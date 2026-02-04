Grahan 2026 : फेब्रुवारी महिन्याच्या 15 दिवसांत 2 ग्रहण, किती धोकादायक; कसे मिळणार संकेत?

Surya and Chandra Grahan 2026: हिंदू धर्मात, सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहण दोन्ही अशुभ मानले जातात. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण होत आहे. १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सूर्यग्रहण आहे आणि ३ मार्च २०२६ रोजी होलिका दहन या दिवशी चंद्रग्रहण होत आहे. विशेष म्हणजे हे ग्रहण 15 दिवसांच्या आत होतील, ज्यामुळे काहीतरी अनुचित घडण्याची शक्यता वाढते. तथापि, काही ज्योतिषी याला सामान्य घटना म्हणत आहेत.
17 फेब्रुवारी रोजी फाल्गुन अमावस्येला होणारे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही, परंतु ३ मार्च २०२६ रोजी होणारे चंद्रग्रहण भारतात दिसेल. शास्त्रांमध्ये ग्रहणांना अशुभ मानले जाते. त्यांचे परिणाम नकारात्मक ऊर्जा वाढवतात आणि व्यक्तीच्या जीवनावर परिणाम करू शकतात.
15 दिवसांत दोन ग्रहणे झाल्यामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण होऊ शकते. आगीच्या घटना वाढू शकतात. भूकंप आणि पूरसदृश परिस्थिती उद्भवू शकते. कायद्याविरुद्ध मोठे आंदोलन उभे राहू शकते. दोन देशांमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते, ज्याचे परिणाम जगभरात जाणवतील. तरुणांमध्ये संताप दिसून येईल. सत्ता रचनेत बदल होतील. वरिष्ठ नेत्यांबद्दल दुःखद बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.
देवाला समर्पित मंत्रांचा जप केल्याने त्याचा नकारात्मक प्रभाव कमी होऊ शकतो.
ग्रहण काळ हा आध्यात्मिक साधना करण्याचा काळ मानला जातो. या काळात देवाच्या मूर्ती आणि चित्रांना स्पर्श करण्यास मनाई आहे.
चंद्रग्रहण काळात गर्भवती महिलांनी घराबाहेर पडू नये, कारण हा एक संवेदनशील काळ आहे.
मान्यतेनुसार, सुतक काळात जपलेले मंत्र अधिक प्रभावी असतात. गर्भवती महिलांनी विशेषतः या काळात मंत्रांचा जप करावा. यामुळे आई आणि बाळ दोघांचेही संरक्षण होते.
ग्रहण काळात बाहेर जाऊन सूर्य किंवा चंद्राकडे थेट पाहणे टाळा, कारण यामुळे डोळ्यांना नुकसान होऊ शकते.
ग्रहण काळात झोपणे आणि खाणे निषिद्ध आहे, परंतु गर्भवती महिला आरोग्याच्या कारणास्तव ताजी फळे, सात्विक अन्न आणि आवश्यक औषधे घेऊ शकतात. ग्रहणाच्या आधी तयार केलेले कोणतेही अन्न काढून टाका आणि नंतर ताजे अन्न तयार करा.
2026 मधील पहिले सूर्यग्रहण, जे फाल्गुन अमावस्येला (अमावास्या) होणार आहे, ते मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी होईल आणि ते कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. कॅलेंडरनुसार, सूर्यग्रहण दुपारी 3.26 वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी 7.57 वाजता संपेल. हे लक्षात घ्यावे की सूर्यग्रहणाचा सुतक काळ ग्रहणाच्या 12 तास आधी सुरू होतो. म्हणून, सूर्यग्रहणाचा सुतक काळ भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) पहाटे 3.26 वाजता सुरू होईल.