग्रहण हे भारतीय प्रमाण वेळेनुसार 12 ऑगस्ट 2026 बुधवारी रात्री 9:04 वाजेपासून मध्यरात्री 1:27 पर्यंत असणार आहे. पण हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. त्यामुळे ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे, भारतात सूतक काळ नसणार आहे.
दीप अमावस्या म्हणजे केवळ दिव्यांची पूजा नाही, तर आपल्या जीवनातील अंधार दूर करून आशा, श्रद्धा आणि सकारात्मकतेचा प्रकाश पसरवण्याचा पवित्र दिवस मानला जातो. या दिवशी घरातील दिवे, समया आणि निरांजने यांची पूजा करून सुख, शांती, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना केली जाते. लहान मुलांचे औक्षण करून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मंगलकामना केल्या जातात.
सकाळी उठल्यावर घरातील सर्व दिवे, समया आणि निरांजने स्वच्छ धुवून छान घासून घ्या. त्यानंतर संध्याकाळी प्रदोष काळात पाटावर किंवा ताटात दिवे ओळीने आणि सुंदर रचनेने ठेवा. आता हळद, कुंकू, अक्षदा, गंध आणि फुलं अर्पण करा. त्यानंतर सर्व दिव्यांमध्ये तूप किंवा तेल घालून वात लावा प्रज्वलित करावी. आता गोड नैवेद्य दाखवा.
दिव्यानुसार मुलांचं जीवन हे तेजस्वी, निरोगी आणि सुखमय व्हावे, या मंगल भावनेने त्यांचं औक्षण करण्यात येतं. त्यांचं नकारात्मक शक्ती आणि संकटांपासून त्यांचं संरक्षण व्हावं यामागील कारण असतं.
यादिवशी ग्रामिण भागात आजही पुरणपोळीचं नैवेद्य दाखवलं जातं. ते शक्य नसल्यास खीर-पुरी, दूध - साखर देखील तुम्ही दाखवू शकता.
दीप अमावस्येच्या दिवशी कणकेचे उकडीचे गोड दिव्यांना खास महत्त्व असतं. त्यासाठी गव्हाचे पीठ, गूळ आणि वेलची लागते पण यालाही विशेष महत्त्व आहे. गव्हाचे पीठ म्हणजे समृद्धी, अन्नपूर्णा आणि कष्टायचे फळ दर्शवते. तर गूळ हे गोडवा, प्रेम आणि मधुर संबंधांचं प्रतीक मानलं जातं. वेलची ही सुगंध, पवित्रता आणि मंगलमय वातावरणाचे कारक मानला जातो. हे सर्व साहित्य एकत्र करून दिव्याच्या आकाराचे गोड दिवे बनवले जातात आणि मग ते वाफवून शिजवले जातात. त्यानंतर पूजेच्या वेळी या दिव्यांमध्ये तूप आणि वात घालून ते प्रज्वलित करण्यात येतात.
वैदिक पंचांगानुसार, 12 ऑगस्ट 2026, बुधवार, सूर्यास्तानंतरचा प्रदोषकाळ, साधारण सायंकाळी 6:45 ते 8:15 वाजेपर्यंत दीपपूजनाचा शुभ मुहूर्त आहे. पण संध्याकाळी काही कारणाने दिव लावणे शक्य नसल्यास दिवसात पण तुमच्या सोयीने दीप पूजा करता येते. यात अमावस्या तिथीला महत्त्व आहे. दरम्यान यंदा सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे दीप पूजन तुम्ही कधीही करु शकतात. पण दिवा हा संध्याकाळीच लावतात म्हणून दीप पूजन संध्याकाळी प्रदोष काळात करणे ही परंपरा आहे. दरम्यान पुढल्या वर्षी 2 ऑगस्ट 2027 ला सूर्यग्रहण असून ते भारतात दिसणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)