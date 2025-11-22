200 वर्षानंतर शनीच्या राशीत पॉवरफूल योग, कोणत्या राशींचे येणार 'अच्छे दिन?'

Trigrahi Yoga: ज्योतिषशास्त्रात त्रिग्रही योग हा एक शक्तिशाली ग्रहयोग आहे, जेव्हा तीन ग्रह एकाच राशीत एकत्र येतात. हा योग दुर्मीळ असतो आणि 200 वर्षांनंतर मकर राशीत येणार आहे. हा योग सकारात्मक ऊर्जा देतो, ज्यामुळे जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि यश मिळते. विशेषतः धन, नोकरी आणि आरोग्यात सुधारणा होऊ शकते. हा योग जीवनाला नवे वळण देतो, असे ज्योतिषी म्हणतात. यामुळे कोणत्या राशींना 'अच्छे दिन' येणार? याबद्दल जाणून घेऊया.
जून 2026 मध्ये मकर राशीत शनि, गुरू आणि मंगळ हे तीन ग्रह एकत्र येतील. शनि ही मकरची स्वराशी असल्याने हा योग अधिक प्रभावी होईल. हा योग 200 वर्षांत पहिल्यांदाच होत असल्याने त्याचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकेल. ज्योतिषानुसार, या काळात ग्रहांची ताकद वाढेल, ज्यामुळे भाग्य जागृत होईल आणि संघर्ष संपतील, असे ज्योतिष शास्त्रात म्हटलंय.
या योगामुळे वृषभ, कर्क, कन्या आणि मकर या चार राशींना सर्वाधिक फायदा होईल. वृषभ राशीला आर्थिक उन्नती मिळेल, कर्क राशीला कौटुंबिक सुख, कन्या राशीला करिअरमध्ये प्रगती आणि मकर राशीला आरोग्य व यश लाभेल. या राशींच्या व्यक्तींना नवीन संधी मिळतील, व्यवसाय वाढेल आणि शत्रू पराभूत होतील, असे ज्योतिष शास्त्रात म्हटलंय.
मेष आणि सिंह राशींना काही त्रास होऊ शकतो, जसे नोकरीत बदल किंवा छोटे विवाद. मात्र, उर्वरित राशींना सामान्य लाभ मिळेल. ज्योतिषी सल्ला देतात की, या काळात सकारात्मक राहा आणि ग्रहशांती करा. हा योग जीवनातील नकारात्मकता दूर करेल, पण मेहनत आवश्यक असल्याचेही सांगितले जाते.
लाभ घेण्यासाठी शनिवारी हनुमान चालिसा पाठ करा, गुरुवारी पीळे दान करा आणि मंगळवारी लाल चंदन लावा. ज्योतिषी म्हणतात, हा योग भाग्यवान राशींना राजकीय व सामाजिक यश देईल. मात्र, अंधश्रद्धेला बळी पडू नका; मेहनतीने प्रयत्न करा. हा योग जीवनाला नवसंजन देईल, असे सांगितले जाते.
उत्तर : त्रिग्रही योग म्हणजे तीन मोठे ग्रह (शनि, गुरू, मंगळ) एकाच राशीत एकत्र येणे. हा योग फार दुर्मीळ असतो आणि २०० वर्षांनंतर जून २०२६ मध्ये मकर राशीत होणार आहे. शनि ही मकराची स्वराशी असल्याने हा योग अतिशय शक्तिशाली मानला जातो, जो जीवनात सकारात्मक बदल, यश आणि सौभाग्य आणतो.
उत्तर : वृषभ, कर्क, कन्या आणि मकर या चार राशींना सर्वात जास्त फायदा होईल. वृषभला पैसा-प्रगती, कर्कला कौटुंबिक सुख, कन्येला नोकरी-व्यवसायात वाढ आणि मकर राशीला आरोग्य व एकूण यश मिळेल. या राशींच्या लोकांना नवीन संधी, शत्रूंवर विजय आणि भाग्याची साथ मिळण्याची शक्यता आहे.
उत्तर : शनिवारी हनुमान चालिसा किंवा सुंदरकांड पाठ करा, गुरुवारी पीळे किंवा केळी दान करा, मंगळवारी लाल चंदन किंवा गुलाल लावा आणि गरीबांना मदत करा. ज्योतिषी म्हणतात, हे उपाय केल्यास त्रिग्रही योगाचा अधिकाधिक लाभ मिळेल आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा वाढेल. पण मेहनत आणि सकारात्मक दृष्टिकोनही तितकाच महत्त्वाचा आहे!
