/Surya Gochar 2026 : सूर्य गोचरमुळे 3 राशींमध्ये वाढणार ताण, मोठे आर्थिक नुकसान अन् वाढणार अडचण

Surya Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यदेवाने वृषभ राशीत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे तूळ, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांच्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. या लोकांना मोठं आर्थिक नुकसान आणि मानसिक ताण वाढणार आहे.
Surya Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचा राज सूर्यदेवाने एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश केला आहे. सूर्याचा या गोचरला संक्रांत असं म्हणतात. सूर्य हा दर महिन्यात गोचर करतो. म्हणजे सूर्य एका राशीत एक महिना असतो. मेष राशीतून सूर्य आता शुक्राच्या वृषभ राशीत विराजमान झाला आहे. त्यामुळ याला सूर्याचे वृषभ संक्रांत म्हणतात. सूर्य हा आत्मा, सन्मान, सरकारी नोकरी, वडील आणि आरोग्य यांचा कारक मानला जातो.
महत्त्वाचे म्हणजे सूर्याने फक्त रास बदल नाही, तर चंद्राच्या अधिपत्याखालील रोहिणी नक्षत्रातही प्रवेश केला आहे. या दुहेरी स्थानांतरणामुळे सर्व 12 राशींच्या लोकांच्या जीवनात उलथापालथ पाहिला मिळणार आहे. काही राशींसाठी हा काळ वरदान तर तीन राशींना मात्र महिनाभर संकटाशी दोनहात करावे लागणार आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी त्या तीन राशींच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार आहे, हे सांगितलं आहे.
तूळ रास
या व्यक्तींसाठी, सूर्याचे हे गोचर अचानक आयुष्यात वादळ आणणार आहे. अडथळे आणि लपलेल्या समस्यांमुळे तुम्ही अस्वस्थ असणार आहात. रोहिणी नक्षत्राच्या प्रभावामुळे, लपलेले शत्रू किंवा जुने वाद पुन्हा उफाळून येणार आहे. आर्थिक परिस्थितीबद्दल बोलायचं झालं तर बँक बॅलेन्स कमी होण्याचे संकेत आहे. कोणालाही मोठी रक्कम उधार देऊ नका. या महिन्यात शेअर बाजारातील किंवा कोणत्याही नवीन व्यवसायातील मोठी गुंतवणूक न करणेच हिताचे ठरणार आहे.
कुंभ रास
तुमच्यासाठी कौटुंबिक सुख आणि शांतीवर सूर्य ग्रहाचा नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. चंद्राच्या नक्षत्रा (रोहिणी) मुळे, तुम्हाला तीव्र भावनिकता आणि रागाचा अनुभव येणार आहे. आर्थिक गणित चुकणार आहे.
मीन रास
तुमच्यासाठी सूर्याचे गोचर शुभ असले तरी नक्षत्र गोचर नकारात्मक ठरणार आहे. काही बाबतीत अत्यंत नकारात्मक परिणाम तुम्हाला पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसायात धैर्य आणि शौर्याची कमतरता जाणवणार आहे. सहकाऱ्यांसोबतचे तणावपूर्ण संबंध कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणार आहे. कोणत्याही नवीन करारावर घाईघाईने स्वाक्षरी करु नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)