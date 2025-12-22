तब्बल 100 वर्षांनी 'संसप्तक योगा'ची स्थिती, ग्रहांची बदलती दिशा 'या' 4 राशींसाठी ठरणार 'सुवर्णकाळ'

Jyotishastra: ज्योतिषशास्त्रात, ग्रहांच्या बदलाचा विविध राशींच्या लोकांवर मोठे परिणाम होतात या बदलांचा जीवनाच्या विविध पैलूंवर खोलवर परिणाम होतो. या संदर्भात, आनंद, सौंदर्य आणि समृद्धी असे परिणाम होतात. यंदा यासगळ्यां शुभ संकेतांचा कर्ता शुक्र ग्रहाने आपले स्थान बदलले आहे, ज्यामुळे एक दुर्मिळ योगायोग निर्माण झाले आहेत. या दुर्मिळ योगांपैकी एक म्हणजे संसप्तक योग. चला जाणून घेऊया की या ग्रहांचा बदल कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर ठरू शकतो आणि कसा?
Samsaptak Yog 2025: ज्योतिषशास्त्रात, विशेष ग्रह युती आणि संक्रमण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या संदर्भात, एक दुर्मिळ ज्योतिषीय युती पुन्हा एकदा तयार होत आहे. जवळजवळ 100 वर्षांनंतर, समसप्तक योग तयार झाला आहे, जो अनेक राशींच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकतो. आनंद, समृद्धी, प्रेम, सौंदर्य आणि विलासाचा ग्रह असलेल्या शुक्रने 20 डिसेंबर रोजी सकाळी 7:45 वाजता धनु राशीत प्रवेश केला. या परिस्थितीत, शुक्र 13 जानेवारी 2026 पर्यंत धनु राशीत राहील, त्यानंतर तो मकर राशीत जाईल.
आतापर्यंत, शुक्र ग्रह मंगळाच्या वृश्चिक राशीत भ्रमण करत होता , जिथे त्याचा प्रभाव तुलनेने कमी होता. तथापि, धनु राशीत संक्रमण झाल्यामुळे, शुक्राचा प्रभाव अधिक खुला, सकारात्मक आणि व्यापक होण्याची अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सूर्य आणि मंगळ आधीच धनु राशीत आहेत, ज्यामुळे हे भ्रमण आणखी शक्तिशाली बनते.
धनु राशीत शुक्राचे महत्त्व
ज्योतिषशास्त्रानुसार, धनु राशीवर देवतांचे गुरु बृहस्पतींचे राज्य असते. ज्यांना ज्ञान, धर्म, भाग्य, धोरण आणि विस्ताराचा कारक मानले जाते. दुसरीकडे, शुक्र प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, कला, ऐश्वर्य आणि भौतिक सुखांचे प्रतिनिधित्व करतो. जेव्हा शुक्र गुरूच्या राशीत प्रवेश करतो तेव्हा व्यक्तीच्या जीवनात संतुलन, विवेक आणि सुखसोयी दिसून येतात. पण, हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की शुक्र 15 डिसेंबरपासून मावळतीच्या स्थितीत आहे आणि 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी उगवेल. मावळतीच्या स्थितीत शुक्राचे परिणाम थोडे कमी होऊ शकतात, पण, त्याचे शुभत्व पूर्णपणे नष्ट होणार नाही.
समसप्तक योगाचा दुर्मिळ संयोग
शनिवारी (21 डिसेंबर 2025) शुक्र राशीत धनु राशीत प्रवेश केल्याने एक विशेष ज्योतिषीय योग निर्माण झाला आहे. सध्या गुरू मिथुन राशीत आहे आणि शुक्र धनु राशीत आहे. दोन्ही ग्रह एकमेकांपासून सातव्या घरात स्थित असून यामुळे समसप्तक राजयोग निर्माण होतो. हा योग अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो आणि बऱ्याच वर्षांनंतर येतो. काही ज्योतिषांनुसार सांगितले जात आहे की यावेळी हा योगायोग तब्बल 100 वर्षांनी झाला आहे.
या 4 राशींवर विशेष परिणाम होईल!
मिथुन, धनु, वृषभसह एका महत्त्वापूर्ण राशीच्या लोकांना या समसप्तक योगाचा आणि शुक्र संक्रमणाचा जास्तीत जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे.
मिथुन
शुक्र ग्रहाची थेट नजर मिथुन राशीवर पडेल. यामुळे करिअरच्या नवीन संधी, संवाद कौशल्यात वाढ आणि व्यवसायात नफा मिळेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.
धनु
तुमच्या राशीत शुक्र, सूर्य आणि मंगळाची उपस्थिती तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल, प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतील आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.
वृषभ
आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्याची चिन्हे आहेत. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येऊ शकतात. कौटुंबिक आनंद, वाहने आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्येही सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.
तुळ
तूळ राशीला शुक्राचा प्रभाव असल्याने, याचा विशेष परिणाम होईल. प्रेमसंबंध दृढ होणे, वैवाहिक जीवनात गोडवा येणे आणि कला क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)