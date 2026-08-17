/सूर्य गोचर 4 राशींच्या लोकांसाठी घातक! आजपासून महिनाभर करावा लागणार अडचणींचा सामना

श्रावण सोमवार आणि नागपंचमीला ग्रहांचा राजा सूर्याने सिंह राशीत गोचर केलं आहे. आता आजपासून पुढील एक महिना सूर्य सिंह राशीत असणार आहे. सूर्याचे हे गोचर पाच राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्यांचा आत्मविश्वास कमी होईल, निर्यण घेण्यास अडचणी येतील, एवढंच नाहीतर तणावाचा सामना करावा लागणार आहे. व्यावसायिकांनीही सावधगिरी बाळगायची आहे, अन्यथा त्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
तुमची मानसिक स्थिती अस्वस्थ राहिल. ज्यामुळे निर्णय घेणे तुम्हाला कठीण जाणार आहे. रागाच्या भरात किंवा घाईत कोणतीही निर्णय घेऊ नका. कामात अनेक अडथळे निर्माण होतील. जवळच्या व्यक्तींसोबत मतभेद वाढण्याचे चिन्ह आहेत. या काळात कोणावर विश्वास ठेवू नका. शुभ काम या काळात टाळा.
तुमच्यासाठी पुढील एक महिना आव्हानात्मक ठरणार आहे. तुम्हाला या काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. कठोर परिश्रम करुनही अनेक महत्त्वाच्या कामात अडथळे येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी किंवा घरात तणावाचा सामना करावा लागणार आहे. आरोग्यामध्ये चढ - उतार पाहिला मिळेल. थकवा आणि मानसिक चिंता वाढणार आहे.
या लोकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. काम किंवा व्यवसायिकांना वाढत्या अडथळ्यांमुळे तणाव निर्माण होणार आहे. महत्त्वाच्या कामांमधील अडथळ्यांमुळे मनोधैर्याचे खर्चिकरण होणार आहे. कौटुंबिक वाद वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी संघर्ष टाळण्यासाठी संयम ठेवावा लागणार आहे. राग राग करणे आणि घाईने निर्णय घेणे महागात पडणार.
पुढील एक महिना अहंकार सोडून आपलं नातेसंबंध सांभाळण्यावर भर द्या. या काळात तुमचा राग, हट्टीपणा आणि अहंकार वाढणार आहे. जोडीदाकावर तुमची मतं लादू नका. नात्यात अनावश्यक दुरावा निर्माण होईल. कामाच्या ठिकाणी मतभेद होण्याचे संकेत आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)