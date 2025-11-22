English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bhavishya Purana Predictions: भविष्य पुराणातील चकित करणारं गुढ, 'ही' भाकिते आज तंतोतंत खरी

Bhavishya Purana Predictions: प्रदूषण, धर्म, युद्ध, आपत्ती या मोठमोठ्या समस्या आज चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. अशातच भारतीय ऋषीमुनींनी हजारो वर्षांपूर्वी आजच्या पर्यावरणाचे केलेले भाकित वाचून तुम्ही थक्क व्हाल.   

Updated: Nov 22, 2025, 05:11 PM IST
हिंदू धर्मातील अठरा प्रमुख पुराणांपैकी एक असलेले भविष्य मालिका पुराण जगभरातील बदलांच्या भाकितांसाठी ओळखले जाते. हजारो वर्षांपूर्वी, भारतीय ऋषींनी भविष्य पुराणात नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास, वैयक्तिक चारित्र्यातील बदल आणि  नैसर्गिक संकटांबद्दल भाकिते केली होती, या पुराणात दडलेलं रहस्य आज 100% खरं ठरत असल्याचं दिसून येत आहे. 

भविष्य पुराणात वर्णन केलेल्या अनेक गोष्टी आजच्या काळाशी तंतोतंत  जुळत आहेत. जगभरात वाढते प्रदूषण, राष्ट्रांमधील ताणतणाव आणि युद्धे, नैसर्गिक अडचणी तसेच धर्माबद्दल बदलणारे दृष्टिकोन ही सर्व मिथके सत्य असल्याचे चित्र आहे.

अच्चिन्दार्द्रविना , यास्यंति गिरिकानम् ।
शकमूलमिषकशौद्र : फळे, फुले आणि अन्न.

आर्थिक संकटाबाबत, भविष्य पुराणात आधीच भाकीत केले आहे की आर्थिक व्यवस्था विस्खळीत होईल. राजकीय फायद्यासाठी पदाधिकारी सामन्यांचा छळ करतील तर कधीतरी, लोकांना शहरे सोडून जंगलात परत स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जाईल. दुष्काळ आणि पूर इतके तीव्र असतील की लोकांना पुन्हा एकदा पाने, मांस, फुले आणि वन्य प्राणी खाण्यास भाग पाडले जाईल.

छुत्त्रद्भ्यां व्याधिभिश्चैव , संतप्यांते च चालया ।
 त्रिशादविंशति वर्षानी , परमायु: कलौ नृनाम्।

कलियुगात, लोक स्वतःच केलेल्या कामांमुळे चिंतेने ग्रासले जातील. बालपण अगदी विचलीत असेल आणि तारुण्य इतके ताणले जाईल माणसाचे त्यांचे आयुष्य कमी होईल. अशाप्रकारे, असा काळ येईल जेव्हा मानवी आयुष्यमान सरासरी 20-30 वर्षांपर्यंत मर्यादित राहील.

दक्ष्यं कुतुब्मभरण्म याशोऽार्थे धर्मसेवनम् । 
प्रजाभिर्दुष्टभिः आकिर्णे क्षितिमंडले ॥

भविष्य पुराणानुसार, कलियुग हा नाटकी आणि दिखाव्याचा काळ असेल. लोक इतरांसमोर चांगले असल्याचे भासवतील आणि दाखवण्यासाठीच धार्मिक कार्ये करतील. भ्रष्ट व्यक्तींची संख्या इतकी वाढेल की ते इतरांना मारुन खाण्यातही कमी पडणार नाहीत. भौतिक सुखसोयी मिळवल्यानंतर, लोकं आळशी होतील.

कलियुगात, लोक स्वार्थासाठी निसर्गाचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान करू लागतील. परिणामी, वेळेवर पाऊस पडणार नाही आणि हवामान अनुकूल राहणार नाही. सर्वत्र दुष्काळ पडेल. बिघडलेलं हवामान लोकांसाठी चिंतेचे कारण बनेल. उन्हाळ्यात तीव्र उष्णता आणि हिवाळ्यात तीव्र गारवा मानवी जीवनाला असह्य वेदना देईल.

(वरील सर्व माहिती सामन्यज्ञानावर आणि  पौराणिक माहितीवर आधारित असून झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही)

