  • Vaastu Shastra: घरातील कचरापेटी कुठे ठेवता? चुकीची दिशा ठरू शकते आर्थिक अडचणींचे कारण

Vaastu Shastra: घरातील कचरापेटी कुठे ठेवता? चुकीची दिशा ठरू शकते आर्थिक अडचणींचे कारण

वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक वस्तूची योग्य दिशा मनुष्याच्या जीवनात बदल घडवणारी ठरते. कोणती वस्तू कोण्या दिशेत ठेवावी याचे नियम जाणून घेते खूप गरजेचे आहे. अशातच गृहिणींना नेहमी प्रश्न पडतो की केराचा डबा कोणत्या दिशेत ठवावा? तर जाणून घ्या घरातील कचऱ्याचा डबा कोणत्या ठिकाणी आणि का ठेवावा?

प्रिती वेद | Updated: Feb 27, 2026, 10:55 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Vastu Shastra: घरात स्वच्छता राखणे ही केवळ सवय नाही तर चांगल्या उर्जेशी जोडणारी गोष्ट मानली जाते. वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक वस्तूची योग्य दिशा असते आणि त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीवर होतो. कूड़ेदान म्हणजे घरातील कचरा जमा होणारी जागा, त्यामुळे त्याचा संबंध नकारात्मक उर्जेशी जोडला जातो. चुकीच्या ठिकाणी ठेवलेला डस्टबिन आर्थिक अडचणी, तणाव आणि वाद वाढवू शकतो, अशी मान्यता आहे. विशेषतः राहुचा प्रभाव वाढू नये यासाठी त्याची दिशा योग्य असणे आवश्यक मानले जाते. त्यामुळे घरात कूड़ेदान कुठे ठेवावा आणि कुठे ठेवू नये हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

स्वयंपाकघरात आणि मंदिरात ठेवणे टाळा

वास्तुशास्त्रानुसार घरातील स्वयंपाकघर हे अन्नपूर्णा देवीशी संबंधित पवित्र जागा मानली जाते. अशा ठिकाणी कचरापेटी ठेवल्यास नकारात्मकता वाढू शकते आणि आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे देवघर किंवा मंदिर असलेल्या खोलीतही कूड़ेदान ठेवणे अयोग्य मानले जाते. मंदिरात सकारात्मक ऊर्जा जास्त प्रमाणात असते. तेथे कचऱ्याची पेटी ठेवल्यास उर्जेचा प्रवाह बिघडतो आणि घरातील वातावरण अस्थिर होऊ शकते.

मुख्य दार आणि चुकीच्या दिशा नक्की टाळा

घराचा मुख्य दरवाजा हा लक्ष्मीचे आगमन होणारा मार्ग मानला जातो. त्यामुळे मेन गेटजवळ कचरापेटी ठेवू नये. यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वाढते, असे सांगितले जाते. तसेच उत्तर पूर्व आणि उत्तर पश्चिम दिशांना डस्टबिन ठेवणे टाळावे. या दिशांना सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते, त्यामुळे येथे कचरा ठेवल्यास कौटुंबिक तणाव आणि पती-पत्नीतील वाद वाढू शकतात.

योग्य दिशा कोणती?

वास्तु मतानुसार दक्षिण किंवा दक्षिण पश्चिम दिशा कूड़ेदानसाठी योग्य समजली जाते. या दिशेने घरातील नकारात्मक ऊर्जा बाहेर पडते, असे मानले जाते. कचरापेटीला नेहमी झाकण असावा आणि ती नियमित स्वच्छ, रिकामा करावी. स्वच्छता राखल्यास घरात 1 प्रकारची हलकी आणि सकारात्मक ऊर्जा जाणवू शकते. योग्य दिशेत ठेवलेला डस्टबिन घरातील सुख, शांती आणि समृद्धी टिकवून ठेवण्यास मदत करतो, अशी पारंपरिक श्रद्धा आहे.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती वास्तू शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
vastu tipsDustbin PlacementHome Vastupositive energynegative energy

