Surya Gochar 2025 : मंगळ राशीमध्ये सूर्य दाखवणार रौद्र रुप, 5 राशीच्या लोकांसाठी पुढचे 30 दिवस महत्त्वाचे, 'या' क्षेत्रांमध्ये करा आव्हानांचा सामना

वृश्चिक राशीत सूर्याचे भ्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी आरोग्याच्या समस्या निर्माण करू शकते. आर्थिक नुकसान किंवा उत्पन्नात अडथळा येण्याची शक्यता देखील आहे. धोकादायक निर्णय टाळा. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. प्रवास टाळा.
कर्क
हे सौर भ्रमण कर्क राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यांच्या आरोग्यावर आणि नातेसंबंधांवर विपरीत परिणाम होईल. नातेसंबंध धोक्यात येऊ शकतात. या काळात नवीन प्रकल्प सुरू करणे टाळा. भावनांवर आधारित कोणतेही निर्णय घेऊ नका.
सिंह
सूर्य हा सिंह राशीचा स्वामी ग्रह आहे आणि सूर्याचे हे भ्रमण सिंह राशीच्या लोकांसाठी शुभ नाही. वादविवाद वाढण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये आव्हाने उद्भवू शकतात. प्रवासाची शक्यता आहे, परंतु नुकसान होऊ शकते. फक्त कठोर परिश्रमच फळ देईल.
कन्या
सूर्याचे हे संक्रमण कन्या राशीच्या लोकांसाठी मानसिक ताण आणि आजार निर्माण करू शकते. तुम्ही चुकीचे निर्णय घेऊ शकता. तुमच्या प्रेम जीवनात समस्या येऊ शकतात. या काळात तुमच्या जिभेवर नियंत्रण ठेवणे चांगले. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता देखील आहे. विद्यार्थ्यांनी परिश्रमपूर्वक अभ्यास करावा.
धनु
पुढील 30 दिवसांत धनु राशीच्या लोकांना आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असेल. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला अपयशाचा सामना करावा लागू शकतो. तुमचा मित्राशी वाद होऊ शकतो किंवा नातेसंबंधात दुरावा येऊ शकतो. महत्त्वाची कामे काळजीपूर्वक हाताळा आणि निष्काळजीपणा टाळा.