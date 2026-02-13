English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Love Horoscope : प्रेमात लकी राहतील या राशीचे लोक, तर या राशीच्या लोकांनी राहाव सावध; मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल दिवस?

Love Horoscope : प्रेमात लकी राहतील 'या' राशीचे लोक, तर 'या' राशीच्या लोकांनी राहाव सावध; मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल दिवस?

Love Horoscope : 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी व्हॅलेंटाईन डे सोबतच, ग्रहांच्या स्थितीचा देखील महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल. काही राशींसाठी प्रेम फुलेल, तर काहींना त्यांच्या नातेसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 13, 2026, 03:42 PM IST
Love Horoscope : प्रेमात लकी राहतील 'या' राशीचे लोक, तर 'या' राशीच्या लोकांनी राहाव सावध; मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल दिवस?

love horoscope on valentines day : 14 फेब्रुवारी 2026 हा दिवस केवळ व्हॅलेंटाईन डेसाठीच नाही तर भावना आणि निर्णयांसाठी देखील एक खास दिवस असेल, कारण ग्रह आणि ताऱ्यांच्या हालचाली आहेत. प्रेम, नातेसंबंध आणि प्रेमाचे वातावरण असेल, तर तारे करिअर आणि पैशाशी संबंधित बाबींबाबतही महत्त्वाचे संकेत देत आहेत. काही राशींसाठी, हा दिवस त्यांचे प्रेमसंबंध मजबूत करेल आणि त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची परिपूर्ण संधी देईल, तर काहींना नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज टाळावे लागतील.

Add Zee News as a Preferred Source

आज काम आणि व्यवसायात नवीन संधी येऊ शकतात, परंतु भावनांनी भरलेले कोणतेही मोठे निर्णय घेणे हानिकारक ठरू शकते. शनिवारच्या राशीवरून तुमचे प्रेम व्हॅलेंटाईन डे वर फुलेल की तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि कोणत्या राशी चांगल्या बातम्या घेऊन येतील हे स्पष्ट होईल. मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंत, तारे तुमच्या प्रेमाबद्दल आणि भविष्याबद्दल काय म्हणतात ते जाणून घ्या.

मेष:
आज मेष राशीच्या लोकांसाठी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी व्यस्त दिवस असेल. कामावर अनुभवी लोकांना भेटाल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील आणि कामाशी संबंधित कामे दिवसभर व्यस्त राहतील. दिवसभर गाडी चालवताना तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. व्यवसायात अनावश्यक जोखीम टाळावी लागेल. कायदेशीर अडचणी दूर होतील आणि प्रेमसंबंध गोड राहतील.

वृषभ:
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शनिवार हा व्यस्त दिवस असेल. महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अनुभवी लोकांचा सल्ला घ्यावा लागेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्याची चांगली शक्यता आहे. तथापि, तुम्ही बाहेरील लोकांना तुमच्या कामात हस्तक्षेप करू देऊ नये. कामावर स्पर्धा वाढेल आणि नवीन उपक्रम सुरू करणाऱ्यांना आज दबावाचा सामना करावा लागेल.

मिथुन:
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी दिवस संमिश्र असेल. तुमच्या मुलांशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या ऐकण्याची संधी तुम्हाला मिळू शकते. दिवसाच्या उत्तरार्धात, तुम्ही कुटुंबासह आराम आणि मनोरंजन करण्यात दर्जेदार वेळ घालवाल. कामावर, तुम्हाला वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांशी चांगले समन्वय अनुभवायला मिळेल. सरकारी नोकरीत असलेल्यांना अतिरिक्त जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. वैवाहिक जीवनात, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराशी चांगले संबंध राखाल आणि तुमचे प्रेमसंबंध जवळ येतील. तथापि, तुमच्या खाण्याच्या सवयी आणि दैनंदिन दिनचर्येत निष्काळजीपणामुळे पोट आणि गॅसशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

(हे पण वाचा - Aajche Rashi Bhavishya 14 February 2026: शनिवारचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कुणावर बरसरणार लक्ष्मीचा आशीर्वाद) 

कर्क:
कर्क राशीच्या लोकांनी आज कोणावरही जास्त विश्वास ठेवणे टाळावे. अन्यथा, तुमचे नुकसान होऊ शकते. पैशाच्या बाबतीत कोणावरही जास्त विश्वास ठेवणे टाळावे. आज तुम्ही तुमच्या योजनांबाबत अनिर्णीत असाल. आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल. तुम्ही दिवसभर कामात जास्त व्यस्त असाल. वैवाहिक संबंध खूप सौहार्दपूर्ण राहतील. प्रेमात, तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा विचार करावा लागेल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील आणि तुमचा आत्मविश्वास दिवसभर उच्च राहील.

