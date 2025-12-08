English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aries Yearly 2026 Tarot Horoscope : मेष राशीच्या लोकांसाठी करिअरमध्ये मोठा बदलाव! आर्थिक, प्रेम जीवन अन् आरोग्य, कसे असेल नवीन वर्ष?

Aries Yearly 2026 Tarot Horoscope : लवकरच नवीन वर्ष 2026 येणार आहेत. येणारं वर्ष आपल्यासाठी कसे असेल हे जाणून घेण्याची उत्सुकता प्रत्येकाला असते. आज आपण मेष राशीच्या लोकांसाठी येणारं वर्ष कसं असेल पाहूयात.  

नेहा चौधरी | Updated: Dec 8, 2025, 11:09 AM IST
Aries Yearly 2026 Tarot Horoscope 2026 in Marathi : येणारं वर्ष 2026 हे मेष राशीसाठी उंचीवर नेणारं ठरणार आहे. टॅरो कार्ड गणनेनुसार तुमची व्यावसायिक वाढ पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली आहे. तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील संतुलन राखण्यात यशस्वी होणार आहात. या वर्षी तुम्ही सर्व आव्हानांवर मात करणार आहात. तुमचे कौटुंबिक जीवनही या वर्षी आनंदी दिसणार आहे. पण, वर्षाच्या मध्यात तुम्हाला काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्याच वेळी, तुम्हाला तुमच्या नोकरीत प्रगतीसाठी चांगल्या संधी मिळणार आहेत.

मेष राशीसाठी 2026 मध्ये कसे असेल करिअर आणि आर्थिक परिस्थिती?

करिअरबद्दल बोलायचं असेल तर जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून नोकरी बदलण्याचा विचार असाल तर येणारं वर्ष तुमच्यासाठी शुभ ठरणार आहे. कारण तुम्हाला 2026 मध्ये नोकरी बदलण्यासाठी चांगल्या संधी मिळणार आहेत. जर स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर वर्ष तुमच्यासाठी चांगल ठरणार आहे. या वर्षी तुम्ही अनेक सहलीचा प्लॅन करणार आहात. जे तुमच्या व्यवसायासाठी चांगलं सिद्ध होणार आहे. तुम्ही आंतरराष्ट्रीय सहलीचाही विचार करणार आहात. टॅरो कार्ड दर्शवितात की या राशीच्या लोकांना सेवा उद्योग, गुंतवणूक आणि अन्न आणि पेय उद्योगात गुंतलेल्यांना नफा मिळविण्याची चांगली संधी प्राप्त होणार आहे. 2026 हे वर्ष  या लोकांच्या करिअरच्या संधींमध्ये एक ताजेतवाने बदल घेऊन येणार आहे. 

प्रेम जीवन कसं असणार आहे?

जर तुम्ही लग्न करण्याचा विचार करत असाल, तर या वर्षी तुम्हाला लग्नाचे प्रस्ताव येणार आहे. तुम्हाला परिपूर्ण जोडीदार मिळणार असल्याचे संकेत आहेत. तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत खूप रोमँटिक आणि प्रेमळ वाटणार आहे. तुम्ही भावनिकदृष्ट्या मजबूत वाटणार आहे. तुमच्या नात्यावर काम करण्याची आणि ते खूप चांगले करण्याची संधी तुम्हाला नवीन वर्षात मिळणार आहे. 

आरोग्यासाठी 2026 कसं राहणार आहे?

नवीन वर्षात तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबद्दल जागरूक राहण्याची आवश्यकता असणार आहे. निष्काळजी राहून चालणार नाही. तुम्हाला डोळ्यांचे किंवा कानाचे संक्रमण होण्याचे संकेत आहेत. अशा परिस्थितीत, घरी स्वतःचे औषधोपचार टाळा; त्याऐवजी, डॉक्टरांचा योग्य सल्ला घेणे हिताचे ठरणार आहे. जर तुम्हाला बाहेर खाणे आवडतं असले तर नवीन वर्षात बाहेर खाणे टाळा. फक्त घरी शिजवलेले अन्न खाणे आरोग्यासाठी चांगले ठरणार आहे, कारण यामुळे तुमची अस्वस्थता वाढणार आहे.

कसं असेल 2026 हे वर्ष तुमच्यासाठी?

2026 जानेवारी ते मार्च या काळात नवीन भूमिका आणि जबाबदाऱ्या तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्ही तुमची दूरदृष्टी आणि बुद्धिमत्ता वापरून वेगाने पुढे तुम्ही वाटचाल करणार आहात. मे आणि जुलै दरम्यान, तुमच्या कारकिर्दीत बदल अनुभवायला मिळणार आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे महिने तुमच्या संयमाची परीक्षा घेणारा असणार आहे.  अहंकाराला तुम्हाला ताब्या मिळवू देऊ नका. स्थिर राहण्याचा पूर्ण प्रयत्न करा. वर्षाच्या शेवटी, तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीत यश मिळणार आहे. ज्यामध्ये पदोन्नतीचाही समावेश असणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

