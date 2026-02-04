English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Grahan 2026 : फेब्रुवारी महिन्याच्या 15 दिवसांत 2 ग्रहण, किती धोकादायक; कसे मिळणार संकेत?

Grahan 2026 : फेब्रुवारी महिन्याच्या 15 दिवसांत 2 ग्रहण, किती धोकादायक; कसे मिळणार संकेत?

Surya and Chandra Grahan 2026:  फेब्रुवारीमध्ये, चंद्र आणि सूर्यग्रहण 15 दिवसांच्या अंतराने होत आहेत. एका महिन्यात दोन ग्रहणे शुभ आहेत की अशुभ आणि ती किती धोकादायक असतील ते शोधा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 4, 2026, 09:14 PM IST
Grahan 2026 : फेब्रुवारी महिन्याच्या 15 दिवसांत 2 ग्रहण, किती धोकादायक; कसे मिळणार संकेत?

Surya and Chandra Grahan 2026:  हिंदू धर्मात, सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहण दोन्ही अशुभ मानले जातात. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण होत आहे. १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सूर्यग्रहण आहे आणि ३ मार्च २०२६ रोजी होलिका दहन या दिवशी चंद्रग्रहण होत आहे. विशेष म्हणजे हे ग्रहण 15 दिवसांच्या आत होतील, ज्यामुळे काहीतरी अनुचित घडण्याची शक्यता वाढते. तथापि, काही ज्योतिषी याला सामान्य घटना म्हणत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

फाल्गुनमध्ये दोन ग्रहणे

17 फेब्रुवारी रोजी फाल्गुन अमावस्येला होणारे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही, परंतु ३ मार्च २०२६ रोजी होणारे चंद्रग्रहण भारतात दिसेल. शास्त्रांमध्ये ग्रहणांना अशुभ मानले जाते. त्यांचे परिणाम नकारात्मक ऊर्जा वाढवतात आणि व्यक्तीच्या जीवनावर परिणाम करू शकतात.

कोणती चिन्हे आहेत?

15 दिवसांत दोन ग्रहणे झाल्यामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण होऊ शकते. आगीच्या घटना वाढू शकतात. भूकंप आणि पूरसदृश परिस्थिती उद्भवू शकते. कायद्याविरुद्ध मोठे आंदोलन उभे राहू शकते. दोन देशांमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते, ज्याचे परिणाम जगभरात जाणवतील. तरुणांमध्ये संताप दिसून येईल. सत्ता रचनेत बदल होतील. वरिष्ठ नेत्यांबद्दल दुःखद बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.

ग्रहण काळात काय करावे आणि काय करू नये

देवाला समर्पित मंत्रांचा जप केल्याने त्याचा नकारात्मक प्रभाव कमी होऊ शकतो.

ग्रहण काळ हा आध्यात्मिक साधना करण्याचा काळ मानला जातो. या काळात देवाच्या मूर्ती आणि चित्रांना स्पर्श करण्यास मनाई आहे.

चंद्रग्रहण काळात गर्भवती महिलांनी घराबाहेर पडू नये, कारण हा एक संवेदनशील काळ आहे.

मान्यतेनुसार, सुतक काळात जपलेले मंत्र अधिक प्रभावी असतात. गर्भवती महिलांनी विशेषतः या काळात मंत्रांचा जप करावा. यामुळे आई आणि बाळ दोघांचेही संरक्षण होते.

ग्रहण काळात बाहेर जाऊन सूर्य किंवा चंद्राकडे थेट पाहणे टाळा, कारण यामुळे डोळ्यांना नुकसान होऊ शकते.

ग्रहण काळात झोपणे आणि खाणे निषिद्ध आहे, परंतु गर्भवती महिला आरोग्याच्या कारणास्तव ताजी फळे, सात्विक अन्न आणि आवश्यक औषधे घेऊ शकतात. ग्रहणाच्या आधी तयार केलेले कोणतेही अन्न काढून टाका आणि नंतर ताजे अन्न तयार करा.

सूर्यग्रहण 2026 वेळ आणि तारीख

2026 मधील पहिले सूर्यग्रहण, जे फाल्गुन अमावस्येला (अमावास्या) होणार आहे, ते मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी होईल आणि ते कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. कॅलेंडरनुसार, सूर्यग्रहण दुपारी 3.26 वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी 7.57 वाजता संपेल. हे लक्षात घ्यावे की सूर्यग्रहणाचा सुतक काळ ग्रहणाच्या 12 तास आधी सुरू होतो. म्हणून, सूर्यग्रहणाचा सुतक काळ भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) पहाटे 3.26 वाजता सुरू होईल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
surya grahan 2026chandra grahan 2026solar eclipse 2026Lunar Eclipse 2026holi 2026

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात 5 दिवस ड्राय डे; 7 आणि 9 फेब्रुवारीला तर 12 जि...

महाराष्ट्र बातम्या