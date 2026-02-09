English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाला पंचग्रही योग! 1 महिन्यात 'या' 4 राशींची मोठी कमाई!

Surya Grahan 2026:  2026 मधील पहिले सूर्यग्रहण 17 फेब्रुवारीला होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 9, 2026, 08:54 PM IST
Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाला पंचग्रही योग! 1 महिन्यात 'या' 4 राशींची मोठी कमाई!
सुर्य ग्रहण

Surya Grahan 2026: 2026 मधील पहिले सूर्यग्रहण 17 फेब्रुवारीला होणार आहे. हे दुपारी 3.26 ते संध्याकाळी 7.57 पर्यंत चालेल. भारतात हे दिसणार नाही, त्यामुळे येथे सूतक काळ लागू होणार नाही. हे ग्रहण कुंभ राशीत घडेल आणि त्यात विशेष ग्रहांची युती होईल. या घटनेमुळे ज्योतिषशास्त्रात मोठे महत्व आहे, कारण ते काही राशींना शुभ फळ देणारे ठरणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

पंचग्रही योगाची रचना

या सूर्यग्रहणाच्या वेळी कुंभ राशीत पंचग्रही योग तयार होईल. यात राहू, सूर्य, बुध, शुक्र आणि चंद्र हे पाच ग्रह एकत्र येतील. हा योग दुर्मीळ असतो आणि तो व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकतो. हा योग एक महिन्यापर्यंत प्रभावी राहील आणि काही राशींना आर्थिक व करिअरच्या क्षेत्रात लाभ मिळवून देईल. 

ज्योतिषीय महत्व

पंचग्रही योग सूर्यग्रहणासोबत असल्याने तो अतिशय शुभ मानला जातो. हा योग चार राशींना विशेष फायदे देतो, ज्यात आर्थिक वृद्धी, नोकरीत प्रगती आणि समृद्धी समाविष्ट आहे. हा प्रभाव ग्रहणानंतर एक महिना टिकेल. इतर राशींवर सामान्य प्रभाव पडेल, पण या चार राशींना मोठा लाभ होईल. 

मेष रास

मेष राशीवाल्यांसाठी हा योग करिअरमध्ये उन्नती आणेल. नोकरीत पदोन्नती, पगारवाढ किंवा बेरोजगारांना नवीन संधी मिळतील. व्यवसायात नफा वाढेल, खर्च कमी होईल आणि मनाला शांती मिळेल. हा काळ त्यांना आर्थिक स्थैर्य देत जीवन सुधारेल. 

मिथुन रास

मिथुन राशीवाल्यांना करिअरमध्ये वाढ आणि आर्थिक स्थिती सुधारेल. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत उघडतील. खेळ, फिटनेस किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे. त्यांना योजनांमध्ये यश मिळेल आणि जीवनात सकारात्मक बदल दिसतील. 

तूळ रास

तूळ राशीवाल्यांना अडकलेले पैसे परत मिळतील, दुप्पट फायद्यासह. नवीन नोकरी किंवा व्यवसाय, मालमत्ता खरेदी आणि समस्या दूर होतील. आरोग्य चांगले राहील. 

धनु रास

धनु राशीवाल्यांचा भाग्य मजबूत होईल, संपत्ती सहज मिळेल. कुटुंबात यश, नवीन उपक्रम आणि खर्च नियंत्रणात राहील. आरोग्य आणि आहार सुधारेल. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

