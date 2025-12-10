English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Taurus Yearly 2026 Tarot Horoscope : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी 2026 ची सुरुवात भावनिक राहणार आहे, असं टॅरोकार्डचे संकेत आहेत. कुटुंबात जवळीक वाढणार असून आर्थिकदृष्ट्या हे वर्ष समृद्धी आणि स्थिरता घेऊन येणार आहे. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधीही तुमच्यासाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 10, 2025, 10:57 AM IST
Taurus Yearly 2026 Tarot Horoscope : 2026 हे वर्ष वृषभ राशीच्या लोकांसाठी खूप चांगलं, पण त्यांनी आर्थिक बाबतीत...; आर्थिक, प्रेम जीवन अन् आरोग्य कसं?

Taurus Yearly 2026 Tarot Horoscope 2026 in Marathi : टॅरोकार्डनुसार वृषभ राशीच्या लोकांसाठी 2026 ची सुरुवात जरी भावनिक होणार असली तरी करिअर, आर्थिक स्थिती, नाती आणि आरोग्यासाठी कसा राहणार हे ते पाहूयात. टॅरो कार्डचे संकेतनुसार तुमच्या आयुष्यात आनंदी बदल होणार आहे. कुटुंबात जवळीक वाढणार आहे. तुम्ही स्वतःला थोडे शांत आणि अधिक समाधानी वाटणार आहे. 

2026 ची सुरुवात तुमच्यासाठी खूप चांगली होणार आहे. बऱ्याच काळापासून न सुटलेले कौटुंबिक प्रश्न मार्गी लागणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला स्थिर आणि सुरक्षित जाणवणार आहे. तुम्हाला एक नवीन आत्मविश्वास, तुमच्या निर्णयांवर विश्वास आणि दृढनिश्चय अनुभवायला मिळणार आहे. विवाहित लोक त्यांच्या आयुष्यात एक नवीन सुरुवात अनुभवतील. या वर्षी, तुमची भावनिक परिपक्वता आणि सुसंवाद सुधारणार असून तुमच्या आत एक आंतरिक इच्छा जागृत होताना तुम्हाला जाणवणार आहे.

करिअर आणि आर्थिक परिस्थितीबद्दल वृषभ राशीसाठी 2026 मध्ये कसे असेल?

2026 हे आर्थिक बाबींमध्ये समृद्धी आणि स्थिरता घेऊन घेणार आहे. या वर्षाची सुरुवात तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणार आहे. तुम्ही स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि स्थिर अनुभव घेणार आहात. तुमच्या उत्पन्नात बदल पाहिला मिळणार आहे. हे वर्ष तुमच्यासाठी भाग्यवान ठरणार आहे. पगार वाढ असो, उत्पन्नाचा नवीन स्रोत असो किंवा तुमचा व्यवसाय वाढवण्याची संधी असो, तुम्हाला अनेक चांगल्या संधी नवीन वर्षात मिळणार आहे. यावर्षी तुम्हाला मालमत्ता आणि वाहनाचा फायदा होणार आहे. कर्ज आणि आर्थिक बाबी हाताळताना मात्र सावधगिरी बाळगा. या वर्षी तुम्ही अशा लोकांना भेटणार आहात जे तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती करण्यास खूप मदत होणार आहे. 

प्रेम जीवन कसं असणार आहे?

2026 हे वर्ष तुमच्यासाठी कौटुंबिक बाबींमध्ये चांगले ठरणार आहे. पण वर्षाच्या मध्यात, तुमचे तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांशी काही मुद्द्यांवरून छोटे वाद होण्याचे संकेत आहेत. या काळात तुम्ही खूप भावनिक राहणार आहात. या काळात तुम्हाला थोडे समजूतदार राहण्याची हिताचे ठरणार आहे.

आरोग्यासाठी 2026 कसं राहणार आहे?

2026 हे वर्ष आरोग्याच्या बाबतीत तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. तुम्ही स्वतःला आतून मजबूत बनवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. स्वतःला स्थिर ठेवा आणि चांगला आहार घेणं उत्तम राहणार आहे. तुमच्या आरोग्याबाबत निष्काळजी राहू नका, असे करणे तुमच्यासाठी महाग पडू शकतं. 

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

