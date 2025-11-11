Surya Grahan : 21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण कधी? पृथ्वीवर होईल 6 मिनिटांसाठी अंधार

Surya Grahan Date : वैज्ञानिकदृष्ट्या ग्रहणाला अतिशय महत्त्व आहे. त्यासोबत ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहण हे अशुभ मानले जाते. वर्षात दोन सूर्यग्रहण आणि दोन चंद्रग्रहण असतं. 21 व्या शतकातील सर्वात मोठं सूर्यग्रहण लवकरच होणार आहे. असं सांगतलं जातंय की, सूर्यग्रहणाच्या दिवशी 6.23 मिनिटं पृथ्वीवर अंधार पडणार आहे. हे पूर्ण सूर्यग्रहण असून सूर्य पूर्णपणे चंद्राने झाकला जाणार आहे. यापूर्वी सर्वात मोठं सूर्यग्रहण 22 जुलै 2029 रोजी होतं. आता दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण कधी असणार आहे, जाणून घ्या.
21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणार आहे. या दिवशी उत्तर भारतीयांचा हरियाली अमावस्या आणि श्रावण सोमवार असणार आहे. वृत्तानुसार, या ग्रहणादरम्यान दिवसभर 6 मिनिटे 23 सेकंद अंधार होणार आहे. आता असे दृश्य पुन्हा एकदा दिसणार आहे. 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणारे सूर्यग्रहण कुठे दिसणार जाणून घ्या.
21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण दक्षिण स्पेन, मोरोक्को, लिबिया, इजिप्त, सुदान, सौदी अरेबिया, अल्जेरिया, ट्युनिशिया, येमेन आणि सोमालिया येथे दिसेल. इजिप्तमधील लक्सर येथे सर्वात मोठे सूर्यग्रहण दिसणार आहे. जे 6 मिनिटे आणि 23 सेकंद असणार आहे. याचा अर्थ असा की येथील लोक जास्त काळासाठी पूर्ण सूर्यग्रहण अनुभवू शकणार आहे.
2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणारे हे सूर्यग्रहण भारतात फक्त अंशतः दिसणार आहे. इथे सूर्याचा फक्त 10% ते 30% भागच दिसणार आहे. पण, पूर्ण ग्रहण भारतात कुठेही दिसणार नाही आहेत.
धार्मिक दृष्टिकोनातून, सूर्यग्रहण अशुभ मानले जाते. म्हणून, या काळात शुभ कार्ये करण्यास मनाई असते. ग्रहण काळात देवाची पूजा केली जात आणि ग्रहण काळात मंदिर बंद असतात. या काळात कोणीही शांतपणे देवाचे नाव आणि मंत्रांचा जप केला जातो.