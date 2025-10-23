English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Tulsi Vivah 2025 : 2 की 3 नोव्हेंबर कधी आहे तुळशी विवाह? यंदा फक्त इतकं दिवस असणार सोहळा; तिथी, शुभ मुहूर्त पाहा

Tulsi Vivah 2025 :  दिवाळीनंतर महिलांना वेध लागतात ते तुळशी विवाह या सोहळ्याचे. यंदा तुळशीविवाह कधी असून किती दिवस असणार आहे, जाणून घ्या योग्य तारीख...

नेहा चौधरी | Updated: Oct 23, 2025, 10:12 PM IST
Tulsi Vivah 2025 : 2 की 3 नोव्हेंबर कधी आहे तुळशी विवाह? यंदा फक्त इतकं दिवस असणार सोहळा; तिथी, शुभ मुहूर्त पाहा

Tulsi Vivah 2025 : धर्मशास्त्रात तुळशीचे रोप अत्यंत पवित्र मानले गेले आहे. हिंदू धर्मात दररोज दिवा लावून पूजा करण्यात येते. असं म्हणतात तुळशीची पूजा केल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. त्याशिवाय आयुष्यात आनंद आणि शांती नांदते. तुळशीही लक्ष्मीचं दुसरं रुप मानलं गेलं आहे. त्यामुळे तुळशीची पूजा केल्याने घरात संपत्ती आणि समृद्धी नांदते अशी मान्यता आहे. हिंदू पंचांगानुसार कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या एकादशी तिथीला तुळशी विवाह असतो. यादिवशी भगवान विष्णू आणि आई तुळशीच्या शालिग्राम रूपाचा विवाह सोहळा पार पडतो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, तुळशी विवाह केल्याने वैवाहिक जीवनात आनंद, प्रेम आणि स्थिरता येतेसोबत सर्व अडथळे दूर होतात. 

तुळशी विवाह 2025 तारीख 

वैदिक पंचांगानुसार, कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची एकादशी तिथी 2 नोव्हेंबर 2025 ला सकाळी 7:31 वाजेपासून 3 नोव्हेंबर 2025 पहाटे 5:07 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार तुळशी विवाह उत्सव रविवारी 2 नोव्हेंबर 2025 ला असणार आहे.

यंदा किती दिवस आहे तुळशी विवाह सोहळा?

कार्तिक शुक्ल पक्षातील एकादशीपासून ते कार्तिक शुक्ल पौर्णिमेपर्यंत तुळशी विवाह केला जातो. त्यानुसार 02 नोव्हेंबरपासून 05 नोव्हेंबपर्यंत तुळशी विवाह असणार आहे. 

तुळशी विवाह 2025  पूजाविधी

प्रथम, तुमच्या अंगणात, बाल्कनीत किंवा प्रार्थना क्षेत्रात तुळशीचे रोप लावा. त्या रोपाभोवती सुंदर रांगोळी काढा. तुळशीमातेला बांगड्या, साडी आणि सौंदर्यप्रसाधने अर्पण करा. पुढे, भगवान शालिग्रामला तुळशीमातेच्या उजव्या बाजूला ठेवा. दोघांनाही गंगेच्या पाण्याने स्नान घाला. नंतर, शालिग्रामला चंदनाचा लेप आणि तुळशीमातेला रोली लावा. नैवेद्य म्हणून फुले, मिठाई, ऊस, पाणी आणि पंचामृत अर्पण करा. आता, धूप आणि दिवा लावा. लक्षात ठेवा, शालिग्रामला तांदूळ अर्पण केला जात नाही, म्हणून त्याच्या पूजेमध्ये तीळ किंवा पांढरे चंदन वापरा. ​​नंतर, मंत्रांचा जप करा आणि तुळशीमाता आणि भगवान शालिग्राम यांना खऱ्या लग्नाप्रमाणे मंदिराभोवती सात फेरे द्या. लग्न पूर्ण झाल्यानंतर, आरती करा आणि सर्वांना प्रसाद वाटा.

धार्मिक महत्त्व 

हिंदू धर्मात तुळशी विवाहाला अत्यंत पवित्र आणि शुभ महत्त्व आहे. असं मानलं जातं की जो कोणी तुळशी माता आणि भगवान शालिग्राम यांचा विवाह भक्तीभावाने आणि विहित विधींचे पालन करून करतो त्याला मुलीला लग्नात देण्यासारखेच पुण्य मिळते. असे केल्याने व्यक्तीच्या जीवनातील सर्व दुःखे, त्रास आणि अडथळे दूर होतात. तुळशी मातेला देवी लक्ष्मीचा अवतार मानले जाते. म्हणूनच, या दिवशी तिचा विवाह केल्याने घरात समृद्धी, सौभाग्य आणि वैवाहिक आनंद येतो. धार्मिक ग्रंथांमध्ये असेही नमूद केले आहे की तुळशी विवाह केल्याने अविवाहित मुलींना योग्य वर मिळतो आणि विवाहित जीवनात प्रेम आणि स्थिरता टिकून राहते.

तुळशी पूजन मंत्र

तुळसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।
तुळसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

