English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Surya Grahan : 21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण कधी? पृथ्वीवर होईल 6 मिनिटांसाठी अंधार

Surya Grahan Date: ज्योतिषशास्त्र असो किंवा वैज्ञानिकदृष्ट्या सूर्यग्रहण असो किंवा चंद्रग्रहणाला अतिशय महत्त्व आहे. 21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण लवकरच असणार आहे. या सूर्यग्रहणामुळे पृथ्वीवर 6 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ अंधार होणार आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Nov 11, 2025, 02:07 PM IST
Surya Grahan : 21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण कधी? पृथ्वीवर होईल 6 मिनिटांसाठी अंधार

Surya Grahan Date : वैज्ञानिकदृष्ट्या ग्रहणाला अतिशय महत्त्व आहे. त्यासोबत ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहण हे अशुभ मानले जाते. वर्षात दोन सूर्यग्रहण आणि दोन चंद्रग्रहण असतं. 21 व्या शतकातील सर्वात मोठं सूर्यग्रहण लवकरच होणार आहे. असं सांगतलं जातंय की, सूर्यग्रहणाच्या दिवशी 6.23 मिनिटं पृथ्वीवर अंधार पडणार आहे. हे पूर्ण सूर्यग्रहण असून सूर्य पूर्णपणे चंद्राने झाकला जाणार आहे. यापूर्वी सर्वात मोठं सूर्यग्रहण 22 जुलै 2029 रोजी होतं. आता दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण कधी असणार आहे, जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यग्रहण कधी होणार आहे?

21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणार आहे. या दिवशी उत्तर भारतीयांचा हरियाली अमावस्या आणि श्रावण सोमवार असणार आहे. वृत्तानुसार, या ग्रहणादरम्यान दिवसभर 6 मिनिटे 23 सेकंद अंधार होणार आहे. आता असे दृश्य पुन्हा एकदा दिसणार आहे. 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणारे सूर्यग्रहण कुठे दिसणार जाणून घ्या. 

2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणारे सूर्यग्रहण कुठे दिसेल?

21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण दक्षिण स्पेन, मोरोक्को, लिबिया, इजिप्त, सुदान, सौदी अरेबिया, अल्जेरिया, ट्युनिशिया, येमेन आणि सोमालिया येथे दिसेल. इजिप्तमधील लक्सर येथे सर्वात मोठे सूर्यग्रहण दिसणार आहे. जे 6 मिनिटे आणि 23 सेकंद असणार आहे. याचा अर्थ असा की येथील लोक जास्त काळासाठी पूर्ण सूर्यग्रहण अनुभवू शकणार आहे. 

2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणारे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार आहे का?

2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणारे हे सूर्यग्रहण भारतात फक्त अंशतः दिसणार आहे. इथे सूर्याचा फक्त 10% ते 30% भागच दिसणार आहे. पण, पूर्ण ग्रहण भारतात कुठेही दिसणार नाही आहेत. 

सूर्यग्रहण शुभ की अशुभ?

धार्मिक दृष्टिकोनातून, सूर्यग्रहण अशुभ मानले जाते. म्हणून, या काळात शुभ कार्ये करण्यास मनाई असते. ग्रहण काळात देवाची पूजा केली जात आणि ग्रहण काळात मंदिर बंद असतात. या काळात कोणीही शांतपणे देवाचे नाव आणि मंत्रांचा जप केला जातो. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
maha Surya grahanMaha Surya Grahan DateSurya Grahan 2025 Datesolar eclipse 2026surya grahan 2027

इतर बातम्या

ठाकरेंचा शिंदेंना चेकमेट? हा नेता शिंदेंची साथ सोडून ठाकरें...

महाराष्ट्र बातम्या