Baba Vanga Prediction: 2026 मध्ये 'या' 5 राशी होणार कोट्याधीश; बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीनुसार बँक बॅलेन्स होणार फुल्ल

Baba Vanga Prediction: नवीन वर्षाला अवघ्ये दोन महिने उरले आहेत. अशात 2026 हे वर्ष कोणत्या राशींसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे, याची भविष्यवाणी बाबा वेंगाने केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 21, 2025, 07:44 AM IST
Baba Vanga Prediction : बघता बघता 2025 हे वर्ष सरायला अवघ्ये दोन महिने बाकी आहे. हे वर्ष कोणासाठी आनंदाचं तर कोणासाठी अनेक संकटाने भरलेलं होतं. अशातच आता येणारं वर्ष हे 2026 कोणत्या राशीसाठी वरदान ठरणार आहे, याबद्दल प्रसिद्ध भविष्यकर्ता बाबा वेंगानी भाकीत केलंय. बाबा वेंगा यांचे 2025 मधील अनेक भाकीत खरी ठरली आहेत. त्यामुळे 2026 वर्ष हे कसं असेल याबद्दल बाबा वेंगाने भविष्यवाणी केली आहे. बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी जगभरात प्रसिद्ध आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात त्या 5 भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत ते... (These 5 zodiac signs will become millionaires in 2026 According to Baba Vanga prediction the bank balance will be full)

वृषभ (Taurus)

बाबा वेंगाच्या भाकितानुसार, येणारं नवीन वर्ष 2026 या राशीच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांना अनपेक्षित यश मिळणार असून यांचं बँक बलेन्स वाढणार आहेत. यांच्यावर आर्थिक लाभाच्या शुभ संकेत मिळणार आहे.

सिंह (Leo)

बाबा वेंगाच्या भाकितानुसार, या लोकांसाठी येणारं 2026 हे वर्ष आनंदाचं असणार आहे. त्यासोबत तुमच्या आयुष्यातील समस्या दूर होणार आहे. आर्थिक प्रगतीचे शुभ संधी मिळणार आहे.  राजकारण आणि प्रशासनात तुमचं उत्तम आणि आदरणीय स्थान तुम्हाला मिळणार आहे.

कन्या (Virgo)

बाबा वेंगाच्या भाकितानुसार, 2026 हे वर्ष या राशीच्या लोकांसाठी वरदान ठरणार आहे. नवीन करिअरच्या संधीसोबत व्यवसायात लक्षणीय नफा मिळणार आहे. तुम्हाला पैसाच पैसा मिळणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio)

बाबा वेंगाच्या भाकितानुसार, या राशीच्या लोकांसाठी पैसाच पैसा मिळणार आहे. त्यासोबत पदोन्नतीचे शुभ संकेतदेखील असणार आहे. या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. तर व्यावसायिकांना देखील 2026 वर्ष खूप जास्त फायेदशीर ठरणार आहे. 

FAQ

प्रश्न १: बाबा वेंगाने २०२६ साठी कोणत्या राशींसाठी शुभ भविष्यवाणी केली आहे?
उत्तर: बाबा वेंगाच्या व्हायरल भाकितानुसार, २०२६ हे वर्ष वृषभ (Taurus), सिंह (Leo), कन्या (Virgo) आणि वृश्चिक (Scorpio) या चार राशींसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. या राशींना आर्थिक, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक यश मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न २: वृषभ राशीसाठी २०२६ मध्ये काय शुभ आहे?
उत्तर: वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हे वर्ष अत्यंत शुभ राहील. अनपेक्षित यश आणि संपत्ती मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल आणि बँक बॅलन्समध्ये मोठी वाढ होईल.

प्रश्न ३: सिंह राशीसाठी २०२६ ची भविष्यवाणी काय आहे?
उत्तर: सिंह राशीच्या लोकांसाठी शनिची ढैय्या कमी होईल, ज्यामुळे समस्यांपासून मुक्तता मिळेल. आर्थिक प्रगती होईल. राजकारण आणि प्रशासनात सक्रिय असलेल्यांना स्थान आणि प्रभाव वाढेल.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपायकरण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

