Surya Grahan 2025 : सूर्यग्रहणाचा भारतासाठी धोका?, 'या' राशींसाठी घातक, तर 'या' लोकांना...

Surya Grahan 2025 : धार्मिक शास्त्रात या वर्षातील शेवटचे आणि दुसरं सूर्यग्रहण रविवारी सर्वपित्री अमावस्या येत्या रविवारी 21 सप्टेंबरला असणार आहे. हे सूर्यग्रहण आंशिक असून ते रात्री 11 वाजता सुर होणार असून 22 सप्टेंबरला पहाटे 3.24 पर्यंत असणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. तर हे सूर्यग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका, पॅसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागरात दिसणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही म्हणून सूतक काल वैध राहणार नाही, असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी सांगितलंय.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये जातो तेव्हा सूर्यप्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचू शकत नाही, तेव्हा सूर्यग्रहण होते. जेव्हा चंद्र, पृथ्वी आणि सूर्य एका रेषेत थेट नसतात. यामुळे, चंद्र सूर्याचा फक्त एक भाग झाकू शकतो, तर इतर सूर्यग्रहणांमध्ये, स्थानामुळे आंशिक सूर्यग्रहण देखील दिसते. चंद्र पृथ्वीपासून दूर असताना कंकणाकृती सूर्यग्रहण होते. नंतर तो सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकत नाही, ज्यामुळे आपल्याला सूर्यग्रहणादरम्यान आकाशात 'अग्नीचे वलय' दिसते.
ग्रहणाच्या सुतक काळात पूजा थांबवावी.
ग्रहणाच्या काळात घरातील पूजास्थळ पडद्यांनी झाकून ठेवा.
ग्रहणाच्या वेळी चुकूनही देव-देवतांची पूजा करू नये.
ग्रहणाच्या वेळी खाऊ किंवा पिऊ नये.
अन्नपदार्थांमध्ये तुळशीची पाने घालावीत
ग्रहण संपल्यानंतर, घर आणि पूजास्थळ गंगाजल शिंपडून शुद्ध करावे.
ग्रहण काळात गर्भवती महिलांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, त्यांनी घरापासून दूर राहावे
ग्रहण पाहण्यासाठी बाहेर जाऊ नये.
ग्रहण काळात स्वयंपाक करणे, खाणे, झोपणे, केस कापणे, तेल लावणे,
शिवणकाम, भरतकाम किंवा चाकू वापरू नये.
सूर्यग्रहणानंतर हरभरा, गहू, गूळ, डाळी, केळी, पेढा, बेसनाचे लाडू, लाल कपडे, दूध आणि तांदूळ दान केल्याने जीवनात प्रगती आणि समृद्धी येते.
(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)