सिंह:
सिंह राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. तुमची सकारात्मक विचारसरणी तुमच्या कामात सुसंवाद राखेल. कामाच्या ठिकाणी लोकांशी जवळीक वाढेल, ज्यामुळे महत्त्वाची कामे पूर्ण करणे सोपे होईल. आर्थिक बाबींबाबत तुमच्या जवळच्या व्यक्तीशी वाद होण्याची शक्यता आहे. सरकारी प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्यांनी काम करताना थोडे सावधगिरी बाळगावी लागेल. प्रेमाच्या बाबतीत, तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा विचार करावा लागेल आणि बाहेर जाऊ शकता.

कन्या:
कन्या राशीच्या लोकांना चांगले परिणाम मिळविण्यासाठी दिवसभर कठोर परिश्रम करावे लागतील. महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. कोणत्याही वादग्रस्त बाबी काळजीपूर्वक सोडवण्याची आवश्यकता असेल, अन्यथा परिस्थिती गुंतागुंतीची होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना नवीन नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. तुम्हाला योग्य वाटेल तसे काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. वैवाहिक जीवनात, तुमच्या जोडीदाराबद्दल प्रेम वाढेल, तुमचे नाते मजबूत होईल. तुम्हाला प्रतिकूल परिस्थिती टाळावी लागेल.

तूळ:
तूळ राशीच्या लोकांनी आज कोणत्याही कायदेशीर बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कौटुंबिक बाबींमध्ये, कोणत्याही समस्या सोडवण्यासाठी तुम्हाला प्रभावीपणे संवाद साधण्याची आवश्यकता असेल. कोणत्याही कामात घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. व्यवसायात गुंतलेल्यांना चढ-उतारांना सामोरे जावे लागेल. आज कामावर वरिष्ठांकडून तुमच्यावर दबाव असेल.

वृश्चिक:
वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज नशीबाची साथ मिळेल, त्यांना रखडलेले काम पूर्ण करण्यास मदत होईल. नफ्याच्या संधी अचानक वाढतील, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला काही फायदे आणि आदर मिळू शकेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. हा दिवस वाढत्या सुखसोयींचा आणि सुखसोयींचा आहे. कुटुंबात नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. आरोग्य सामान्य राहील. ज्यांनी पैसे उधार घेतले आहेत त्यांनी ते परत करावे. घरात धार्मिक समारंभ होऊ शकतो, जिथे कुटुंबातील सर्व सदस्य उपस्थित राहतील.

धनु:
आज धनु राशीसाठी अनेक निर्णय अनुकूल असतील. दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या समस्येतून मुक्तता मिळणे शक्य होईल. काही मुलांशी संबंधित समस्या ज्या तुम्हाला अनेक दिवसांपासून त्रास देत आहेत ते आज संपतील. तथापि, तुमचे खर्च वाढतील, म्हणून तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. कोणत्याही प्रकल्पासाठी निधी देणे महत्त्वाचे असेल.

मकर: मकर राशीच्या लोकांना आज प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. तथापि, तुमची लढाऊ वृत्ती त्यांना अडचणींवर सहज मात करण्यास मदत करेल. व्यवसायात असलेल्यांना आज करार मिळू शकेल, परंतु तुम्हाला संयम आणि शहाणपणा दाखवावा लागेल. तुमच्या जोडीदारासोबत प्रेम वाढेल आणि तुमचे नाते सौहार्दपूर्ण राहील. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या, अन्यथा तुम्हाला काही आजाराचा सामना करावा लागू शकतो.

कुंभ: कुंभ राशीच्या लोकांसाठी दिवस यश आणि उत्साहाने भरलेला असेल. तुमच्या मुलाकडून मिळालेल्या काही कामगिरीने तुम्ही आनंदी व्हाल. व्यवसायात सहभागी असलेल्यांना त्यांचे काम सुरळीत सुरू असल्याचे आढळेल. तुमच्या मेहनतीचे चांगले फळ मिळेल. वैयक्तिक आणि कौटुंबिक खर्च वाढल्यामुळे आज तुम्हाला आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. कर्ज घेताना तुम्हाला अधिक काळजी घ्यावी लागेल.

मीन: मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सुव्यवस्थित असेल. व्यवसायातील भागीदारींबाबतचे वाद मिटतील. घरात शांती, आनंद आणि शिस्त राहील. तुमच्या जोडीदारासोबत प्रेम चांगले राहील. विद्यार्थ्यांना आज त्यांचे इच्छित परीक्षेचे निकाल मिळू शकतात. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. आज तुम्हाला तुमच्या कामात सकारात्मक बदल दिसतील. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते. नवीन प्रकल्पावर काम पुढे जाऊ शकते. आज तुम्हाला तुमच्या मित्रांकडून आणि नातेवाईकांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Valentine’s Day HoroscopeHoroscope 14 February 202614 फेब्रुवारी 2026 राशिभविष्यDaily horoscope marathiHoroscope today Hindi

इतर बातम्या

मुंबईच्या पहिल्या 'मेलडी रोड'ला मनसेचा विरोध! कोस...

महाराष्ट्र बातम्या