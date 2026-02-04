English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Marathi News
  भविष्य
  Surya Grahan 2026 : सूर्यग्रहणाला अर्घ्य करणे शुभ की अशुभ? शास्त्र काय सांगतं?

Surya Grahan 2026 : सूर्यग्रहणाला अर्घ्य करणे शुभ की अशुभ? शास्त्र काय सांगतं?

Surya Grahan 2026: 2026 च्या सूर्यग्रहणादरम्यान सूर्याला पाणी अर्पण करणे हे शास्त्रानुसार योग्य आहे की नाही. ग्रहणाच्या वेळी नेमकं कसं करावं? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 4, 2026, 10:09 PM IST
Surya Grahan 2026 : सूर्यग्रहणाला अर्घ्य करणे शुभ की अशुभ? शास्त्र काय सांगतं?

Surya Grahan 2026:  सूर्यग्रहणाचा फक्त उल्लेख केल्याने घरांमध्ये गर्दी होते. काही जण पडदे काढून टाकतात, तर काही जण पूजेचे विधी आगाऊ चर्चा करू लागतात. विशेषतः जेव्हा सूर्याला पाणी अर्पण करण्यासारख्या दैनंदिन धार्मिक विधीचा विचार केला जातो तेव्हा हा प्रश्न आणखी गहन होतो.2026 च्या सूर्यग्रहणामुळे असाच एक प्रश्न उपस्थित होतो: या काळात सूर्याला पाणी अर्पण करावे का? हा प्रश्न केवळ शास्त्रांपुरता मर्यादित नाही, तर दररोज सकाळी सूर्याला पाणी अर्पण करून दिवसाची सुरुवात करणाऱ्यांच्या मनातही हा प्रश्न येतो. ग्रहणांबाबत समाजात अनेक समजुती आहेत, काही वैज्ञानिक, काही धार्मिक आणि काही पारंपारिक. या सर्वांमध्ये, ज्योतिष आणि धार्मिक शास्त्रे याबद्दल काय म्हणतात हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भोपाळस्थित ज्योतिषी आणि वास्तु सल्लागार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा यांच्याकडून जाणून घेऊया.

सूर्यग्रहण म्हणजे काय आणि ते विशेष का मानले जाते?

सूर्यग्रहण तेव्हा होते जेव्हा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येतो, ज्यामुळे सूर्याचा प्रकाश अंशतः किंवा पूर्णपणे अडतो. खगोलशास्त्रीयदृष्ट्या, ही एक सामान्य नैसर्गिक घटना आहे, परंतु धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, हा सामान्य काळ मानला जात नाही. ग्रहण काळ हा शास्त्रांमध्ये "संवेदनशील काळ" म्हणून ओळखला जातो. असे मानले जाते की या काळात सूर्याची ऊर्जा तात्पुरती कमकुवत होते, ज्यामुळे वातावरणात नकारात्मक प्रभाव वाढतो. या कारणास्तव, सुतक काळापासून ग्रहण संपेपर्यंत अनेक क्रियाकलाप करण्यास मनाई आहे.

सुतक काळाचे महत्त्व

सूतक काळ ग्रहणापूर्वी सुरू होतो. या काळात पूजा, स्वयंपाक आणि खाणे टाळण्याची प्रथा आहे. असे मानले जाते की हा काळ आत्म-नियंत्रण आणि मानसिक शुद्धतेसाठी अनुकूल आहे.

सूर्याला दररोज अर्पण करण्याची परंपरा

भारतीय संस्कृतीत, सूर्याला दृश्य देवता मानले जाते. तांब्याच्या भांड्यातून दररोज सकाळी सूर्याला पाणी अर्पण करणे ही केवळ एक धार्मिक प्रथा नाही तर जीवनशैली देखील आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्याची नियमित पूजा केल्याने आत्मविश्वास वाढतो, आरोग्य सुधारते आणि कुंडलीत सूर्याचे स्थान बळकट होते. बरेच लोक याचा संबंध सुधारलेल्या दृष्टी, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक विचारसरणीशी देखील जोडतात. म्हणूनच, जेव्हा ग्रहण होते तेव्हा सर्वात मोठा प्रश्न असा होतो की: या दिवशी ही परंपरा पाळावी का?

जर तुम्हाला आरोग्य, नातेसंबंध, जीवन किंवा धर्म-ज्योतिषशास्त्राशी संबंधित काही वैयक्तिक चिंता असतील तर कृपया आम्हाला व्हाट्सअॅप करा आणि आम्ही तुमचे नाव गुप्त ठेवून माहिती देऊ.

सूर्यग्रहणाच्या वेळी प्रार्थना करणे योग्य आहे का?

पंडित आणि ज्योतिषांच्या मते, सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्याची प्रार्थना करणे अयोग्य मानले जाते. कारण स्पष्ट आहे: ग्रहणाच्या वेळी सूर्याकडे थेट पाहणे निषिद्ध आहे आणि प्रार्थना करताना सूर्याकडे पाहणे स्वाभाविक आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, ग्रहणाच्या वेळी राहू आणि केतूचा प्रभाव सक्रिय होतो, ज्यामुळे सूर्याची ऊर्जा अस्पष्ट होते. म्हणून, प्रार्थना केल्याने सकारात्मक परिणामांऐवजी प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात.

तर या काळात काय करावे?

ग्रहणाच्या वेळी तुम्ही मानसिकरित्या सूर्यमंत्रांचा जप करू शकता. "ओम सूर्याय नमः" सारखे मंत्र काळजीपूर्वक जप करणे सुरक्षित आणि स्वीकार्य मानले जाते. शिवाय, ग्रहण संपल्यानंतर स्नान करणे आणि सूर्याची प्रार्थना करणे शुभ आहे.

ग्रहणानंतर योग्य पद्धत कोणती?

सूर्यग्रहण संपताच, स्नान करून घर आणि पूजास्थळ शुद्ध करावे. यानंतर, सूर्याची प्रार्थना पुन्हा सुरू करता येते. जर ग्रहण दुपारपूर्वी संपले तर त्याच दिवशी प्रार्थना करणे शुभ मानले जाते. ग्रहणानंतर सूर्याची ऊर्जा पुन्हा पूर्णपणे सक्रिय होते, म्हणून त्या वेळी प्रार्थना करणे विशेषतः फलदायी असते असे मानले जाते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

