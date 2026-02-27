Vaastu Shastra: घरातील कचरापेटी कुठे ठेवता? चुकीची दिशा ठरू शकते आर्थिक अडचणींचे कारण

Vastu Shastra: घरात स्वच्छता राखणे ही केवळ सवय नाही तर चांगल्या उर्जेशी जोडणारी गोष्ट मानली जाते. वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक वस्तूची योग्य दिशा असते आणि त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीवर होतो. कूड़ेदान म्हणजे घरातील कचरा जमा होणारी जागा, त्यामुळे त्याचा संबंध नकारात्मक उर्जेशी जोडला जातो. चुकीच्या ठिकाणी ठेवलेला डस्टबिन आर्थिक अडचणी, तणाव आणि वाद वाढवू शकतो, अशी मान्यता आहे. विशेषतः राहुचा प्रभाव वाढू नये यासाठी त्याची दिशा योग्य असणे आवश्यक मानले जाते. त्यामुळे घरात कूड़ेदान कुठे ठेवावा आणि कुठे ठेवू नये हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
वास्तुशास्त्रानुसार घरातील स्वयंपाकघर हे अन्नपूर्णा देवीशी संबंधित पवित्र जागा मानली जाते. अशा ठिकाणी कचरापेटी ठेवल्यास नकारात्मकता वाढू शकते आणि आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे देवघर किंवा मंदिर असलेल्या खोलीतही कूड़ेदान ठेवणे अयोग्य मानले जाते. मंदिरात सकारात्मक ऊर्जा जास्त प्रमाणात असते. तेथे कचऱ्याची पेटी ठेवल्यास उर्जेचा प्रवाह बिघडतो आणि घरातील वातावरण अस्थिर होऊ शकते.
घराचा मुख्य दरवाजा हा लक्ष्मीचे आगमन होणारा मार्ग मानला जातो. त्यामुळे मेन गेटजवळ कचरापेटी ठेवू नये. यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वाढते, असे सांगितले जाते. तसेच उत्तर पूर्व आणि उत्तर पश्चिम दिशांना डस्टबिन ठेवणे टाळावे. या दिशांना सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते, त्यामुळे येथे कचरा ठेवल्यास कौटुंबिक तणाव आणि पती-पत्नीतील वाद वाढू शकतात.
वास्तु मतानुसार दक्षिण किंवा दक्षिण पश्चिम दिशा कूड़ेदानसाठी योग्य समजली जाते. या दिशेने घरातील नकारात्मक ऊर्जा बाहेर पडते, असे मानले जाते. कचरापेटीला नेहमी झाकण असावा आणि ती नियमित स्वच्छ, रिकामा करावी. स्वच्छता राखल्यास घरात 1 प्रकारची हलकी आणि सकारात्मक ऊर्जा जाणवू शकते. योग्य दिशेत ठेवलेला डस्टबिन घरातील सुख, शांती आणि समृद्धी टिकवून ठेवण्यास मदत करतो, अशी पारंपरिक श्रद्धा आहे.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती वास्तू शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)