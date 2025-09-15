English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Surya Grahan 2025 : सूर्यग्रहणाचा भारतासाठी धोका?, 'या' राशींसाठी घातक, तर 'या' लोकांना...

Surya Grahan 2025 : ज्योतिषशास्त्रात सूर्यग्रहण अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. या वर्षातील दुसरं आणि शेवटचं सूर्यग्रहण रविवारी 21 सप्टेंबरला असणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 15, 2025, 03:12 PM IST
Surya Grahan 2025 : सूर्यग्रहणाचा भारतासाठी धोका?, 'या' राशींसाठी घातक, तर 'या' लोकांना...

Surya Grahan 2025 : धार्मिक शास्त्रात या वर्षातील शेवटचे आणि दुसरं सूर्यग्रहण रविवारी सर्वपित्री अमावस्या येत्या रविवारी 21 सप्टेंबरला असणार आहे. हे सूर्यग्रहण आंशिक असून ते रात्री 11 वाजता सुर होणार असून 22 सप्टेंबरला पहाटे 3.24 पर्यंत असणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. तर हे सूर्यग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका, पॅसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागरात दिसणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही म्हणून सूतक काल वैध राहणार नाही, असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी सांगितलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

'या' राशींसाठी घातक, तर 'या' लोकांसाठी शुभ!

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये जातो तेव्हा सूर्यप्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचू शकत नाही, तेव्हा सूर्यग्रहण होते. जेव्हा चंद्र, पृथ्वी आणि सूर्य एका रेषेत थेट नसतात. यामुळे, चंद्र सूर्याचा फक्त एक भाग झाकू शकतो, तर इतर सूर्यग्रहणांमध्ये, स्थानामुळे आंशिक सूर्यग्रहण देखील दिसते. चंद्र पृथ्वीपासून दूर असताना कंकणाकृती सूर्यग्रहण होते. नंतर तो सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकत नाही, ज्यामुळे आपल्याला सूर्यग्रहणादरम्यान आकाशात 'अग्नीचे वलय' दिसते.

ग्रहणाच्या वेळी काय करावे आणि काय करू नये?

ग्रहणाच्या सुतक काळात पूजा थांबवावी.
ग्रहणाच्या काळात घरातील पूजास्थळ पडद्यांनी झाकून ठेवा.
ग्रहणाच्या वेळी चुकूनही देव-देवतांची पूजा करू नये.
ग्रहणाच्या वेळी खाऊ किंवा पिऊ नये.
अन्नपदार्थांमध्ये तुळशीची पाने घालावीत
ग्रहण संपल्यानंतर, घर आणि पूजास्थळ गंगाजल शिंपडून शुद्ध करावे.
ग्रहण काळात गर्भवती महिलांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, त्यांनी घरापासून दूर राहावे
ग्रहण पाहण्यासाठी बाहेर जाऊ नये.
ग्रहण काळात स्वयंपाक करणे, खाणे, झोपणे, केस कापणे, तेल लावणे,
शिवणकाम, भरतकाम किंवा चाकू वापरू नये.
सूर्यग्रहणानंतर हरभरा, गहू, गूळ, डाळी, केळी, पेढा, बेसनाचे लाडू, लाल कपडे, दूध आणि तांदूळ दान केल्याने जीवनात प्रगती आणि समृद्धी येते.

FAQ

1. सूर्यग्रहण 2025 कधी आणि कसे होणार आहे?
2025 मधील शेवटचे आणि दुसरे सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर 2025 (रविवार) रोजी सर्वपित्री अमावस्येला होईल. हे आंशिक सूर्यग्रहण रात्री 11:00 वाजता सुरू होईल आणि 22 सप्टेंबर 2025 रोजी पहाटे 3:24 पर्यंत चालेल. भारतात हे दिसणार नाही, त्यामुळे सूतक काल लागू होणार नाही.

2. सूर्यग्रहण कोणत्या ठिकाणी दिसेल?
हे सूर्यग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका, पॅसिफिक महासागर आणि अटलांटिक महासागरात दिसेल. भारतात दृश्य नसल्याने याचा धार्मिक प्रभाव कमी आहे.

3. सूर्यग्रहण म्हणजे काय?
ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो, तेव्हा सूर्याचा प्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचत नाही, याला सूर्यग्रहण म्हणतात. जर चंद्र, पृथ्वी आणि सूर्य एका रेषेत पूर्णपणे नसतील, तर आंशिक सूर्यग्रहण होते, ज्यामध्ये चंद्र सूर्याचा फक्त काही भाग झाकतो.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Surya Grahan 2025rashifalPrediction 2025Solar Eclipse 2025Surya Grahan 2025

इतर बातम्या

दूरवरच्या विमानप्रवासादरम्यान वैमानिकाला झोप आली तर...? ते...

Lifestyle