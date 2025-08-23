English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Astrology : 100 वर्षांनी पितृपक्षात सूर्य आणि चंद्रग्रहण; 'या' राशींच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली, यशासोबत आर्थिक प्रगती

Pitru Paksha 2025: वैदिक पंचांगानुसार यावर्षी पितृपक्षात सूर्य आणि चंद्रग्रहण असणार आहे. धार्मिक शास्त्रात ग्रहण अशुभ मानले जातं. पण हे दोन ग्रहण काही राशींसाठी शुभ ठरणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 23, 2025, 09:22 AM IST
Astrology : 100 वर्षांनी पितृपक्षात सूर्य आणि चंद्रग्रहण; 'या' राशींच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली, यशासोबत आर्थिक प्रगती

Pitru Paksha 2025 :  सध्या सगळीकडे गणेशोत्सवाचा उत्साह आहे. 27 ऑगस्टला गणरायाचे आगमन होणार आणि त्यानंतर 6 सप्टेंबरला बाप्पाला निरोप दिला जाणार. त्यानंतर 7 सप्टेंबरपासून पितृपक्षाला सुरुवात होते. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार पितृपक्ष पंधरवडा हा श्राद्ध, पिंडदान आणि तर्पण यासाठी महत्त्वाचा असतो. धार्मिक शास्त्रानुसार पितृपक्ष हा पूर्वजांना समर्पित असतो. यंदाचा पितृपक्ष धार्मिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा आहे. पितृपक्षाची सुरुवात चंद्रग्रहण आणि समाप्त सूर्यग्रहणाने होणार आहे. हे चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण यावर्षातील शेवटच ग्रहण असणार आहे. वैदिक पंचांगानुसार 7 सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण आणि 21 सप्टेंबर रोजी सूर्यग्रहण असणार आहे. अशा परिस्थितीत, या ग्रहणांमुळे काही राशींसाठी चांगले दिवस सुरू होणार आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. हे ग्रहण या लोकांना अचानक धन आणि सौभाग्य देणारा ठरणार आहे. (Surya grahan and chandra grahan It will be lucky for people of these zodiac signs at Pitru Paksha September 2025 )

चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण कोणासाठी शुभ?

मकर रास 

चंद्र आणि सूर्यग्रहण तुमच्यासाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. या काळात तुम्हाला वेळोवेळी अचानक आर्थिक लाभ मिळणार आहे. दुसरीकडे, नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. व्यवसायात नवीन कल्पना अंमलात आणण्यासाठी हा एक उत्तम काळ राहणार आहे. तुम्हाला बौद्धिक कार्यात यश मिळणार असून, या काळात तुम्ही वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करणार आहात. या काळात तुम्हाला मानसिक ताणतणावापासून आराम मिळणार आहे. 

मिथुन रास 

चंद्र आणि सूर्यग्रहण सुरू झाल्यामुळे, मिथुन राशीच्या लोकांसाठी चांगले दिवस सुरू होणार आहेत. तसंच, व्यावसायिक करार आणि वाटाघाटींमध्ये तुम्हाला यश मिळणार आहे. आर्थिक परिस्थिती मजबूत असणार आहे. नवीन गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. यावेळी, तुम्हाला अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. त्याच वेळी, या काळात बेरोजगार लोकांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. त्याच वेळी, नोकरी करणाऱ्या लोकांना यावेळी पदोन्नती मिळेल. यासोबतच, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होणार आहे. 

वृषभ रास 

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी सूर्य आणि चंद्रग्रहणाची निर्मिती फायदेशीर ठरणार आहे. यावेळी तुम्हाला काम आणि व्यवसायात चांगले यश मिळणार आहे. तसंच, गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. यावेळी तुम्हाला अचानक आर्थिक लाभ मिळणार आहे. यासोबतच, कोणत्याही जुन्या गुंतवणुकीतून किंवा रिअल इस्टेटमधून नफा मिळणार आहे. हा काळ उच्च शिक्षण, आध्यात्मिक विकास आणि लांब प्रवासासाठी अनुकूल असणार आहे. तुम्हाला परदेशी संपर्क किंवा प्रवासातून लाभ मिळणार आहे. यावेळी, तुमच्या नियोजित योजना यशस्वी होणार आहात. तसंच, तुम्ही पैसे वाचवण्यात यशस्वी होणार आहात. 

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Surya Grahan 2025Chandra Grahan 2025Pitru Paksha 2025Shradh dates 2025Lunar Eclipse September 2025

इतर बातम्या

ऐन गणेशोत्सवात कोकणवासियांना मोठा दिलासा! मुंबई-मडगाव वंदे...

महाराष्ट्र बातम्या