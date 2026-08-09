/Surya Grahan : 12 ऑगस्टपासून 5 राशींसाठी संकटाचा काळ, या गोष्टी चुकूनही करू नका; पैसा जपून वापरा अन्यथा...

सूर्यग्रहण ही खगोलशास्त्रीय घटना आहे, पण वैदिक ज्योतिषशास्त्रात तिला अतिशय महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रात सूर्यग्रहण हे अशुभ मानलं जातं. या वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण हे 12 ऑगस्ट बुधवारी आषाढ अमावस्येला असणार आहे. सूर्यग्रहण हे वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चार राशीच्या लोकांसाठी वाईट काळ घेऊन येणार आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे की, हे सूर्यग्रहण कर्क राशीत आणि आश्लेषा नक्षत्रात लागणार आहे. त्यामुळे चार राशीच्या लोकांसाठी हे सूर्यग्रहण अडचणी घेऊन आलं आहे.
सिंह रास
हे सूर्यग्रहण या राशीच्या लोकांच्या आर्थिकदृष्ट्या घातक असणार आहे. तुम्हाला नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमचं बजेट गडबडणार आहे. एवढंच नाही तर तुमचा अनपेक्षित खर्च वाढणार आहे. व्यवसाय असो किंवा नोकरदार यांनी कामात खबरदारी घ्यावी. जोडीदारासोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे. रागावर नियंत्रण ठेवा. आरोग्याची समस्या जाणवणार आहे.
धनु रास
तुम्हाला अनपेक्षित संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. तुमच्या कामात व्यत्यय होणार आहे. कोणतीही मोठी गुंतवणूक करु नका. मौल्यवान वस्तूं जपून ठेवा. वाहन चालवताना साधगिरी बाळगा.
कुंभ रास
कामाच्या ठिकाणी असलेले छुपे शत्रू तुमच्या कामात अडचणी निर्माण करतील. सहकाऱ्यांशी संघर्ष करु नका. व्यावसायिकांनी मोठा निर्णय टाळा. पोट किंवा रक्ताशी संबंधित आरोग्याची समस्या होणार आहे. प्रवास काळजी घ्या. या काळात तणाव जाणवणार आहे.
मेष रास
या लोकांनी कोणताही निर्णय घाईने घेऊ नये. ऑफिसमध्ये पूर्णपणे लक्षपूर्वक काम करा. कोणत्याही वाद विवादात अडकू नका. खर्चावर नियंत्रण ठेवा अन्यथा मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागेल. गोष्टी हाताळताना विचारपूर्वक गोष्टी पुढे न्या.
मकर रास
या लोकांसाठी सूर्यग्रहण अतिशय कठीण ठरणार आहे. आरोग्य असो किंवा करिअर या दोन्हीवर परिणाम करणार आहे. कामात लक्ष केंद्रित करा आणि घाई करु नका. आर्थिक व्यवहाराचे मोठे निर्णय टाळा. कुटुंबातील गोष्टींकडे लक्ष द्या अन्यथा समस्या निर्माण होईल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)